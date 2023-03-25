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25 березня 2023, 14:07 Читать на русском

Мінекономіки призначило нового керівника Prozorro

Міністерство економіки призначило Миколу Ткаченка директором державного підприємства «Прозорро». Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Міністерство економіки призначило Миколу Ткаченка директором державного підприємства «Прозорро».
Фото: slovoidilo.ua

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«Я захоплювався ідеєю Prozorro з самого початку її заснування, і мені дуже імпонує ця історія. Адже люди, які наважилися ламати корупційну систему в держтендерах, забезпечили державі вихід на якісно новий рівень відкритості.

Тож коли я отримав пропозицію приєднатися до Prozorro, навіть не розмірковував. І я сподіваюся, що мій досвід роботи у корпоративному секторі допоможе як продовжити цю велику справу, так і зробити систему Prozorro ще більш технологічною та зручною для користувачів", — заявив новий очільник Prozorro.

Ключові завдання

Серед ключових завдань нового очільника ДП «Прозорро» на цій посаді: розвиток електронного інструментарію у системі Prozorro, а також розширення її можливостей для забезпечення прозорої відбудови України.

Наталя Шимко, яка виконувала обов’язки директора «Прозорро» з листопада 2022 року, залишається на посаді заступниці директора компанії.

Де раніше працював Ткаченко

До цього Микола Ткаченко займав керівні посади в IT підрозділах провідних українських компаній у різних секторах економіки — зокрема в ТОВ «ПБГ Ковальська», ТОВ «Астарта-Київ», ПрАТ «Київстар».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в листопаді 2022 року гендиректор Prozorro Василь Задворний звільнився після 6 років роботи.

Електронну систему Prozorro запустили у серпні 2016 року. За цей час у системі пройшло понад 2 млн закупівель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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