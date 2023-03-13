Курс євро та долара на цьому тижні: 2 дні, коли цінники з євровалюти можуть часто змінюватися
Головне за понеділок: Закриття Паріматч, зростання курсу біткоїна та банкопад в США
Цей тиждень на українському валютному ринку пройде дуже динамічно та з майже 100-відсотковими курсовими сюрпризами для клієнтів, які працюють із євро.
Курс біткоїна йде вгору: Ціна піднялася вище за відмітку $23 500
Після відкриття торгів у США спостерігається значний розпродаж акцій банківського сектора. Ціна біткоїна відреагувала зростанням вище за рівень $23 500.
Реальний ВВП України скоротився на 31,4% у четвертому кварталі 2022 року
Реальний ВВП у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, порівнюючи з четвертим кварталом 2021 року.
До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
До Верховної Ради подали законопроєкт про удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законодавчі зміни дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк).
Банкопад триває: Американський Signature Bank закрився слідом за SVB
Американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за більшим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank користувався популярністю у власників криптовалют.
Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив
Найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій.
Інвестори тікають з акцій Signature Bank та SVB: найбільші падіння та злети минулого тижня
Цей біржовий тиждень починається активно — ф'ючерси на ключові індекси відіграють п'ятничне падіння та торгуються в плюсі приблизно на 2,5%. Діловий світ обговорює закриття банків у США — Silicon Valley Bank та Signature Bank, New York. 14 березня вийдуть дані щодо інфляції у Штатах за лютий (Індекс споживчих цін, CPI). Макроекономічна статистика цього тижня є особливо важливою напередодні березневого засідання ФРС.
Коментарі - 2