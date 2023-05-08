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8 травня 2023, 19:56 Читать на русском

Головне за понеділок: 190 мільйонів євро від Світового банку та відкриття нових бізнесів

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Джерело: Мінфін
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