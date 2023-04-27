Как купить коллекционные монеты в Украине: что предлагают НБУ, банки и перекупщики

1 мая в продаже должна появится новая коллекционная монета НБУ «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская». Даже во время войны регулятор продолжает выпуск памятных монет и банкнот, и спрос на них остается высоким: кто-то хочет купить их «для истории» и собственных коллекций, кто-то — надеясь на дальнейшее подорожание. Но купить современную нумизматическую продукцию не так-то просто. Почему так происходит, и как приобрести коллекционные деньги, расскажет «Минфин».

Как работает рынок монет в Украине

В прошлом году НБУ выпустил ряд монет на военную тематику, посвященных знаковым событиям. В частности, это серебряные монеты «Ой у лузи червона калина», «В единстве — сила» и «Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС». Эти же монеты дублируются в варианте из более дешевого нейзильбера. Золотые монеты в прошлом году Нацбанк не выпускал.

Кроме того, в 2022 году регулятор выпустил памятные медали из нейзильбера, посвященные городам-героям Киевской области, Мариуполю, Харькову и Херсону. В этом году серия продолжилась городами: Николаев, Чернигов, Волноваха и Ахтырка.

Последняя из выпущенных НБУ монет — «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская», которая появилась в обращении 26 апреля, правда, в продажу должна поступить только с 1 мая. Она продолжает серию с животными Чернобыльской зоны, в которую также входят монеты с изображением медведя и лошади Пржевальского.

Как рассказали «Минфину» в НБУ, при определении тематики и сюжетов для памятных монет учитывается много составляющих. В частности, прорабатываются указы Президента, решения Верховной Рады, министерств, важные общественно-политические, исторические и культурные события.

Важной остается и военная тема. В частности, НБУ планирует выпустить ряд монет и памятных медалей, посвященных Силам поддержки ВСУ, Противовоздушной обороне, Военной разведке и Сержантскому корпусу.

Также запланирован выпуск нумизматической продукции, посвященной Павлу Скоропадскому, украинскому языку, Владимирскому собору и колядке «Щедрик». Детальнее с планами выпуска монет можно ознакомиться на сайте НБУ.

В прошлом году Нацбанк продал 1,2 млн штук нумизматической продукции. Это примерно в два раза меньше, чем в 2021 году. НБУ объясняет это тем, что в начале полномасштабного вторжения возник перерыв в реализации, а затем пришлось корректировать планы выпуска. В этом году регулятор уже отмечает рост спроса на нумизматику.

Как распространяются монеты

Приобрести выпущенные НБУ монеты и памятные медали можно на сайте Нацбанка, а также в банках-дистрибьюторах.

Через свой интернет магазин Нацбанк планирует реализовывать 20% соответствующей продукции. Еще 70% тиражей попадает в банки, а остальные — реализуются по международным контрактам.

Нацбанк

Интернет-магазин Нацбанка возобновил работу в конце февраля этого года. Это не первая попытка регулятора запустить этот способ продаж: в 2021 году «Минфин» даже успел протестировать работу магазина, но вскоре он был закрыт.

Сейчас магазин работает в тестовом режиме. 21 апреля его пока небольшой ассортимент был расширен еще 25 видами нумизматической продукции.

На сайте можно приобрести монеты разных лет выпуска, начиная с 1996 года (золотая «Киево-Печерская лавра»). Когда «Минфин» изучал, как работает этот магазин, монет 2022 и 2023 годов в наличии не было. Хотя в НБУ уверяют, что они будут появляться позже.

Способ покупки на сайте практически не отличается от аналогичной процедуры в любом интернет-магазине: регистрируемся, добавляем выбранную продукцию в корзину, указываем адрес доставки (Укрпоштой или Новой Поштой) и оплачиваем заказ.

Единственное отличие от традиционных магазинов — ограничение количества товара в «одни руки». Количество монет, которые может приобрести один покупатель, зависит от тиража нумизматики — чем он меньше, тем меньше может приобрести один покупатель. Это должно усложнить работу перекупщиков.

Сайт достаточно удобный, каких-либо проблем редакция не заметила, единственный недостаток — небольшой выбор.

Банки

Дистрибьюторами нумизматической продукции НБУ выступают 4 банка: Приватбанк, Укргазбанк, Радабанк и Таскомбанк. Первые два получают по 25% тиражей нумизматической продукции, остальные — по 10%.

Несмотря на то, что самую большую часть нумизматики продают именно банки, ни один из них не обеспечил торговлю через интернет. Как рассказал «Минфину» член правления по вопросам розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко, его учреждение планирует внедрение онлайн-продажи. Однако, пока торговля очень неудобная.

Во всех 4 банках купить монеты можно в отделениях, но на сайтах указаны только отделения, в целом торгующие нумизматикой. Какие именно монеты и где в наличии — неизвестно, это нужно узнавать непосредственно в отделениях. Служба поддержки по этому поводу никакой информацией не располагает.

В Укргазбанке и Таскомбанке, по крайней мере, указаны номера телефонов отделений. Минфин воспользовался ими и проверил наличие монет у некоторых из них. В тот день нам на продажу ничего не смогли предложить.

В Привате и Радабанке номера телефонов отделений не раскрывают. Поэтому, чтобы проверить, есть ли в продаже нужные монеты в конкретном отделении, его придется посетить лично.

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Не исключено, что банки не спешат улучшать свой сервис, поскольку и так не испытывают проблем с реализацией. Как рассказывает Мусиенко, в зависимости от спроса, некоторые тиражи могут находиться в продаже больше месяца, но другие раскупают буквально за 1−2 дня.

Перекупщики

Такая ситуация создает идеальные условия для перекупщиков. Купить продукцию НБУ у них можно без проблем. Торгуют ею не только через специализированные сайты для коллекционеров, вроде violity или new auction, но и на маркетплейсах — Розетка, bigl и т. д.

Единственная проблема — цена. К примеру, двадцатигривневая памятная банкнота «Помним! Не простим!» в конверте в банках стоила 169 грн, а у перекупщиков цены, как правило, примерно в два раза выше. Некоторые продавцы, которых нашла редакция, повышают цену в 4 раза. Не сдерживает их даже то, что особой коллекционной ценности эти банкноты не несут из-за значительного тиража в 300 тыс. экземпляров.

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Скорее всего, налаживание торговли через интернет-магазин НБУ существенно ослабит возможности завышать цены для перекупщиков, ведь сделает приобретение нумизматики более доступным для тех, кто не разбирается в нынешней специфике рынка. Поэтому стоит наблюдать, как это направление будет развиваться дальше и действительно ли сможет изменить рынок.