Головне за понеділок: Шантаж Путіна, зростання біткоїна та скорочення комендантської години

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 20 березня підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Які ОВДП цікаві українцям і чи потрібно підтверджувати доходи під час їх купівлі

За минулі два тижні обсяги покупок ОВДП зросли у понад 5 разів. Це пов’язано зі значним погашенням річних військових ОВДП та реінвестуванням інвесторами отриманих коштів в нові випуски. Що ще за цей час відбулося на ринку, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse