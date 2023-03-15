TikTok готовий відокремитися від ByteDance, щоб не потрапити під заборону в США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 березня 2023, 15:08 Читать на русском

TikTok готовий відокремитися від ByteDance, щоб не потрапити під заборону в США

Керівництво TikTok обговорює можливість відділення від ByteDance, своєї китайської материнської компанії, щоб уникнути блокування у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Керівництво TikTok обговорює можливість відділення від ByteDance, своєї китайської материнської компанії, щоб уникнути блокування у США.
Фото: itc.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Також таким чином компанія сподівається усунути стурбованість американської влади в галузі національної безпеки. Подібний крок зараз розглядається як «крайня міра» на той випадок, якщо TikTok не вдасться переконати владу США у відсутності загрози соцмережі для американської нацбезпеки.

Наразі популярний мобільний застосунок, яким користуються понад 100 млн американців, перевіряє Комітет із іноземних інвестицій у США (CFIUS).

TikTok піддається великій критиці через побоювання, що дані американских користувачів можуть опинитися в руках китайського уряду. Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу має виступити з цього приводу перед Конгресом США наступного тижня.

Читайте також: Палата представників США підтримала законопроєкт, який надає Байдену повноваження заборонити TikTok

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії (NÚKIB) оголосило попередження щодо високої загрози кібербезпеці у зв’язку зі встановленням і використанням застосунку TikTok для працівників критичної інфраструктури й органів влади.

Єврокомісія також заборонила співробітникам користуватися TikTok.

Нещодавно Бельгія теж заборонила TikTok на робочих телефонах держслужбовців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Alpenstein
Alpenstein
15 березня 2023, 15:12
#
ТікТок готовий зняти шорти перед владою США.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами