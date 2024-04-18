Портфель на $1 млн: во что могут вложиться состоятельные украинцы

У инвестиций значительных сумм есть ряд особенностей. Здесь и свой подход к распоряжению деньгами и диверсификации, и ряд уникальных активов, недоступных большинству. Куда могут инвестировать только богачи и сколько можно заработать на специфических активах, разбирался «Минфин».

Особенности формирования портфеля

Формирование инвестиционного портфеля зависит не столько от суммы, которая есть у конкретного человека, сколько от ряда других факторов. В частности, его склонности к риску, целей, сферы интересов и базы знаний, с которыми он приходит к инвестициям.

«Трудно посоветовать, какой сформировать инвестиционный портфель, когда не знаешь возраста человека, его потребностей, целей, горизонта инвестирования, страны пребывания», — констатирует директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

В то же время, ряд особенностей инвестиций крупных сумм все же можно выделить. Как отмечает сооснователь компании по управлению финансами SMART Алина Шух, как правило, у таких инвесторов уже закрыты все основные цели.

«Им не нужно собирать на авто или квартиру. Их основная задача — сохранение и приумножение капитала», — отмечает она. Конечно, здесь тоже могут быть исключения, и кто-то воспринимает $1 млн, только как стартовую площадку для настоящего богатства, но, в большинстве случаев, все же целью становится сохранение активов, а не их стремительный рост.

При условиях этой цели, снижается и аппетит к риску. По мнению Шух, для такого инвестора, как правило, главное обеспечить прирост капитала, который будет превышать инфляцию, и сохранять ликвидность.

«Как правило, такие инвесторы не гоняются за высокорисковыми и потенциально высокодоходными бумагами. Их фокус заключается в надежных инструментах с низкой волатильностью и прогнозируемой доходностью, часто это инструменты вообще с фиксированной доходностью», — добавляет лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.

В то же время, чтобы не потерять активы, следует больше внимания уделять диверсификации.«Диверсификация активов предохраняет от риска вложить все в один инструмент, который может в любых обстоятельствах не оправдать ожидания», — констатирует Овчаренко.

Важно, что диверсификация должна предусматривать не только разные типы активов, но и их распределение по региональному принципу — то есть в Украине и за ее пределами. По мнению Шух, у таких инвесторов должен быть счет или компания за границей, ведь нынешние лимиты вывода средств слишком малы для крупных капиталов.

Инвестируя, владельцы более $1 млн могут рассмотреть ряд инструментов как в гривне, так и в валюте, чтобы сформировать диверсифицированный портфель. При этом некоторые из этих активов доступны только состоятельным людям, а другие — предусматривают для богачей особые условия.

💰 Депозиты и ОВГЗ

Самые простые инструменты, которые доступны владельцам даже самых маленьких капиталов, не стоит недооценивать и состоятельным инвесторам. Преимущество депозитов и ОВГЗ — в стабильной и предполагаемой доходности. Кроме того, у ОВГЗ есть определенный срок погашения, а у депозита — закрытия, что позволяет прогнозировать дальнейшие шаги по инвестированию активов.

Также оба инструмента можно рассматривать, как способ держать ликвидные активы. Для этого можно открыть депозит до востребования или купить облигации, которые можно продать на вторичном рынке (но этот момент следует уточнять отдельно, не все банки обеспечивают досрочную продажу бумаг).

Состоятельные клиенты могут рассчитывать на повышенные проценты по вкладам. По данным «Минфина», сразу 20 банков предоставляют бонусные проценты, если сумма депозита превышает определенный предел. В разных банках сумма, необходимая для повышения ставки, колеблется от 100 тыс. до 10 млн грн. Правда, на особо выгодные условия открытия депозита рассчитывать все равно не стоит — повышение составляет примерно 0,5−1% годовых.

Как уже отмечал «Минфин», более высокую доходность, чем у депозитов, предлагают государственные облигации. В первую очередь, благодаря тому, что доходы по ним не облагаются налогом. По военным ОВГЗ с погашением в 2026 году можно рассчитывать почти на 18% годовых в гривне, а ценные бумаги, выпущенные до полномасштабного вторжения, приносят около 19%, но стоит быть готовым, что погашение по ним будет только в 2027 году. По долларовым облигациям, в зависимости от срока погашения, можно рассчитывать ориентировочно на 4−4,35% годовых.

В то же время, владельцы значительных средств получить дополнительные бонусы от ОВГЗ не смогут, ведь брокеры, в основном, минимизировали или полностью отменили комиссии по операциям с ними для всех клиентов, независимо от вложенной суммы.

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📈 Иностранные акции и облигации

Самый популярный в западных странах способ инвестирования начал активно развиваться в Украине лишь накануне полномасштабного вторжения, но погас в условиях ограничения вывода валюты за границу, а также санкций против нескольких брокеров из-за обвинений в связях с россией.

