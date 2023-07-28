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28 июля 2023, 8:40 Читати українською

«Роскошные» инвестиции: как зарабатывать на акциях и товарах сегмента «люкс»

В этом году мировой рынок предметов роскоши вырастет на 5−12%, — говорится в новом отчете консалтинговой компании Bain и итальянской ассоциации предметов роскоши Altagamma. Как заработать на этом росте, вложившись в акции профильных компаний, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Никита Гуппал.

В этом году мировой рынок предметов роскоши вырастет на 5−12%, - говорится в новом отчете консалтинговой компании Bain и итальянской ассоциации предметов роскоши Altagamma.

Почему выбираем лакшери-сегмент

Ожидается, что в этом году общая стоимость рынка предметов роскоши достигнет 360−380 млрд евро, по сравнению с 345 млрд евро в 2022 году. Bain прогнозирует, что к 2030 году его стоимость вырастет до 530−570 млрд евро, что примерно в 2,5 раза превышает показатель 2020 года.

«Общие рекордные показатели рынка предметов роскоши в 2022 году и, несмотря на экономическую неопределенность, положительные перспективы в этом году (и далее) обусловлены его прочными фундаментальными показателями и расширяющейся клиентской базой», — говорит ведущий автор исследования Клаудиа Д'Арпицио, партнер Bain & Company и руководитель практики Bain Global Luxury Goods and Fashion.

Позитивную динамику также можно объяснить тем, что основные покупатели в премиум-сегменте — люди с высокими доходами, чей финансовый статус минимально зависит от экономических колебаний.

Поэтому инвестирование в акции компаний, представляющих лакшери-сектор, могут стать хорошей возможностью диверсификации инвестиционного портфеля. Рассмотрим крупнейших представителей этого сектора и динамику их роста.

LVMH Moët Hennessy (LVMH)

LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton базируется в Париже и является крупнейшим мировым конгломератом в сфере роскоши. Сегодня в состав группы входит 75 выдающихся брендов в шести секторах: мода и кожаные изделия, часы и ювелирные изделия, вина и спиртные напитки, духи и косметика, селективная розничная торговля и другие виды деятельности. Компания представлена в более 70 странах с почти 5 000 магазинов и более чем 156 тыс. работников.

В прошлом году этот французский «гигант» ритейла заработал рекордные 79,2 млрд евро.

  • Рыночная капитализация (на июнь 2023 года) — 424,86 млрд евро;
  • Показатель P/E — 30,24;
  • EPS — 28,05;
  • Дивидендная доходность — 1,44%;
  • Коэффициент Beta — 1,01.

Текущая цена акций (на июль 2023 года) — 826 евро. Рост с начала года составил 21,4%.

Доходность компании за 5 лет составила примерно 233,9% (более 45% годовых в евро), за 10 лет — 527,72%, что составило среднегодовой рост более чем на 52% в евро.

Инвестировать можно не только в акции компании, но и в продукты, которые она производит. Например, сумка Louis Vuitton Neverfull GM в 2007 году стоила $655, а в 2022 году ее цена выросла уже до $2 100. То есть рост составляет 220,6% за 15 лет, или 14,7% в год при среднегодовом росте S&P 500 в 10%.

Если же взять их конкурентов, которые не торгуются на бирже, — компанию CHANEL, и их «вечную классику» Chanel Flap Bag, увидим также значительный рост. В частности, по данным Fashionista, цена на этот аксессуар увеличилась на 50% в течение 2020−2022 годов. Кроме того, как утверждает Sotheby's, по сравнению с прошлым годом, она прибавила еще 16%.

Compagnie Financiere Richemont (CFR)

Compagnie Financiere Richemont занимает ведущую позицию на глобальном рынке товаров роскоши. Среди ее ассортимента — ювелирные изделия Cartier, часы Piaget и Baume & Mercier, ручки Montblanc, одежда Chloe. Компания также владеет ювелирной маркой Van Cleef & Arpels.

Львиную долю своих доходов компания получает в регионе Азии и Тихого океана.

Просадка в марте 2020 года на ковид-кризисе составила почти 40%, а полностью восстановились котировки уже в середине ноября того же года.

С ноября 2020 года по июнь 2023 года компания выросла на 94% (учитывая локальный кризис на фондовом рынке в 2022 году).

  • Рыночная капитализация (на июнь 2023 года) — 19,95 млрд франков;
  • Показатель P/E — 275,65;
  • EPS — 0,55;
  • Дивидендная доходность — 2,38%;
  • Коэффициент Beta — 1,28.

