ЄС планує прокласти інтернет-кабель в Чорному морі для зменшення залежності від РФ

ЄС планує прокласти підводний інтернет-кабель в Чорному морі для покращення зв’язку з Грузією та зменшення залежності від ліній, що проходять через Росію. Про це повідомляє Financial Times.

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Деталі

Кабель вартістю 45 млн євро з'єднає країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води в Чорному морі протяжністю 1100 км.

Мета проєкту

Мета проєкту — зменшити залежність регіону від наземного оптоволоконного зв’язку, що проходить транзитом через Росію, йдеться в програмному документі Європейської комісії.

ЄС і Грузія спільно визначили потребу в чорноморському інтернет-кабелі для покращення цифрового зв’язку Грузії ще у 2021 році.

«Однак війна в Україні додала поштовху проекту, враховуючи необхідність уникати покладатися на з'єднання, які не є безпечними або стабільними», — розповіло джерело, знайоме з пропозицією.

Ймовірність шпигунства

Інтернет-кабелі потрапили під пильну увагу через глобальну стурбованість шпигунством, оскільки наземні лінії зв’язку та станції, через які підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими для перехоплення урядами, хакерами та злодіями.

Також занепокоєння щодо навмисного саботажу підводних кабелів та іншої морської інфраструктури також зросло після численних вибухів на газопроводах Nord Stream. У 2021 і 2022 роках біля узбережжя Норвегії було обірвано два кабелі, що викликало занепокоєння щодо зловмисних атак.

Депутат Європарламенту та голова делегації Європарламенту в Китаї Рейнхард Бютікофер сказав, що Росія сигналізувала про свою готовність націлитися на чутливу інфраструктуру.

«З російської точки зору, якщо вони хочуть завдати шкоди Європейському Союзу, націлювання на інфраструктурні проекти було б варіантом для режиму, який абсолютно не поважає міжнародне право», — заявив він.

Чорноморський кабельний проект є частиною ініціативи Єврокомісії Global Gateway. Європейський інвестиційний банк запропонував надати грант у розмірі 20 млн євро на його реалізацію.

Наразі проект знаходиться на стадії оцінки доцільності, тендер поки що не відкритий.

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