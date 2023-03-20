Чи повториться американська банківська криза в Україні? (опитування)

За оцінкою Bloomberg, американський Silicon Valley Bank (SVB) 11 березня став найбільшим банкрутом в банківському секторі США з часів глобальної економічної кризи 2008 року. Коротко історія його проблем виглядає так:

У період 2020−2021 років SVB суттєво збільшив розміри депозитів, які сягнули $211 млрд. Залучав кошти банк переважно під нульову ставку і значну частину їх спрямував у десятилітні облігації США. Дохідність цих паперів коливалась в межах 0,5−1,5% річних, що дозволяло установі отримувати непогані прибутки.

Одночасно, попри підвищенні ключової ставки ФРС SVB не поспішав підвищувати дохідність своїх депозитів, що спровокувало поступовий відтік грошей із банку. Бо вкладники також хотіли підвищити свої заробітки і вкладали кошти у більш прибуткові інструменти. Падіння венчурних інвестицій тільки пришвидшило втечу вкладників. Тож, банку довелося розпродувати облігації з портфелю, але вже за нижчими, ніж ціна покупки цінами, що й сформувало збитки.

«Мінфін» вирішив поцікавитись у наших читачів, чи бачать вони ризик виникнення подібної кризи в Україні? Адже зараз українські банки також почали активно скуповувати бенчмарк ОВДП, аби виконати нові умови обов'язкового резервування і зменшити суми, які мають заморожувати на коррахунках НБУ. У той же час фінансисти також дуже неохоче підвищують депозитні ставки: при розмірі облікової ставки НБУ 25% середня дохідність річного депозиту становить 13,7%.

Тож, чи варто боятися, що подібна криза повториться і в Україні?