Британія може заборонити TikTok на урядових пристроях

Велика Британія слідом за США та Канадою може заборонити TikTok на державних пристроях. Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак, пише The Guardian .

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За словами Сунака, Велика Британія дивиться на те, що роблять союзники у зв’язку з рішенням інших країн видалити TikTok з урядових телефонів на тлі побоювань щодо зв’язків соціального відеододатку з Китаєм. Європейська комісія та Європейський парламент також заборонили TikTok на пристроях персоналу.

Національний центр кібербезпеки виявив ризики для безпеки, пов'язані з цим застосунком.

Тому міністри збираються заборонити урядовцям використовувати TikTok на робочих смартфонах. Однак вона не поширюватиметься на особисті смартфони, але буде надана інформація щодо ризиків.

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«Поки ми очікуємо подробиць про будь-які конкретні занепокоєння уряду Великобританії, ми були б розчаровані таким кроком. Подібні рішення в інших місцях були засновані на недоречних побоюваннях і, здавалося б, зумовлені ширшою геополітикою, але ми продовжуємо працювати з урядом, щоб розв'язувати будь-які проблеми», — прокоментував представник TikTok.

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