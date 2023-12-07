Золото поставило новый ценовой рекорд: 3 сценария для тех, кто уже вложился в этот актив

На этой неделе цена на золото впервые за свою историю поднялось выше 2100 долларов за унцию. Это еще раз подтверждает, что значительная часть инвесторов продолжает рассматривать благородный металл, как актив-убежище. Почему капиталы утекают в него сейчас и как это отразится на «золотых» ценах, расскажу подробнее.

В прошлую пятницу хрупкое перемирие в Газе закончилось, и на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке золото снова начало дорожать: уже 3−4 декабря оно впервые кратковременно пробило отметку в $2100 за тройскую унцию.

Цена на золото (по состоянию на вечер 6 декабря):

Война в Украине, трения между США и Китаем из-за его претензий к Тайваню и некоторым территориям в Юго-Восточной Азии — весь этот микс военных и политических противоречий грозит перерасти в Третью Мировую войну. Но все большая поляризация мира периодически дает спекулянтам возможность неплохо зарабатывать на страхах инвесторов, которые пепекладывают капиталы в золото.

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Другим мотиватором роста цен на «желтый металл» является постепенно растущая уверенность рынка в том, что Федрезерв США, а затем и другие основные центральные банки мира скоро закончат период повышения ставок и «закручивания гаек» в денежно-кредитной политике и начнут снижение ключевых процентных ставок.

Сроки называются разные. По самым оптимистичным прогнозам, это произойдет уже в первом квартале 2024 года, по наиболее консервативным — в конце 2024 года. Федрезерв и ЕЦБ на распутье — ослабить монетарные тиски раньше времени — цены на основные продукты питания, товары и услуги быстро снова уйдут вверх. «Передержать» высокие ставки — означает почти гарантированную рецессию, как минимум, на ближайшие 2−3 года, чего сейчас себе ни США, ни Европа позволить не могут.

Если ставки начнут снижать, то стоимость денег при прочих равных условиях начинает снижаться, а это приводит к росту стоимости альтернативных активов. К таким активам, конечно, относятся и гособлигации, но из-за того, что многие центробанки сейчас сокращают свои балансы и перестают скупать гособлигации, спрос на них, вероятно, расти не будет. В этом случае наиболее привлекательной альтернативой для инвесторов будут фондовые рынки и драгоценные металлы, прежде всего, золото.

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Чем ниже ключевые ставки центробанков, тем меньше инвестор теряет на том, что золото не приносит процентного дохода. Но зато шансы на повышение стоимости золота за счет увеличения спроса при таком сценарии существенно возрастают. Ведь кроме стабильного высокого промышленного и ювелирного спроса на этот драгметалл потребность в нем будет расти также со стороны финучреждений. Поскольку мировые регуляторные требования к капиталу банков в последнее время только ужесточаются.

Активно пополняют свои резервы за счет наличного золота и центробанки, что формирует стабильный растущий спрос на него по всему миру. Что снова опять же на руку спекулянтам и консервативным инвесторам. Только за сентябрь-октябрь мировые центробанки закупили 114.1 тонну золота, что на 23% выше среднемесячных объемов этого года.

Более мягкая риторика глав ФРС и ЕЦБ в части перспектив процентных ставок только раззадоривает крупных игроков рынка драгметаллов и провоцирует их на перекладывание части своих средств в золото для спекуляций. Большинство аналитиков делает прогнозы по продолжению постепенного роста стоимости золота в течение 2024 года. А вот на более длительный период такого роста они уже особо не видят.

Сейчас «золотые» ценники реагируют на изменения денежной политики Федрезерва и, частично, ЕЦБ с большим опережением, то есть все эти события уже заложены в цену золота. Поэтому в момент реального перехода ФРС и ЕЦБ к снижению ключевых ставок спекулянты начнут активно продавать свои золотые активы, чтобы фиксировать максимальный уровень прибыли. А этот процесс в случае стихийности быстро откатит ценники золота. Причем, как всегда, с эффектом маятника.

Сейчас план крупного спекулянта драгметаллами — продать золото «на хайпе» и максимальных уровнях ценников 2023—2024 года, чтобы затем поймать момент его максимального проседания и снова откупить золото уже на минимуме. И тут правило «страха и жадности» работает в полную силу.

Стоит ли скупать золото украинцам

Логика любого инвестора говорит о том, что покупать уже стремительно подорожавший актив, явно не стоит. Шанс следующего взлета стоимости золота есть, но ваша прибыль уже не будет столь значительной, как если бы вы купили золото еще в начале октября по $1820−1850 за унцию и зафиксировали свой финансовый результат при уровнях выше $2000 за унцию.

Кроме того, в зависимости от развития событий в Украине и на Ближнем Востоке (если «страхи» инвесторов начнут снижаться), может последовать достаточно серьезная коррекция ценников золота.

Поэтому, если вы купили золото раньше (например, по цене $1650−1750 за унцию в сентябре-начале ноября 2022 года), то, по моему мнению, сейчас лучше продавать этот актив и фиксировать прибыль.

