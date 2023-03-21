Фонд держмайна починає співпрацю з Google: що це значить

Фонд держмайна у рамках посилення кібербезпеки та централізації роботи з документами розпочинає співпрацю з Google. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це значить

Зазначається, що відомство отримало доступ до бізнес-акаунтів Google та необмежений доступ до хмарного сховища.

Доступ до цих ресурсів отримують всі співробітники ФДМУ та більшості державних підприємств, які знаходяться в управлінні фонду.

У ФДМУ переконані, що партнерство з Google допоможе державі щорічно зекономити до 21,5 млн грн.

Крім того, Google Workspace надасть ФДМУ можливість використовувати електронну пошту та календар для планування зустрічей та координації роботи, чат для комунікації та співпраці з колегами, а також Google Drive для зберігання та обміну документами.

Крім того, ФДМУ зможе використовувати Google Docs, Google Sheets та Google Slides для спільної роботи над документами та створення нових робочих матеріалів.