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13 березня 2023, 17:07 Читать на русском

Курс біткоїну йде вгору: Ціна піднялася вище за відмітку $23 500

Після відкриття торгів у США спостерігається значний розпродаж акцій банківського сектора. Ціна біткоїна відреагувала зростанням вище за рівень $23 500. Про це пише forklog.

Після відкриття торгів у США спостерігається значний розпродаж акцій банківського сектора.

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Вартість біткоїна

На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить $23. 462 тис.

Читайте: Курс біткоїна за ніч зріс на $2 тисячі

У ніч на 13 березня котирування першої криптовалюти різко піднялися з позначок $20280 до рівнів вище $22670 в моменті.

За останню добу актив подорожчав на 9,2% (CoinGecko), поточна ціна — $22 290.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+45
AleksandrBank
AleksandrBank
13 березня 2023, 17:12
#
Банки вниз, біток вверх.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 березня 2023, 17:37
#
Надеюсь успели продать утром?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
13 березня 2023, 18:06
#
Щоб після обіду відкупити на 2 тисячі дорожче?:))
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 березня 2023, 19:14
#
;)
+
+46
lohsuper
lohsuper
13 березня 2023, 19:08
#
Согласен Экономика и Рынок падает, а ни чем не подкрепленная виртуальная монета которая ничего не стоит ДОРОЖАЕТ! Абсолютно СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — Который создан для того чтобы стричь БАРАНОВ!
+
+59
I. B.
I. B.
13 березня 2023, 19:30
#
Это единственное что вы можете считать полностью принадлежащим вам. Единственное чем вы можете полностью свободно распоряжаться.

Перевозить деньги из страны в страну — ограничения.
Хранить в банке? Банк может их потерять. Государство может их отнять.
Золото? Перевезите блестящие желтые камешки через границу, удачи. Потом про вас напишут в телеграм канале. «злобный злоумышленник вёз эквивалент много гривен в золоте, отнять и поделить».
Недвижимость? Война, налоги, да что угодно.

Если вы можете запомнить 12 слов — вы в любой точке мира имеете доступ к высоко ликвидному активу. Активу который растёт в цене в среднем на 100% в год. На основе которого создано огромное количество сервисов, компаний, которые оказывают ценные услуги.

Чем вы хотели бы подкрепить эту «виртуальную монету»? Она уже подкреплена. Тем что люди считают что она лучше чем «чем-то подкрепленные» государственные деньги. Идите положите деньги на депозит в приватбанк, всё у вас будет хорошо.
+
+15
I. B.
I. B.
13 березня 2023, 22:32
#
Ваш визг намного нужнее. Или может есть что-то возразить по фактам?
+
0
beornborn
beornborn
14 березня 2023, 9:28
#
У вас нейросетка в голове так настроена, что если улавливает про крипту что-то хорошее, то воспринимает это как визг.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 березня 2023, 19:43
#
Особливо урожайним для крипти був минулий рік…
+
0
Zvzzz
Zvzzz
14 березня 2023, 6:48
#
У меня знакомый купил биток по 58 т за один , щас он 24 т $ ,знакомый, а ахуе
+
+15
beornborn
beornborn
14 березня 2023, 9:25
#
У меня знакомый в 2013 м купил за 1000$, потом он упал до 300$.
ну тот расстроился и продал, думал биток все, в 0 упадет.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 березня 2023, 19:42
#
СП500 3900… то хіба падіння? 10% від максимуму.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 березня 2023, 21:35
#
Недолго музыка играла тут 22 черных лебедя подлетало.
+
0
yarg
yarg
14 березня 2023, 12:13
#
Https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/14/698002/

а в каком восторге люди , накупившие эти NFT…
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