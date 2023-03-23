В Україні планують встановити середню швидкість мобільного інтернету

В Мінцифри пропонують запровадити середню швидкість мобільного інтернету по всій Україні. Вона має становити не менше ніж 2 Мбіт/сек. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб „зумитися“ з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi», — написав Федоров.

Як наголосив міністр, така швидкість повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок.

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У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій.

«Швидкість — один із показників, який оператори використовують як конкурентну перевагу. Проте в новому законі про електронні комунікації такого показника немає. Через це надалі держава не зможе перевіряти, чи дійсно усюди достатня швидкість завантаження», — пояснив Федоров.

Він розповів про підготовку змін до законодавства, які дозволять державі контролювати швидкість мобільного інтернету.

«А вам — тестувати її та впливати на якість мобільного інтернету. Щоб рухати цю ідею далі, важлива думка кожного з вас», — додав Федоров.