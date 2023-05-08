Головне за понеділок: 190 мільйонів євро від Світового банку та відкриття нових бізнесів

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Курс долара та євро цього тижня: як довго євровалюта залишиться стабільною

Зовнішні фактори. Минулого тижня вже відіграли всі основні міжнародні новини, що серйозно вплинули на курс євро в Україні. Сюрпризів не сталося: ФРС та ЄЦБ підвищили свої ключові відсоткові ставки на очікувані 0,25% — до 5,25% річних у США та до 3,75% річних — у країнах ЄС.