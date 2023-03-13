Реальний ВВП України скоротився на 31,4% у четвертому кварталі 2022 року

Реальний ВВП у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4%, порівнюючи з четвертим кварталом 2021 року. Про це йдеться в даних Держстату.

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Скорочення ВВП

Відносно з попереднім кварталом, реальний ВВП скоротився на 4,7% з урахуванням сезонного фактора.

Нагадаємо

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року скоротився на 30,8%, порівнюючи з третім кварталом 2021 року.

Згідно з оцінкою Національного банку, падіння реального ВВП досягло 30,3% за 2022 рік.

Падіння ВВП України у лютому 2023 року становило 26% у річному обчисленні, згідно з оперативною оцінкою Міністерства економіки. У січні падіння ВВП досягло 32%.