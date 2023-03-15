TikTok готовий відокремитися від ByteDance, щоб не потрапити під заборону в США

Керівництво TikTok обговорює можливість відділення від ByteDance, своєї китайської материнської компанії, щоб уникнути блокування у США. Про це повідомляє Bloomberg.

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Також таким чином компанія сподівається усунути стурбованість американської влади в галузі національної безпеки. Подібний крок зараз розглядається як «крайня міра» на той випадок, якщо TikTok не вдасться переконати владу США у відсутності загрози соцмережі для американської нацбезпеки.

Наразі популярний мобільний застосунок, яким користуються понад 100 млн американців, перевіряє Комітет із іноземних інвестицій у США (CFIUS).

TikTok піддається великій критиці через побоювання, що дані американских користувачів можуть опинитися в руках китайського уряду. Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу має виступити з цього приводу перед Конгресом США наступного тижня.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії (NÚKIB) оголосило попередження щодо високої загрози кібербезпеці у зв’язку зі встановленням і використанням застосунку TikTok для працівників критичної інфраструктури й органів влади.

Єврокомісія також заборонила співробітникам користуватися TikTok.

Нещодавно Бельгія теж заборонила TikTok на робочих телефонах держслужбовців.