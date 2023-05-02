Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок

Сервіс знайомств Tinder обмежить доступ для російських користувачів. Компанія Match Group, якій належить сервіс, планує піти з РФ до 30 червня. Про це пише Reuters із посиланням на щорічний звіт компанії.

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Що відомо

«Наші бренди роблять кроки для обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року», — йдеться у документі.



Також у звіті сказано, що Match Group віддана захисту прав людини.

Акціонер Match, Friends Fiduciary Corp, зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через агресію РФ.

«Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави», — наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.