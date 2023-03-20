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20 березня 2023, 16:22 Читать на русском

Офіційно: У Києві скоротять комендантську годину з 26 березня

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 20 березня підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 20 березня підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року.

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Скорочення комендантської години

«Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим», — зазначив він.

Заборона під час комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити наявність документів та встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи в крайньому разі вогнепальну зброю.

Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Джерело: Мінфін
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