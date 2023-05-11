З початку року російські хакери здійснили понад 700 кібератак проти України

За минулі 4 місяці російські хакери здійснили понад 700 кібератак. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов, пише Noworries.

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Атаки хакерів

«Ми бачимо, що росія у кіберпросторі використовує таку саму тактику, як і на конвенційному полі бою, тобто вона намагається атакувати цивільну інфраструктуру», — зазначив речник Держспецзв’язку.

Як повідомив Кондрашов, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України — CERT-UA, відстежує діяльність понад 80 хакерських груп, більшість із яких — угруповання з рф.

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За перші чотири місяці 2023 року команда CERT-UA «відбила» та опрацювала 700 кібератак. Так у квітні опрацьовано 151 атаку хакерів з росії, 54 — на органи влади.

«Попри зменшення кількості атак в певних секторах, їхня систематичність, складність та інтенсивність є дуже високою, а основна ціль — цивільна інфраструктура, комерційні структури, органи влади і кожен громадянин», — підсумував Кондрашов.