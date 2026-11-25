В ноябре 2026 года дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Киеве можно было в Деснянском районе — за 8,5 тыс. грн в месяц. Самым дорогим остается Печерский район, где медиа стоимость аренды достигает 34 тыс. грн. В то же время жилье на правом берегу не всегда дороже, чем на левом. Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Где в Киеве можно арендовать квартиру за 8,5 тысяч гривен

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Сколько стоит аренда квартиры на левом берегу

По данным аналитиков, доступные предложения долгосрочной аренды однокомнатных квартир сосредоточены преимущественно на левом берегу столицы.

Самая низкая медианная цена в ноябре зафиксирована в Деснянском районе — 8,5 тыс. грн в месяц.

В Днепровском районе аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 12 тыс. грн, а в Дарницком — 14 тыс. грн.

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим районами левого берега составляет 5,5 тыс. грн. в месяц.

Где дешевле арендовать жилье на правом берегу

На правом берегу столицы разброс цен значительно больше — от 13 тыс. до 34 тыс. грн в месяц.

Самым доступным оказался Святошинский район, где медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 13 тыс. грн. Это на 1 тыс. грн дешевле, чем в левобережном Дарницком районе.

В Оболонском районе аренда стоит 14 тыс. грн, в Соломенском — 14,9 тыс. грн.

В Подольском и Голосеевском районах за однокомнатную квартиру придется платить в среднем по 18 тысяч гривен в месяц.

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В Шевченковском районе медиа стоимость составляет 19 тыс. грн.

Дорогим остается Печерский район, где аренда однокомнатной квартиры обходится в 34 тыс. грн в месяц.

Следовательно, разница между самым доступным Деснянским и дорогим Печерским районами достигает 25,5 тыс. грн. Арендовать жилье на Печерске в среднем в четыре раза дороже, чем в Деснянщине.

В каких районах больше всего подешевела аренда

По сравнению с ноябрем 2025 г. в большинстве районов Киева арендные ставки снизились или остались без изменений.

Наибольшее падение зафиксировали в Печерском районе — на 19%. Если в прошлом году медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 42 тыс. грн, то сейчас — 34 тыс. грн.

В Шевченковском районе аренда подешевела на 14% — до 19 тыс. грн, в Голосеевском — на 10%, до 18 тыс. грн.

На левом берегу перемены были менее ощутимы. В Дарницком районе цены снизились на 7% — с 15 тыс. до 14 тыс. грн, в Деснянском — на 6%, с 9 тыс. до 8,5 тыс. грн.

В Днепровском районе медианная арендная ставка за год не изменилась.

В то же время в двух районах жилье подорожало. В Подольском аренда выросла на 6%, а в Святошинском — на 8%.

Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в Киеве

В отличие от рынка аренды стоимость покупки квартир в столице за год преимущественно возросла.

Дешевле всего купить однокомнатную квартиру можно в Деснянском районе, где медианная цена составляет 1,9 млн грн.

В то же время, следующие три позиции среди самых доступных районов занимают локации правого берега.

В Святошинском районе однокомнатная квартира стоит в среднем 2,3 млн грн, в Соломенском — 2,6 млн грн, а в Оболонском — 2,7 млн грн.

На левом берегу медианная цена в Днепровском районе составляет 2,7 млн грн, в Дарницком — 2,8 млн грн.

В Голосеевском и Подольском районах приобретение однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 3,5 млн. грн.

Дорогими остаются центральные районы столицы.

В Шевченковском районе медианная цена составляет 4,1 млн грн, а в Печерском достигает почти 6,9 млн грн.

Таким образом, однокомнатная квартира на Печерске стоит примерно в 3,6 раза дороже, чем в Деснянском районе.

Как изменились цены на покупку квартир за год

Наибольшее подорожание однокомнатных квартир было зафиксировано в Печерском районе — на 6% по сравнению с ноябрем 2025 года.

В Деснянском районе медиа стоимость выросла на 5%, в Оболонском — на 4%, в Святошинском — на 3%.

В других районах повышение было менее заметным.

В то же время в трех районах квартиры подешевели. Больше всего в Соломенском, где медианная стоимость снизилась на 5%.

В Шевченковском районе цены сократились на 2%, в Дарницком — на 1%.

Что влияет на цены жилья в Киеве

Одним из ключевых факторов, влияющих на спрос и стоимость квартир, остается ситуация с безопасностью.

По данным Kyiv Safety, больше всего российских ударов с 2022 года зафиксировано в Дарницком районе столицы. Далее по количеству ударов следуют Соломенский, Шевченковский, Днепровский и Святошинский районы.

Однако, как отмечают аналитики OLX Недвижимость, риски безопасности не всегда непосредственно определяют стоимость квартир.

К примеру, Шевченковский район остается одним из самых дорогих в столице, несмотря на значительное количество зафиксированных атак.

На цены также оказывают влияние транспортная доступность, близость к метро, инфраструктура района, тип и состояние дома, наличие укрытий и автономного электропитания.

Итак, хотя левый берег Киева в основном остается более доступным для арендаторов, при покупке квартиры несколько районов правого берега предлагают более низкие медианные цены, чем Дарницкий и Днепровский районы.