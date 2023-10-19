Бутылку виски 1926 года хотят продать на аукционе за 1,2 миллиона фунтов стерлингов

Бутылка виски Macallan в 1926 году будет выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне. По оценкам аукционного дома, она может принести 1,2 млн фунтов стерлингов (свыше $1,4 млн). Об этом сообщает The Guardian.

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Издание отметило, что в 2019 году бутылка виски Macallan в 1926 установила рекорд в 1,5 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что новая 97-летняя бутылка виски, выставленная на аукцион 18 ноября, вызовет особый ажиотаж.

По оценкам, бутылку можно будет продать от 750 тысяч до 1,2 млн фунтов стерлингов.

Уникальным преимуществом этой конкретной бутылки является то, что она является первой, которая прошла реконструкцию на ликероводочном заводе Macallan, включая замену капсулы и пробки.

Adami 1926 — старейший урожай Macallan, когда-либо производившийся, разливается в бутылки после выдержки в бочках от хереса в течение шести десятилетий.