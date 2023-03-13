Реальний ВВП у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, порівнюючи з четвертим кварталом 2021 року. Про це йдеться в даних Держстату.
Реальний ВВП України скоротився на 31,4% у четвертому кварталі 2022 року
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Скорочення ВВП
Відносно з попереднім кварталом, реальний ВВП скоротився на 4,7% з урахуванням сезонного фактора.
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Нагадаємо
Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року скоротився на 30,8%, порівнюючи з третім кварталом 2021 року.
Згідно з оцінкою Національного банку, падіння реального ВВП досягло 30,3% за 2022 рік.
Падіння ВВП України у лютому 2023 року становило 26% у річному обчисленні, згідно з оперативною оцінкою Міністерства економіки. У січні падіння ВВП досягло 32%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 17
Реальный ВВП, если его правильно считать, должен был вырасти.
Идет война, — цены лезут вверх, иначе никак.
Гривня до войны была 28. Какое это укрепление?
Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards.
Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
Дякуємо за розуміння.
Що стосується реального ВВП.
То це тони сталі, кілометри доріг, …
І тут можливо падіння, мабудь, таке і є.
Але крім цього є ще викопані окопи, вистріляні снаряди,…
І як це рахувалось доволі цікаво.
І з номінальним ВВП щось подібне. Всю допомогу, якось, потрібно враховувати.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
Более мелких чиновников не могут посадить.
Никакого гражданского противостояния из-за Порошенко не будет.
А вот неприятности за границей вполне возможны.