Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда (інфографіка)
Головне за понеділок: 190 мільйонів євро від Світового банку та відкриття нових бізнесів
Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року. Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках Проєкту.
Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку
До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Американці виходять із дому та починають подорожувати: як це позначилося на акціях
Минулого тижня на «тепловій карті» індексу S&P 500 переважали червоні відтінки, але ідеї для гарного профіту теж були. Про підсумки минулого тижня, та головні події цього, «Мінфіну» розповіли інвестиційні аналітики Олег Лисенко та Денис Білий.
В МОЗ анонсували скасування карантину в Україні. Проводять аудит
Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.
Курс долара та євро цього тижня: як довго євровалюта залишиться стабільною
Зовнішні фактори. Минулого тижня вже відіграли всі основні міжнародні новини, що серйозно вплинули на курс євро в Україні. Сюрпризів не сталося: ФРС та ЄЦБ підвищили свої ключові відсоткові ставки на очікувані 0,25% — до 5,25% річних у США та до 3,75% річних — у країнах ЄС.
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