Как продать 2-гривневую монету за 690 грн

Несмотря на войну и падение платежеспособности большинства населения, люди продолжают инвестировать в монеты, выпущенные НБУ . Кто-то делает это из патриотических соображений, кто-то пополняет свою коллекцию, другие покупают их для дальнейшего заработка. Как работает этот рынок и какие проблемы доставляет рядовому покупателю, расскажет «Минфин».

Как выпускают и хранят монеты

Памятные монеты в Украине выпускает Нацбанк, точнее — его Банкнотно-монетный двор. Обычно, тираж монет в серебре составляет от 3 до 7 тысяч экземпляров, в недрагоценных металлах — может доходить и до 100 тысяч.

Монеты в золоте и серебре выпускают, обычно, качества пруф (англ. proof). Это монеты высшего качества, у которых ровная зеркальная поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа. Они чеканятся полированными штемпелями на полированных заготовках. Периодически выпускаются и монеты качества анциркулейтед (англ. uncirculated), которые у коллекционеров идут «ниже по классу», поскольку в их производстве не задействуется дополнительная отделка и детализация изображения, которая достигается при производстве монет пруф.

Коллекционные монеты в серебре и золоте всегда продаются Нацбанком в холдере (картонные конверты с окошками из прозрачного пластика или целлофана), что позволяет обращаться с монетами максимально бережно и при этом не прикасаться к их поверхности. Извлекать эти монеты из холдера нельзя, так как это приводит к появлению окислов и серьезно снижает коллекционную стоимость монеты. Кроме того, каждая такая монета имеет номерной сертификат, что важно для покупателей-коллекционеров.

Монеты из недрагоценных металлов могут продаваться поштучно в холдерах, а иногда и просто в роллах, если они запускаются в обращение так же, как и все другие обиходные монеты. Как пример, монеты номиналом в 10 гривен, посвященные воинам различных подразделений ЗСУ и продаваемые тем же Нацбанком через интернет-магазин в роллах.

Можно ли эти монеты купить

После выпуска памятных монет Нацбанком для коллекционеров или просто желающих приобрести эти монеты начинается самое «интересное» — это попытка их купить на сайте интернет-магазина Нацбанка или через банки-дистрибьюторы. Иного варианта это сделать подешевле у покупателей просто нет.

Нацбанк рассылает своим подписчикам интернет-магазина уведомление о продаже монет через свой сайт, начиная с 10 часов определенного числа. Но, к сожалению, заходя на сайт в этот день и даже минута в минуту, шансы на покупку желанного экземпляра для коллекции почти ничтожны. Даже если под монетой засветится заветная «зеленая корзинка», после нажатия клавиши «покласти у кошик» в большинстве случаев выскочит ответ, что данного товара уже нет в достаточном количестве. Исключением, увы, не стали и последние торги на сайте НБУ 27 сентября.

Причем это касается не только монет из серебра, но и из недрагоценных металлов. По факту, из-за нехватки ассортимента НБУ в обычные дни торгует только золотыми монетами, которые, во-первых, баснословно дороги для рядового гражданина, во-вторых, по более высоким ценам, по сравнению со стоимостью на нумизматическом рынке.

Серебряных же монет, медалей и более доступных для граждан памятных монет из недрагоценных сплавов на сайте Нацбанка почти не купить.

Вот как выглядело предложение на момент написания статьи. Есть только 6 золотых монет по ценам от 40 до 81 тысячи гривен, число потенциальных покупателей которых стремится к нулю:

А вот, что есть на сайте по серебряным монетам:

И по сувенирной продукции (обычно, пользующиеся популярностью среди населения медали, посвященные сейчас городам-героям):

Так выглядит сайт интернет-магазина НБУ по монетам из недрагоценных металлов:

Налицо явная недоработка Нацбанка как в части объемов выпуска памятных монет, так и в части их реализации гражданам. Автор сам многократно пытался купить монеты на сайте интернет-магазина Нацбанка и получалось это, в лучшем случае, в 1−2% случаев.

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Сколько зарабатывают профессиональные игроки

Альтернативный вариант покупки монет — сразу же приобретать их у перекупщиков, но с огромной наценкой. При нехватке предложения на сайте НБУ, этих монет вдоволь на всех аукционных площадках для коллекционеров. Правда, уже по совершенно другим ценам. Есть предложение памятных монет и во всем известным местам сбора коллекционеров в Киеве и других крупных городах Украины.

Перепродажа монет, купленных напрямую на сайте НБУ, приносит неплохие заработки.

