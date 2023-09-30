Национальный банк ввел в обращение памятные монеты «Украинский борщ» номиналами 10 и 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк ввел в обращение памятные монеты «Украинский борщ» (фото)
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«Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами», — говорится в сообщении.
В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.
Презентовал памятные монеты «Украинский борщ» заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия «Живая культура — Живой мир», который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
«Украинский борщ»
На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом: УКРАИНА, год чеканки монеты — 2023; номинал монеты — 10/ГРИВЕНЬ; в центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье, украшенное орнаментом по трипольскому мотиву, который олицетворяет вековую историю и традицию приготовления борща.
На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, будто «бурное озеро» символизирует глубинную украинскую культуру и традиции, надпись — БОРЩ (элемент украшения — тампопечать).
Характеристики
- Художник: Кочубей Николай
- Скульптор: Владимир Атаманчук
- Тираж (объявленный/фактический), шт.: 2500/2500
- Масса драгоценного металла в чистоте, г: 31.1
- Диаметр, мм: 38.6
- Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед
- Группа: гладкая с углубленной надписью
- Номинал: 10 грн
- Материал: серебро
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«Украинский борщ» в сувенирной упаковке
На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом: УКРАИНА, год чеканки монеты — 2023; номинал монеты — 5/ГРИВЕНЬ; внизу — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка; в центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье, украшенное орнаментом по трипольскому мотиву, который олицетворяет вековую историю и традицию приготовления борща.
На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, будто «бурное озеро» символизирует глубинную украинскую культуру и традиции, надпись — БОРЩ (элемент украшения — тампопечать).
Характеристики
- Художник: Кочубей Николай
- Скульптор: Владимир Атаманчук
- Тираж (объявленный/фактический), шт.: 75000/75000
- Масса, г: 16.54
- Диаметр, мм: 35
- Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед
- Группа: рифленая
- Номинал: 5 грн
- Материал: нейзильбер
Где и когда можно будет приобрести
Реализация монет в интернет магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.
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