Виски, золото и земля: какие подарки способны не только порадовать, но и сделать богатыми

В канун Рождества и Нового года многие украинцы ищут подарки, которые способны не только улучшить настроение близким, но и принести пользу. «Минфин» решил рассмотреть 5 вариантов подарков, которые будет не только приятно найти под елкой, и при этом со временем они будут только дорожать.

💎 Предметы роскоши

Существует целый ряд предметов роскоши, которые с годами прибавляют в стоимости. Создан даже специальный индекс Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII), который отслеживает стоимость 10 категорий предметов роскоши. В частности, он собирает информацию о стоимости произведений искусства, мебели, часов, сумок и т. д.

Поскольку собирать данные об этих предметах значительно сложнее, чем, например, об акциях или криптовалютах, самые свежие данные касаются 2 квартала этого года. Согласно им, индекс за 12 месяцев вырос на 7%.

Среди предметов роскоши, одну из лучших динамик продемонстрировали в этом году часы, которые уже прибавили 10% в стоимости, а за последние 10 лет они подорожали на 147%.

В этом году больше всего подорожали часы Cartier — на 12%, средний рост на 10% продемонстрировали Rolex, а вот Patek Philippe подорожали всего на 7%.

Еще один предмет роскоши, который с годами можно продать, — сумки самых дорогих брендов. Чаще всего, когда говорят об инвестициях, речь идет о трех торговых марках: Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Исторический рекорд стоимости в этой категории принадлежит инкрустированной белым золотом и бриллиантами сумке Hermès Himalayan Birkin, которую продали за $372 тыс.

По данным KFLII, за последний год сумки не продемонстрировали значительного роста, прибавив в цене всего 1%. А вот за 10 лет продемонстрировали значительно более существенный рост — на 60%.

Дальнейшее удорожание элитных сумок опирается на 2 фактора: дефицит и экологичность. Дело в том, что самые дорогие аксессуары, как правило, изготавливаются ограниченными тиражами, которые меньше спроса. Кроме того, во время пандемии интерес, например, к сумочкам Hermès вырос на 430%. Как следствие, некоторые владелицы ждали новых аксессуаров по несколько лет.

Кроме того, в США и Европе развиваются сети элитного секонд-хенда, благодаря желанию многих богачей продемонстрировать заботу об окружающей среде и не покупать новые вещи.

«Все больше покупателей осознают влияние своих потребительских привычек на окружающую среду. По мере роста покупательной способности представителей поколения Z (возраст 15−24 года), экологичность становится все более важной частью историй брендов и маркетинговых кампаний. Это означает, что подотрасли моды, как, например, рынок б/у товаров, будут иметь преимущество», — рассказывает основатель Rewind Vintage Клаудия Рикко.

Инвестиция в предметы роскоши имеет ряд преимуществ:

до перепродажи ими можно пользоваться;

они портативные;

стабильность цен, даже во времена кризисов.

Однако, следует учитывать и недостатки:

низкая ликвидность — продать такие вещи может быть сложно;

субъективная оценка — стоимость сумки или часов будет в значительной степени зависеть от того, кто согласится их купить;

большое количество подделок;

риск повредить или потерять.

Эксперты рынка предостерегают: не стоит покупать любую дорогую сумку или часы и надеяться, что через несколько лет они вырастут в цене. Как и в любых других инвестициях, на этом рынке тоже нужно ориентироваться и отдельно изучать каждую покупку.

🧈🧈Золотой слиток

После продолжительного затишья, интерес к золоту начал расти. С начала года оно подорожало почти на 12%, а за последние 12 месяцев — на 15%. Физическое золото традиционно считается инструментом долгосрочных инвестиций, его рекомендуют держать на протяжении, как минимум, 5 лет, а можно и десятилетиями. За значительные периоды оно часто демонстрирует хорошую доходность. К примеру, за 20 лет драгоценный металл подорожал примерно в 5 раз. В качестве же подарка, золотой слиток привлекает внимание и выглядит оригинально.

Покупая золотые слитки, следует учитывать несколько факторов. Во-первых, стоимость каждого грамма металла в слитке меньшего веса, как правило, выше, по сравнению с более тяжелыми слитками. Так, при написании статьи, самая низкая цена в украинских банках за слиток в 1 г., которую нашел «Минфин», составляла 2 870 грн. В то же время, слиток весом в 1 тройскую унцию стоил от 79,616 тыс. грн, то есть цена каждого грамма составляла 2 560 грн. Поэтому, если вы хотите, чтобы у слитка была инвестиционная привлекательность, лучше раскошелиться на более тяжелый.

Во-вторых, следует учитывать, что банки выкупают золото существенно дешевле, чем продают. К примеру, уже упомянутый слиток весом в 1 унцию удастся продать за 74,764 тыс. грн. То есть на 4,8 тыс. грн (или на 6,5%) дешевле от цены покупки. Иными словами, золото на международных рынках должно подорожать примерно на 6,5% только для того, чтобы после продажи подарка «выйти в ноль».

В качестве альтернативы слиткам, можно покупать золотые инвестиционные монеты Нацбанка «Архистратиг Михаил». У них нет коллекционной ценности, и их стоимость — это цена исключительно металла. Однако, иногда можно найти слитки такого же веса по меньшей цене.

🏕️ Земельный участок

В следующем году рынок земли будет открыт для юридических лиц, а граждане смогут покупать до 10 тыс. га «в одни руки». По прогнозам экспертов, это может существенно повысить стоимость участков. Например, в компании «Твое Коло» прогнозируют, что в 2024 году земля подорожает на 20−25% в долларовом эквиваленте.

