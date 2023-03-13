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13 березня 2023, 18:20 Читать на русском

Реальний ВВП України скоротився на 31,4% у четвертому кварталі 2022 року

Реальний ВВП у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, порівнюючи з четвертим кварталом 2021 року. Про це йдеться в даних Держстату.

Реальний ВВП у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, порівнюючи з четвертим кварталом 2021 року.
Фото:gmk.center

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Скорочення ВВП

Відносно з попереднім кварталом, реальний ВВП скоротився на 4,7% з урахуванням сезонного фактора.

Нагадаємо

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року скоротився на 30,8%, порівнюючи з третім кварталом 2021 року.

Згідно з оцінкою Національного банку, падіння реального ВВП досягло 30,3% за 2022 рік.

Падіння ВВП України у лютому 2023 року становило 26% у річному обчисленні, згідно з оперативною оцінкою Міністерства економіки. У січні падіння ВВП досягло 32%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+166
kadaad1988
kadaad1988
13 березня 2023, 18:38
#
Реальный ВВП рухнул, цены лезут вверх, а гривня укрепляется относительно доллара, это просто цирк!
+
0
vt313
vt313
13 березня 2023, 18:46
#
Как они считают реальный ВВП?
Реальный ВВП, если его правильно считать, должен был вырасти.
Идет война, — цены лезут вверх, иначе никак.
Гривня до войны была 28. Какое это укрепление?
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
13 березня 2023, 21:23
#
Я имею ввиду последний месяц. откат с 40 почти до 38.
+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 19:34
#
НБУ відзначили:)
Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards.
+
+15
neverice
neverice
13 березня 2023, 21:09
#
Якщо ви уважно подивитесь на графік, то виявиться, що ВВП відносно 2 кварталу навіть виріс. А в цілому — курс, ціни та ВВП пов‘язані між собою дуже опосередковано, з купою оговорок та значним лагом.
+
+15
vt313
vt313
13 березня 2023, 21:27
#
Якщо зайти на сайт держстату, то про ВВП там сказано

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Дякуємо за розуміння.


Що стосується реального ВВП.
То це тони сталі, кілометри доріг, …
І тут можливо падіння, мабудь, таке і є.
Але крім цього є ще викопані окопи, вистріляні снаряди,…
І як це рахувалось доволі цікаво.

І з номінальним ВВП щось подібне. Всю допомогу, якось, потрібно враховувати.


+
0
PAVLO2
PAVLO2
14 березня 2023, 0:32
#
Що перше міняється?
+
+60
bonv
bonv
13 березня 2023, 19:35
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
youknow
youknow
13 березня 2023, 20:54
#
Вони війну замовляли?
+
+60
bonv
bonv
13 березня 2023, 20:56
#
Просто перестати стріляти ©
+
+15
zzel
zzel
14 березня 2023, 0:41
#
Там по графику падение ВВП на -11 во 2 квартале 2020 года. С чем мы тогда воевали? А, да с росией, с которой кто-то хотел в глаза смотреть Но, подождите, с росией мы воевали с 2014 рода и до 2020 года ВВП все равно рос. Никто не знает что случилось в 2020 что ВВП падать начал? Может шоколадный барыга назначил кабмин из своих кумовей, дворовых друзей, знакомых подруг жены ? Наверное так и было
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 9:12
#
Про ковід і карантини чув? Чи в тролячій методичці це не прописано?
+
+15
bonv
bonv
14 березня 2023, 9:14
#
Не пеняй на вирус, коли зеДНК крива.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 9:27
#
Посол Саудитів зустрічався з Зеленським. Погодили виділення Україні палива на 100млн. долл. Але є одна умова. Посадити бувшого керівника Антонова Бичкова призначеного в свій час Порошенком, який вкрав у Саудитів аналогічну суму. Доречі Бичков вже арештований.
+
0
bonv
bonv
14 березня 2023, 10:19
#
Нелох обіцяв пороха весною посадити. Вже сидить?
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:33
#
Я не знаю всих кулуарних домовленостей. Можливо Пороху пообіцяли не порушувати проти нього кримінальних справ за мирну передачу влади. Впринципі краще Порох на свободі, чим громадянське протистояння під час війни.
+
0
vt313
vt313
14 березня 2023, 12:04
#
Посадить по беспределу, а нужно?
Более мелких чиновников не могут посадить.

Никакого гражданского противостояния из-за Порошенко не будет.
А вот неприятности за границей вполне возможны.
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