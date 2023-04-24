Витяг про несудимість тепер можна отримати у Дії. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років. Про це йдеться у повідомленні «Дії».
У «Дії» відтепер можна отримати витяг про несудимість
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Як отримати витяг
Щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно:
- у застосунку перейти у розділ «Послуги»;
- вибрати «Довідки та витяги» — «Витяг про відсутність судимості»;
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
Якщо інформація є у центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. Користувач одразу отримає його на телефон.
Витяг про несудимість
У Мінцифри додали, що це один з найпопулярніших документів — щороку його потребує близько 1 млн українців. Він потрібен, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.
Джерело: Мінфін
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