Після відкриття торгів у США спостерігається значний розпродаж акцій банківського сектора. Ціна біткоїна відреагувала зростанням вище за рівень $23 500. Про це пише forklog.
Курс біткоїну йде вгору: Ціна піднялася вище за відмітку $23 500
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Вартість біткоїна
На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить $23. 462 тис.
Читайте: Курс біткоїна за ніч зріс на $2 тисячі
У ніч на 13 березня котирування першої криптовалюти різко піднялися з позначок $20280 до рівнів вище $22670 в моменті.
За останню добу актив подорожчав на 9,2% (CoinGecko), поточна ціна — $22 290.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14
Перевозить деньги из страны в страну — ограничения.
Хранить в банке? Банк может их потерять. Государство может их отнять.
Золото? Перевезите блестящие желтые камешки через границу, удачи. Потом про вас напишут в телеграм канале. «злобный злоумышленник вёз эквивалент много гривен в золоте, отнять и поделить».
Недвижимость? Война, налоги, да что угодно.
Если вы можете запомнить 12 слов — вы в любой точке мира имеете доступ к высоко ликвидному активу. Активу который растёт в цене в среднем на 100% в год. На основе которого создано огромное количество сервисов, компаний, которые оказывают ценные услуги.
Чем вы хотели бы подкрепить эту «виртуальную монету»? Она уже подкреплена. Тем что люди считают что она лучше чем «чем-то подкрепленные» государственные деньги. Идите положите деньги на депозит в приватбанк, всё у вас будет хорошо.
ну тот расстроился и продал, думал биток все, в 0 упадет.
а в каком восторге люди , накупившие эти NFT…