Головне за понеділок: Закриття Паріматч, зростання курсу біткоїна та банкопад в США

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13 березня 2023, 20:05 Читать на русском

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kaleso
Kaleso
13 березня 2023, 20:52
#
Парик закрили просто розборки банки не такі ж і великі це просто прижимають криптовкладників
+
0
preyvanamor
preyvanamor
14 березня 2023, 2:16
#
Мене більше цікавить чому біток виріс, якщо один з головних банків, який обслуговував біток в сша, ЗДОХ?
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