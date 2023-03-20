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20 березня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Шантаж Путіна, зростання біткоїна та скорочення комендантської години

Шантаж продовжується: Путін погрожує не продовжувати «зернову угоду»

Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з «зернової угоди».

Банківська криза підштовхнула курс біткоїна. Ціна перевищила $28 тисяч

Курс біткоїна перевищив $28 тис. та оновив максимум з 11 червня 2022 року. За даними CoinGecko, увечері 19 березня вартість першої криптовалюти досягла $28 509. На момент написання новини актив торгується на рівні $28,232 тис.

Готівкова валюта припинила дешевшати: що буде з курсом долара та євро цього тижня

Головним обурювачем спокою на валютному ринку цього тижня стане засідання ФРС щодо відсоткової ставки. Як завжди, у такі моменти пару євро/долар пристойно лихоманитиме, що негайно позначиться на цінниках в українських обмінниках. Які ще фактори впливатимуть на гривню протягом найближчих 5 днів, розповість «Мінфін».

Чи повториться американська банківська криза в Україні? (опитування)

Офіційно: У Києві скоротять комендантську годину з 26 березня

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 20 березня підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Які ОВДП цікаві українцям і чи потрібно підтверджувати доходи під час їх купівлі

За минулі два тижні обсяги покупок ОВДП зросли у понад 5 разів. Це пов’язано зі значним погашенням річних військових ОВДП та реінвестуванням інвесторами отриманих коштів в нові випуски. Що ще за цей час відбулося на ринку, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse

Швейцарські банки UBS і Credit Suisse після переговорів, що тривали всі вихідні, домовилися про злиття. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

Джерело: Мінфін
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