Головне за понеділок: Закриття Паріматч, зростання курсу біткоїна та банкопад в США

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Інвестори тікають з акцій Signature Bank та SVB: найбільші падіння та злети минулого тижня

Цей біржовий тиждень починається активно — ф'ючерси на ключові індекси відіграють п'ятничне падіння та торгуються в плюсі приблизно на 2,5%. Діловий світ обговорює закриття банків у США — Silicon Valley Bank та Signature Bank, New York. 14 березня вийдуть дані щодо інфляції у Штатах за лютий (Індекс споживчих цін, CPI). Макроекономічна статистика цього тижня є особливо важливою напередодні березневого засідання ФРС.