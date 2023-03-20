Банківська криза підштовхнула курс біткоїна. Ціна перевищила $28 тисяч

Курс біткоїна перевищив $28 тис. та оновив максимум з 11 червня 2022 року. За даними CoinGecko, увечері 19 березня вартість першої криптовалюти досягла $28 509. На момент написання новини актив торгується на рівні $28,232 тис.

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Як змінилася вартість криптовалюти

За минулі 24 години ціна BTC зросла на 2%. Ринкова капіталізація першої криптовалюти становить $535 млрд за добового обсягу торгів $50,9 млрд. Частка біткоїна на ринку — 44,2%.

Станом на 11:59, згідно з даними «Мінфіну», перша криптовалюта торгується по $28,232.



Ціна Ethereum (ETH) також оновила локальний максимум 19 березня, досягнувши $1,84 тис. уперше з 17 серпня 2022 року. Курс провідного альткоїну опустився до позначки $1,77 тис., добове зниження становило 0,8%.



За останні 24 години деякі з найбільших капіталізації криптовалют також подорожчали: BNB (BNB) — на 0,4% (до $337), Ripple (XRP) — на 0,7% (до $0,38), Solana (SOL) — на 2,7% (до 22,38 дол.).





Водночас ряд провідних альткоїнів подешевшав: Polygon (MATIC) — на 4,5% (до $1,14), Polkadot (DOT) — на 1,3% (до $6,37), Dogecoin (DOGE) — на 0,8% (До $0,074).



Загальна ринкова капіталізація криптовалюту за добу зросла на 0,5%, до $1,206 трлн. Близько $134 млрд із цієї суми посідає стейблкоїни, що становить 11,14% від загальної капіталізації крипторинка.