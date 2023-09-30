Нацбанк ввел в обращение памятные монеты «Украинский борщ» (фото)

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты «Украинский борщ» номиналами 10 и 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами», — говорится в сообщении.

В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.

Презентовал памятные монеты «Украинский борщ» заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия «Живая культура — Живой мир», который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

«Украинский борщ»

На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом: УКРАИНА, год чеканки монеты — 2023; номинал монеты — 10/ГРИВЕНЬ; в центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье, украшенное орнаментом по трипольскому мотиву, который олицетворяет вековую историю и традицию приготовления борща.

На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, будто «бурное озеро» символизирует глубинную украинскую культуру и традиции, надпись — БОРЩ (элемент украшения — тампопечать).

Характеристики

Художник: Кочубей Николай

Скульптор: Владимир Атаманчук

Тираж (объявленный/фактический), шт.: 2500/2500

Масса драгоценного металла в чистоте, г: 31.1

Диаметр, мм: 38.6

Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед

Группа: гладкая с углубленной надписью

Номинал: 10 грн

Материал: серебро

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«Украинский борщ» в сувенирной упаковке

На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом: УКРАИНА, год чеканки монеты — 2023; номинал монеты — 5/ГРИВЕНЬ; внизу — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка; в центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье, украшенное орнаментом по трипольскому мотиву, который олицетворяет вековую историю и традицию приготовления борща.

На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, будто «бурное озеро» символизирует глубинную украинскую культуру и традиции, надпись — БОРЩ (элемент украшения — тампопечать).

Характеристики

Художник: Кочубей Николай

Скульптор: Владимир Атаманчук

Тираж (объявленный/фактический), шт.: 75000/75000

Масса, г: 16.54

Диаметр, мм: 35

Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед

Группа: рифленая

Номинал: 5 грн

Материал: нейзильбер

Где и когда можно будет приобрести

Реализация монет в интернет магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.