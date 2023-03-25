Мінекономіки призначило нового керівника Prozorro

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«Я захоплювався ідеєю Prozorro з самого початку її заснування, і мені дуже імпонує ця історія. Адже люди, які наважилися ламати корупційну систему в держтендерах, забезпечили державі вихід на якісно новий рівень відкритості.

Тож коли я отримав пропозицію приєднатися до Prozorro, навіть не розмірковував. І я сподіваюся, що мій досвід роботи у корпоративному секторі допоможе як продовжити цю велику справу, так і зробити систему Prozorro ще більш технологічною та зручною для користувачів", — заявив новий очільник Prozorro.

Ключові завдання

Серед ключових завдань нового очільника ДП «Прозорро» на цій посаді: розвиток електронного інструментарію у системі Prozorro, а також розширення її можливостей для забезпечення прозорої відбудови України.

Наталя Шимко, яка виконувала обов’язки директора «Прозорро» з листопада 2022 року, залишається на посаді заступниці директора компанії.

Де раніше працював Ткаченко

До цього Микола Ткаченко займав керівні посади в IT підрозділах провідних українських компаній у різних секторах економіки — зокрема в ТОВ «ПБГ Ковальська», ТОВ «Астарта-Київ», ПрАТ «Київстар».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в листопаді 2022 року гендиректор Prozorro Василь Задворний звільнився після 6 років роботи.

Електронну систему Prozorro запустили у серпні 2016 року. За цей час у системі пройшло понад 2 млн закупівель.