Текущая цена — 138 швейцарских франков. Рост с начала года составил 15,14%.

В этом случае, инвестирование в акции компании лучше, чем инвестирование в предметы роскоши, которые она выпускает. Стоимость перепродажи, к примеру, украшений или часов Cartier близка к цене покупки. Это делает их инструментом сохранения стоимости, но не заработка.

Hermès International (RMSp)

Hermès International, известный также как Hermès of Paris, является французским премиум-брендом товаров.

Стоит отметить, что Hermès не является конгломератом, в отличие от его конкурентов — LVMH, Richemont и Kering. Под своим брендом Hermès предлагает широкий спектр товаров: кожаные изделия, аксессуары, мебель, парфюмерия, часы, ювелирные изделия, одежда и седельные изделия.

Около половины прибыли Hermès получает от продажи кожаных и седельных изделий. Второе место по размеру генерируемого дохода занимают одежда и аксессуары (23%), шелк и текстильные изделия приносят 9% дохода.

Во время ковид-кризиса падение котировок составило около 25%, но они полностью восстановились до предыдущих уровней уже в середине октября того же года.

С октября 2020 года по июнь 2023 года компания выросла более чем на 190%.

  • Рыночная капитализация (на июнь 2023 года) — 205,82 млрд евро;
  • Показатель P/E — 61,47;
  • EPS — 32,2;
  • Дивидендная доходность — 0,68%;
  • Коэффициент Beta — 0,74.

Текущая цена — 1900 евро. Рост с начала года составил 31,5%.

Инвестирование в сумки Hermès отличается от других разновидностей лакшери-товаров. Их стоимость растет после покупки. Однако, приобретение сумок Hermès Kelly или Birkin является сложным процессом и доступным лишь ограниченному кругу покупателей.

Долгосрочным инвесторам стоит обратить внимание на нейтральные цвета, такие как золотой или черный.

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Краткосрочные инвесторы могут больше ориентироваться на новые и сезонные цвета.

Сумки из экзотической кожи и редкие сумки будут расти в цене быстрее, чем обычные. Большинство инвесторов покупают их уже на вторичном рынке, но важно быть осторожными, поскольку на рынке также могут встретиться подделки. Для проверки подлинности рекомендуется обращаться в специализированные компании, — например, Baghunter.

EssilorLuxottica SA (EL)

EssilorLuxottica SA — компания со штаб-квартирой в Шарантон-ле-Пон, Франция, — работает в трех основных сегментах: линзы и оптические инструменты, оборудование, а также солнечные очки и очки для чтения.

Портфолио компании включает в себя всемирно известные бренды очковых оправ, такие как Ray-Ban, Oakley и Persol. Компания также предлагает передовые технологии очковых линз — в частности, Transitions, Varilux и Crizal.

С марта 2020 года до июля 2023 года рост котировки EssilorLuxottica SA составил 103,9%.

  • Рыночная капитализация — 75,89 млрд евро;
  • Показатель P/E — 35;
  • EPS — 4,87;
  • Дивидендная доходность — 1,87%;
  • Коэффициент Beta — 0,87.

Текущая цена — 176,5 евро. Рост с начала года составил 4,3%.

Moncler (MONC)

Moncler — это глобально признанный бренд, известный своими пуховиками и аксессуарами. Moncler прославился своей коллекцией «Longue Saison», которая превратила стеганые пуховики в модную зимнюю одежду.

В 2018 году бренд представил инициативу «Moncler Genius: One House Different Voices», в которой, в сотрудничестве с выдающимися дизайнерами, заменил традиционные сезонные коллекции на месячные капсульные.

Компания продолжает акцентировать внимание на пуховиках, но также активно расширяет свой ассортимент в направлениях обуви и трикотажа.

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Динамика рыночных котировок Moncler показывает рост на 150,7% с марта 2022 года по июль 2023 года.

  • Рыночная капитализация — 16,99 млрд евро;
  • Показатель P/E — 27,81;
  • EPS — 2,26;
  • Дивидендная доходность — 1,77%;
  • Коэффициент Beta — 1,08.

Текущая цена — 65,12 евро. Рост с начала года составил 31,5%.

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Комментарии - 1

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252side
252side
28 июля 2023, 10:26
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Треба брати однозначно, у статі вказувати треба який потенціал зростаня на горизонт 12 місяців і обовязково та спупень ризику. Дохідність за минули рокі то таке)
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