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8 травня 2023, 18:50 Читать на русском

В МОЗ анонсували скасування карантину в Україні. Проводять аудит

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19. Про це під час спілкування з журналістами заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

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Скасування карантину

За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину.

Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

«Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа», — уточнив міністр.

Нагадаємо

25 квітня уряд України ухвалив рішення продовжити карантин у країні до 30 червня 2023 року. Також було продовжено режим надзвичайної ситуації через пандемію.

5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан, який запроваджували через COVID-19.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
8 травня 2023, 20:26
#
А разве последний год, всем было не пох на карантин?
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