В то же время, иностранные брокеры, которые ранее предоставляли украинцам доступ к международным фондовым рынкам, не свернули свою деятельность. Проблема только в том, как пополнить их счета. Перевести средства на Interactive Brokers можно через платежные системы Wise, Paysera или Zen, но лимит перевода на них составляет 100 тыс. грн. в месяц из одного банка. Это, очевидно, мало, когда речь идет об инвестициях в $1 млн. Наличными же за границу можно вывезти эквивалент 10 тыс. евро на человека, а все, что больше, — стоит декларировать и иметь подтверждение снятия средств с банковского счета или их обмена.

В то же время, для тех, у кого уже есть средства за рубежом, ограничений для торговли на международных рынках фактически нет. К тому же, в отличие от большинства инвесторов, перед собственниками значительных капиталов открываются здесь дополнительные возможности.

«Есть много интересных ценных бумаг, которые торгуются лотами по $100−200 тыс., и для рядового инвестора они недоступны. Даже инвестор, у которого есть несколько сотен тысяч долларов, не всегда может позволить себе такую ​​роскошь, поскольку тогда в его портфеле не будет никакой диверсификации», — отмечает Евгений Тригубченко.

Среди активов, доступных только при значительных инвестициях, например, корпоративные облигации Bayer, которые обеспечивают доходность почти 6,8% в евро, или UBS Group — 8% годовых. Для сравнения: доходность 10-летних государственных облигаций США на данный момент составляет 4,6%.

Некоторые владельцы крупных капиталов формируют свой портфель на фондовом рынке исключительно из корпоративных и государственных облигаций. В то же время, другим значительная финансовая подушка развязывает руки и они направляют часть средств в более рискованные акции или на IPO.

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₿ Криптовалюты и золото

Несмотря на очевидное отличие этих активов, их можно рассматривать вместе через несколько общих особенностей. Сейчас они привлекают особое внимание из-за стремительного роста. Драгметалл с начала года подорожал на 16%, хотя перед этим прошел длительный период «застоя». В свою очередь, биткоин за этот период прибавил почти 50%, а за год подорожал более чем в два раза.

Оба актива часто называют «защитными от инфляции». Золото, поскольку это один из самых традиционных и многовековых способов держать сбережения. Биткоин, ведь его количество ограничено, и, в отличие от фиатных денег, бесконечно допечатывать эту криптовалюту не удастся.

В то же время, проблема обоих активов в том, что они не приносят гарантированный доход, а зарабатывать инвесторы могут только на их возможном росте.

Несмотря на то, что регулятор ограничил инвестиции в криптовалюту, они продолжаются в так называемой «серой зоне» через p2p-торговлю и криптообменники. Среди последних многие принимают наличные, поэтому суммы инвестиций фактически ограничены лишь наличием в обменнике крипты.

Золото можно купить несколькими способами. Самый популярный — купить инвестиционные монеты от Нацбанка. Также ряд банков предлагают слитки. Как вариант, также «бумажное золото» — приобретение акций ETF, инвестирующего в драгоценный металл. Правда, чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо иметь счет у брокера для торговли на фондовом рынке.

Несмотря на стремительный рост, оба актива в этом году пережили и падение. Биткоин, стоимость которого еще в середине марта приближалась к $72 тыс., на момент написания статьи стоил около $63 тыс. Золото же, после достижения исторического максимума почти в $2 450, откатилось до $2 400.

Поэтому эксперты, как правило, советуют и на драгоценные металлы, и на крипту выделять не более 5% портфеля. Это касается как незначительных сбережений, так и сумм свыше $1 млн.

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🏘️ Жилая и коммерческая недвижимость

Инвестиции в недвижимость — одни из самых популярных во всем мире благодаря высокой надежности и стабильному росту. К примеру, по оценкам Bank of International Settlements, за последние 12 лет в среднем в мире она подорожала на 30% свыше инфляции.

В Украине в результате российской военной агрессии рынок жилой недвижимости существенно упал. Например, по оценкам Нацбанка, количество договоров по покупке недвижимости в прошлом году было примерно в два раза ниже, чем в 2019—2021 годах. Несмотря на это, цены возобновляются. Как сообщил портал Dim.Ria, стоимость квадратного метра в новостройках в прошлом году выросла практически по всей Украине, а в Киеве прибавила 18,5%.

Хотя риски очередного обвала стоимости жилья сохраняются. Тут и военные опасности, и значимый отток населения, и нестабильная ситуация с доходами.

В то же время, например, в торговой недвижимости ситуация с прошлого года начала налаживаться. Арендные ставки на небольшие торговые площади уже превысили показатели 2021 года, — говорят специалисты.

Сложность инвестиций в коммерческую недвижимость заключается в том, что часто они превращаются в активный бизнес — владельцу метров следует самостоятельно искать арендодателя, следить за качеством объекта, вкладывать дополнительные деньги в его ремонт и т. д.

Решить эти организационные проблемы могут REIT-фонды инвестирования в недвижимость. Принцип их работы состоит в том, что группа инвесторов вкладывает средства и получает доход от аренды, а все неотложные проблемы решает управляющая компания.

К примеру, компания Inzhur аккумулирует средства частных инвесторов для того, чтобы совместными усилиями выкупить государственную долю одного из крупнейших торговых центров Украины Ocean Plaza. Минимальная сумма инвестиций в этот фонд составляет 4 тыс. гривен.

