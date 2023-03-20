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20 березня 2023, 13:04 Читать на русском

Чи повториться американська банківська криза в Україні? (опитування)

Американські банки потерпають від фінансових труднощів, причиною яких стало поєднання кількох факторів.

Американські банки потерпають від фінансових труднощів, причиною яких стало поєднання кількох факторів.

За оцінкою Bloomberg, американський Silicon Valley Bank (SVB) 11 березня став найбільшим банкрутом в банківському секторі США з часів глобальної економічної кризи 2008 року. Коротко історія його проблем виглядає так:

У період 2020−2021 років SVB суттєво збільшив розміри депозитів, які сягнули $211 млрд. Залучав кошти банк переважно під нульову ставку і значну частину їх спрямував у десятилітні облігації США. Дохідність цих паперів коливалась в межах 0,5−1,5% річних, що дозволяло установі отримувати непогані прибутки.

Одночасно, попри підвищенні ключової ставки ФРС SVB не поспішав підвищувати дохідність своїх депозитів, що спровокувало поступовий відтік грошей із банку. Бо вкладники також хотіли підвищити свої заробітки і вкладали кошти у більш прибуткові інструменти. Падіння венчурних інвестицій тільки пришвидшило втечу вкладників. Тож, банку довелося розпродувати облігації з портфелю, але вже за нижчими, ніж ціна покупки цінами, що й сформувало збитки.

«Мінфін» вирішив поцікавитись у наших читачів, чи бачать вони ризик виникнення подібної кризи в Україні? Адже зараз українські банки також почали активно скуповувати бенчмарк ОВДП, аби виконати нові умови обов'язкового резервування і зменшити суми, які мають заморожувати на коррахунках НБУ. У той же час фінансисти також дуже неохоче підвищують депозитні ставки: при розмірі облікової ставки НБУ 25% середня дохідність річного депозиту становить 13,7%.

Тож, чи варто боятися, що подібна криза повториться і в Україні?

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
20 березня 2023, 13:54
#
Довіри до банківської системи немає.
+
+34
Kharakternyk
Kharakternyk
20 березня 2023, 13:58
#
Все й так йде до того, що залишаться лише центробанки з їхніми сібідісі.
+
+15
godvinik
godvinik
20 березня 2023, 15:11
#
Але якщо подумати гарно, то дегенеративні приватні банки взагалі незрозуміло навіщо існують?
Якщо CDBC не були б методом фашистського концтабору, то ідея гарна і зручна.
+
0
Три літри
Три літри
20 березня 2023, 16:17
#
Але якщо подумати гарно, то дегенеративні приватні банки взагалі незрозуміло навіщо існують?

Щоб довати дегенеративним клієнтам гроші в борг коли вони того потребують.
Щоб надавати послуги переказів грошей.
Щоб надавати послуги обміну грошей.
Щоб брати гроші дененеративних клієнтів в борг і повертати з виплатою додаткових грошей за право скоритатись цими грошима.

Мало?
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 15:40
#
Нет, бабки при себе держать сейчас, надо.
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