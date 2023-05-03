1 червня 2023 року хмарний сервіс «Бітрікс24» стане недоступним для українських користувачів. Дані будуть повністю видалені. Таке повідомлення отримали компанії, які використовують хмарний сервіс Бітрікс24.
Російський софт «Бітрікс» припиняє роботу в Україні з 1 червня
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При цьому коробкова версія системи працюватиме з 1 червня в режимі обмеженої ліцензії, а ряд функціональних можливостей стане недоступними. Бітрікс24 з початку повномасштабного вторгнення не приймає платежів в Україні, і користувачі могли продовжувати користуватися продуктом безкоштовно.
«1 червня сервіс остаточно припинить свою роботу в Україні. Після 1 червня доступ до порталів буде неможливим, всі дані будуть повністю видалені. До цього часу ви можете вивантажити всі необхідні дані», — йдеться у повідомленні для компаній, які використовують хмарний сервіс.
Санкції
15 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про набуття чинності рішень РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій.
Указ № 227/2023 передбачає санкції на 10 років щодо 351 фізичної особи та 254 юридичних осіб, у тому числі «Бітрікс24».
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