Еще до аукциона по продаже Ocean Plaza, инвестиции в фонд приносят ежемесячно 13−16% годовых в гривне, ведь пока средства вложены в ОВГЗ. А вот после аукциона, по расчетам специалистов Inzhur, прогнозируемый доход будет достигать 20% годовых в долларах.

Одно из преимуществ этой инвестиции — простота всего: входа, владения и возможного выхода. Достаточно завести личный кабинет на сайте Inzhur и купить необходимое количество инвестиционных сертификатов. В компании объясняют, что у всех инвесторов, независимо от суммы вложенных средств, будут равные условия и одинаковая доходность сертификатов.

В целом, у Inzhur сейчас в управлении активы в размере 1,5 млрд грн. Средняя сумма инвестиции по всем фондам компании — 420 тыс. грн. Самая маленькая инвестиция — 4 тыс. грн, а самая большая за время работы компании — 24 млн грн.

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🚜 Сельскохозяйственная земля

Рынок сельскохозяйственной земли — новый для Украины, ведь был открыт только в 2021 году. В то же время, инвестиции в нее считаются источником двойной прибыли — с одной стороны, благодаря арендной плате, а с другой — из-за роста стоимости самих участков.

Ожидается, что очередной толчок к удорожанию земли произойдет в этом году благодаря открытию рынка для юридических лиц и увеличению объема площадей, которыми могут владеть граждане. Специалисты KSE прогнозируют, что за следующие 2 года она прибавит в цене 40%.

Подобрать юридически «чистый» земельный участок, провести процедуру его покупки, найти надежного арендатора помогает своим клиентам сервис Земинвест. «Наша команда обеспечивает комплексный подбор финансово, аграрно и юридически проверенных земельных участков. Мы также предоставляем юридическое сопровождение на каждом этапе, гарантируя контроль над ежегодными выплатами пассивного дохода в виде арендной платы», — отмечают в компании.

Компания предлагает инвесторам следующие условия:

5−8% годового пассивного дохода от суммы инвестиции;

гарантированная 8% годовая капитализация каждого участка в течение первых 3 лет;

дополнительно учитывается потенциальная ежегодная капитализация в размере 18−24%.

Гарантии по выплатам пассивного дохода и начисления капитализации прописываются в договоре управления с Земинвест.

Компания рекомендует новичкам начать инвестирование с суммы от $8 до $12 тыс., выбирая 2 ключевых региона, в которых будут размещены участки. Средний же чек инвестирования постоянных партнеров Земинвеста составляет $25 тыс.

Условия, на которых инвесторы покупают землю, не отличаются, в зависимости от суммы инвестиций. В то же время, если клиент придет в Земинвест с суммой до 10 млн грн, это позволит ему создать собственный земельный банк с расширенным портфелем, который включает различные регионы. Таким образом, портфель будет диверсифицирован.

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🧓 НПФ и страхование жизни

Если инвестор не хочет самостоятельно заниматься управлением своими деньгами, а его цель — сохранить их себе на старость, он может воспользоваться услугами негосударственного пенсионного фонда или накопительным страхованием жизни.

В первом случае НПФ будет управлять деньгами до достижения человеком определенного возраста, а затем начнет выплачивать ежемесячную пенсию. Во втором — клиент отдаст деньги страховой на определенный период, а когда он завершится, получит их с начисленными процентами.

Самый успешный НПФ, по данным «Минфина», за последние 10 лет обеспечил доходность 19% годовых в гривне, в страховой — 16,75%. Это больше, чем доходность, которую за этот период приносили гривневые ОВГЗ, однако, открывая такой счет, клиенту следует определиться, доверяет ли он конкретному НПФ или страховой, и ожидает ли, что они обеспечивают высокую доходность в будущем, ведь они ее не гарантируют, и заработки будут зависеть исключительно от качества управления денежными средствами.

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💎 Предметы роскоши

Одно из направлений инвестиций, доступное, в основном, для состоятельных людей — предметы роскоши. Речь идет, в основном, о часах, сумках, мебели и элитном алкоголе. Индекс Knight Frank Luxury Investment Index, отслеживающий разные категории предметов роскоши, за прошлый год вырос на 7%. В частности, больше всего подорожали произведения искусства — на 30%, а часы и ювелирные изделия прибавили по 10%.

В то же время, на этом рынке тоже есть риски. Например, элитная мебель в прошлом году не изменилась в цене, а дорогой алкоголь подешевел на 4%.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что в цене будет расти любая дорогая вещь. Для того, чтобы зарабатывать на них, нужно разбираться в тенденциях, понимать уникальность и особенности конкретных предметов роскоши.

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💼 Примеры портфелей

По мнению Алины Шух, инвестиционный портфель на $1 млн с умеренной рискованностью может выглядеть следующим образом:

Акции и фонды акций — 35%,

Облигации — 15%,

Инвестиции в бизнес (т.е. прямые инвестиции или собственный бизнес) — 20%,

Недвижимость — 15%,

Наличные и краткосрочные вклады — 10%,

Криптовалюта — 5%.

По мнению редакции «Минфина», инвесторы также могут рассмотреть следующий вариант: