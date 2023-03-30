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30 березня 2023, 18:01 Читать на русском

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів у гривневому еквіваленті

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян ЄС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян ЄС.
Фото: СБУ

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Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад 1 тис. мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

Затримання

У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника.

Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них — громадяни Білорусі.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

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Як працювала схема

Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про «продаж» популярних товарів за «привабливою» ціною.

Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.

Наразі суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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