Более скромный прогноз дает декан факультета магистерских экономических студий Киевской школы экономики Олег Нивьевский, по словам которого, рост цены на сельхозугодия будут сдерживать логистические расходы производителей. Однако, и по его словам, за два года земля может прибавить до 20% к цене.

Кроме того, пассивный доход от аренды земли составляет ориентировочно от 6% ее оценочной стоимости и выплачивается ежегодно. А после победы и упрощения торговли агропродукцией эта сумма может существенно увеличиться.

Существенная доходность и перспективы дальнейшего роста делают сельскохозяйственную землю не только перспективным инвестиционным инструментом, но и подарком, который будет приносить прибыль в течение многих лет. Как рассказали «Минфину» в «Твое Коло», до 15% сделок в портфеле компании — это подарки клиентов своим родным.

«Землю в подарок выбирают, прежде всего, в качестве защиты, дополнительную гарантированную пенсию для родителей или инвестицию в будущее детей. Главное преимущество в том, что такой подарок-инвестиция начинает приносить пассивный доход с первого дня. Не требует дополнительного сопровождения, ремонта, особых условий хранения. Скажем, сейфа или охраны, как в случае с теми же золотыми слитками», — рассказывает коммерческий директор «Твое Коло» Егор Лесничий.

Для оформления земли в подарок есть два варианта. Первый — это классическое дарение, когда даритель либо уже имеет земельный участок, либо сначала приобретает его на себя, а затем переоформляет на другого человека. Правда, в этом случае есть несколько дополнительных обременений: договор дарения удостоверяется нотариально, а если дарить землю не родственнику первой или второй степени, то нужно уплатить налог в 5% от оценочной стоимости участка.

Поэтому чаще для дарения используют второй способ, когда сделка купли-продажи сразу оформляется на того, кому хотят подарить землю. При посредничестве управляющей компании сделка может быть оформлена дистанционно, по доверенности.

🟡 Коллекционные монеты

В прошлом году рынок коллекционных монет оценивался в $8,7 млрд. По оценкам Transparency Market Research, ежегодно он будет расти более чем на 10% и в 2031 году составит $20,9 млрд.

В то же время, не стоит считать, что стоимость именно коллекционных монет демонстрирует такой рост. Это общая сумма годовых сделок с ними, то есть здесь учитываются выпуски коллекционных монет центробанками, новые находки исторических монет, а также их перепродажи.

Цена самих монет демонстрирует не столь стремительные темпы подорожания. Согласно последнему обновлению Knight Frank Luxury Investment Index, за год они прибавили в стоимости около 8%, а за 10 лет — 59%. Таким образом, в долгосрочной перспективе монеты уступают, например, вышеупомянутым сумкам и часам.

В Украине есть несколько способов купить коллекционные монеты. В частности, их регулярно выпускает Нацбанк. Сейчас это часто монеты на военную или культурную тематику, нередко бывают и оригинальные, вроде посвященных борщу. «Минфин» уже рассказывал о том, как можно приобрести украинские коллекционные монеты в НБУ, однако, покупатели часто жалуются на то, что получить их очень сложно — выставленная на продажу часть тиража быстро исчезает.

Поэтому коллекционеры часто покупают монеты у перекупщиков на специализированных сайтах, где есть не только коллекционные монеты НБУ, но и исторические. Следует учитывать, что перекупщики всегда работают с наценкой, а потому самостоятельно выгодно продать купленную у них монету будет сложно.

Кроме этого, прежде чем покупать коллекционную монету, стоит проверить, сколько она стоит у разных продавцов, потому что, в противном случае, есть риск существенной переплаты.

🍷 Алкоголь

Элитный алкоголь — бесспорный лидер по росту стоимости среди всех предметов роскоши в долгосрочной перспективе. По оценкам KFLII, элитное вино в этом году подорожало на 5%, а более крепкие коллекционные напитки (в первую очередь, виски и коньяк) упали в цене на 4%. В то же время, если посмотреть на показатели за 10 лет, то вино взлетело на 149%, а крепкий алкоголь — на умопомрачительные 322%.

Еще выше эксперты оценивают рост стоимости исключительно виски — соответствующий индекс 101 Apex 1000 за последние 10 лет прибавил 415%, а индекс RW Japanese 100, в который входит исключительно элитный японский виски, за это же время подорожал на 514%.

Заоблачными выглядят и суммы, которые коллекционеры готовы платить за уникальные напитки. Так, 4 бутылки односолодового виски Glenfiddich 1950-х годов недавно были проданы за 830 тыс. фунтов стерлингов (свыше $1 млн). А единственная в мире бочка скотча Ardbeg в 1975 году была оценена в $20 млн.

Среди производителей виски, которые наиболее ценятся у коллекционеров, — торговые марки Macallan, Ardbeg, Bowmore, Springbank.

Кроме покупки определенных бутылок, инвесторы в виски предпочитают оригинальные вкусы. Например, виски, выдержанные в бочках от хереса, как правило, продаются лучше. Также коллекционеры чаще обращают внимание на темные сорта вместо относительно светлых.



Покупая алкогольные напитки, как инвестиционные подарки, следует учитывать, что производители, которые являются самыми популярными у коллекционеров, делают и обычное массовое виски или вино. Шансов, что оно существенно вырастет в цене, немного, поэтому прежде чем покупать бутылку, не помешает собрать информацию именно о ней. Следует учитывать количество подобных экземпляров в мире и вкусовые свойства.

В целом, список подарков, которые с годами могут подорожать, достаточно широкий. Это, кроме уже упомянутых товаров, ювелирные изделия, антикварная мебель, раритетные автомобили, почтовые марки, а также игрушки или комиксы.

Выбирая такой подарок, следует обращать внимание не только на потенциальный рост его стоимости, но и интересы того, кому его дарите. В таком случае он доставит двойное удовольствие.