Російський софт «Бітрікс» припиняє роботу в Україні з 1 червня

1 червня 2023 року хмарний сервіс «Бітрікс24» стане недоступним для українських користувачів. Дані будуть повністю видалені. Таке повідомлення отримали компанії, які використовують хмарний сервіс Бітрікс24.

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При цьому коробкова версія системи працюватиме з 1 червня в режимі обмеженої ліцензії, а ряд функціональних можливостей стане недоступними. Бітрікс24 з початку повномасштабного вторгнення не приймає платежів в Україні, і користувачі могли продовжувати користуватися продуктом безкоштовно.

«1 червня сервіс остаточно припинить свою роботу в Україні. Після 1 червня доступ до порталів буде неможливим, всі дані будуть повністю видалені. До цього часу ви можете вивантажити всі необхідні дані», — йдеться у повідомленні для компаній, які використовують хмарний сервіс.