Например, не самая популярная монета 10 гривен «Родина Галаганів» при продаже весной этого года в магазине НБУ в пределах 1 300−1 380 гривен продается по цене от 1 600 до 1 800 гривен — то есть с наценкой в 15−30% к первоначальной цене:

На 5-гривневой серебряной монете «Георгій Береговий», даже с учетом повышенной Нацбанком весной этого года цены, можно заработать в пределах от 10% до 30% к первоначальной стоимости. Монета продавалась по 1 081 гривне, стоимость на аукционных площадках сейчас доходит до 1 400 гривен.

Это не значит, что за данной монетой стоит очередь, так как с тиражом явно перегнули, и все, кто хотел, приобрели ее еще 10 лет назад. Тем не менее, и тут формальную наценку к стоимости продавцы удерживают.

Правда, иногда можно столкнуться с тем, что перекупщики продают монету дешевле, чем можно было купить у Нацбанка. Например, монета 10 гривень «Самійло Величко» 4 сентября продавалась НБУ по цене 2 387 гривен (+ футляр 122 гривны — итого, 2 509 гривен). Продается на коллекционных площадках она по цене от 2 100 до 3 000 гривен:

И это не ошибка продавцов и не их благотворительность. Причина периодических более низких цен на аукционных площадках, по сравнению с ценами НБУ, только в том, что эти монеты покупались этими людьми намного раньше, чем на последней продаже Нацбанка после переоценки.

Эти коллекционеры купили их по низким ценам, а теперь продают по ценам, ориентируясь на последние ценники Нацбанка. В итоге, перекупщики все равно получают свои, минимум, 20−30% наценки к первоначальной стоимости монеты.

Учитывая низкую платежеспособность потенциальных покупателей, профессионалы сейчас гораздо больше зарабатывают на памятных монетах из нейзильбера. В этом случае, даже с их большой наценкой (в пределах до 100−150% по популярным позициям), их может позволить себе большее число коллекционеров. В результате, за счет быстрой реализации и оборота продавцы получат до 100%, а то и до 200% чистой прибыли.

Например, набор «Державні символи України» 2022 года, стоимостью от НБУ порядка 480 гривен продается по цене от 600 гривен до 950 гривен — то есть с наценкой от 25% до почти двойной:

По многим недорогим, но популярным позициям монет из нейзильбера при стоимости от Нацбанка в пределах до 40−60 гривен (правда, в год их выпуска), стоимость на аукционных площадках может достигать и 10-кратного превышения.

Например, монета 2 гривны «Симон Петлюра» сейчас стоит от 310 до 690 гривен, что больше первоначальной цены в 5−11 раз.

Подобная ситуация и с популярными медалями НБУ. Например, набор всех «Городов-героев Украины» (8 штук) обошелся бы по ценам от Нацбанка в пределах до 600 гривен, а продается более чем в 2 раза дороже.

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Пять выводов для инвесторов

Инвестировать средства в памятные монеты Украины в серебре и в недрагоценных металлах выгодно даже в том случае, если у вас нет особых знаний в отечественной нумизматике. Но желательно иметь навыки в определении наиболее привлекательных позиций, что приходит с опытом подобных инвестиций. Нацбанк пока не смог полностью решить как проблему удовлетворения спроса на популярную украинскую нумизматическую продукцию, так и обеспечить эффективную работу своего интернет-магазина. И это видно особенно сейчас, когда население, несмотря на сокращение личных доходов и войну, готово поддерживать свою национальную нумизматическую отрасль. Есть необходимость сочетания «разумного уровня» тиражей монет, чтобы поддерживать интерес к этой продукции и не обваливать рынок украинской нумизматики, но, в то же время, и наладить необходимый сервис в части получения коллекционерами необходимой им продукции, а не кормить перекупщиков. Институт банков-первичных дилеров нумизматической продукции сейчас не срабатывает, так как спрос на монеты они закрыть не могут, и сами часто имеют минимальный объем предложения даже для своих постоянных клиентов. Выход — например, продажа коллекционерам ежегодного абонемента на монеты, чтобы гарантировать им возможность приобрести желаемые монеты. НБУ в этом случае имел бы реальное представление по планированию тиражей монет и гарантированным объемам их реализации. Тем более, что, в конечном итоге, это дает дополнительный доход государству, что важно в условиях дефицита бюджета. Не срабатывает пока эффективно и механизм аукционов по некоторым пользующимся особой популярностью монетам. Наличие интернет-магазина НБУ позволяет запустить их дистанционно, но, например, с обязательным внесением первоначально депозита на отдельный счет участника аукциона для гарантированной оплаты купленных лотов. Это обеспечило бы максимальную эффективность таких продаж и повысило бы отдачу от нумизматического блока Нацбанка. Кроме того, по некоторым наиболее востребованным позициям можно сделать и систему обязательных донатов в пользу ЗСУ. Уверен, что коллекционеры с пониманием и поддержкой отнеслись бы к этому начинанию.