Если же вы заходили в золото, например в октябре 2023 года, то есть уже на уровнях свыше $1930 за унцию и выше, лучше подождать нового цикла роста котировок и фиксировать прибыль в моменты ситуативных взлетов ценников на золото до возможных новых рекордных $2200−2300 за унцию.

Если же вы имеете возможность оперативной торговли активами через счета западных брокеров или сами имеете доступ к иностранным торговым площадкам, то сейчас стоит внимательно следить за поведением золота, чтобы не пропустить возможность заработка на колебаниях золота в пределах $30−50 на унции. Но только в том случае, если вы действительно можете быстро принимать подобные решения, а ваш брокер — их оперативно и без сбоев выполнять. В противном случае можете получить убыток, так как сейчас рынок золота очень динамичен.

Три фактора, которые будут формировать цену золота до конца года

Основными для формирования цен на золото в период до конца 2023 года будут:

Война и политика. Противостояниедвух самых крупных мировых игроков (США и Китая) и стран, входящих в их орбиту, усилится. Это снова приведет к периодическим скачкам спроса на золото при любом политическом и военном обострении в мире. Будь-то Украина, Ближний Восток, Тайвань или обстановка вокруг Ирана, Сирии или двух Корей. На подобного рода ситуативных новостях я не исключаю ситуативных взлетов стоимости унции золота до уровней от $2200 до $2250.

Решения ФРС и ЕЦБ по ставкам.13 декабря ФРС США и 14 декабря Европейский центральный банк огласят свои решения по ключевым процентным ставкам. Как обычно, самым важным для рынка золота будет именно решение американского регулятора.

По моему прогнозу, ФРС сохранит свои процентные ставки на текущем уровне. Такое развитие событий закладывает в свои прогнозы и рынок. Принципиальным для инвесторов и спекулянтов в этот раз будет не само решение Федрезерва, а комментарии его главы Джерома Пауэлла по дальнейшим действиям американского регулятора в следующем году.

При малейшем намеке на начало снижения ставок золото продолжит расти в цене к уровням до $ 2200−2250 за унцию.

Если же речь главы ФРС будет максимально «ястребиной» с разговорами о возможном еще одном повышении ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией, нас ждет период коррекции ценников по золоту в пределах от $1810 до $1935 за унцию до конца новогодних праздников, то есть уже в начале 2024 года.

Решения ЕЦБ будут для рынка золота после решений ФРС второстепенными. Но волатильность цен на золото к середине декабря может возрасти на опасениях отдельных игроков рынка по поводу решений двух регуляторов.

Период очередных существенных колебаний цен на золото начнется примерно с 11 и по 15 декабря. Во второй половине декабря новогодние и рождественские настроения замедлят колебания на всех рынках, в том числе и на рынке драгметаллов. Конечно, если не будет новой военной эскалации в многочисленных горячих точках планеты.

Экономический. ЭкономикиИндии и Китая, а это основные потребители физического золота, сейчас переживают не лучшие времена. Это охлаждает спрос на золотые слитки, инвестиционные монеты со стороны местного населения, а также существенно влияет на результаты работы ювелирной промышленности этих государств. Подобное снижение спроса со стороны более, чем 2 млрд населения этих стран в мировом масштабе частично будут компенсированы высоким спросом на золотые слитки со стороны центробанков.

Кроме того, часть спроса на ювелирные изделия покроют новогодние покупки в США, странах ЕС, а также арабских странах, получающих неплохие доходы от продажи нефти. При этом, и в США, и в Европе — основные покупки ювелирки будут в основном в среднем ценовом сегменте, а вот в арабских странах это во многом будут ювелирные изделия уровня «Luxury».

Также не стоит забывать, что в США по факту уже началась президентская гонка с большим числом финансовых вызовов. От того, как власти справятся с ними, во многом зависит сейчас и поведение американского фондового рынка, в том числе и доходность на рынке казначейских обязательств.

Пока этот рынок за счет достаточно высокой доходности трежерис оттягивает на себя значительные объемы капитала с рынка драгметаллов. Но если впереди замаячит череда политических и финансовых выяснений отношений среди американских законодателей, это подтолкнет инвесторов к более активной покупке золота, как актива — «убежища» и его котировки снова начнут расти.

Прогноз по золоту до начала 2024 года

В первой половине декабря (до оглашения решений ФРС по ключевой ставке) нас ждет коррекция после взлета котировок до рекордных уровней. В этот период коридор по золоту я бы выставил в пределах от $1930 до $2030 за унцию.

Во второй половине декабря новогодний и рождественский фактор окажут влияние на все рынки, в том числе и на рынок драгметаллов. Если не будет военных или политических катаклизмов, уровень цен на золото будет в пределах от $1890 до $2000 за унцию.

Наиболее напряженными по золоту будут 13 и 14 декабря, в момент оглашения решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, а главное, — когда главы этих ведомтсв будут комментировать их и разъяснять позицию по перспективам снижения ставок в следующем году.