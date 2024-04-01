Март на рынке ОВГЗ: топ-5 выпусков, которые выбирали частные инвесторы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2024, 11:00 Читати українською

Март на рынке ОВГЗ: топ-5 выпусков, которые выбирали частные инвесторы

ОВГЗ остаются одним из самых популярных инвестиционных инструментов у населения. Но неопределенность с объемами и графиком поступления финансовой помощи от международных партнеров изменила предпочтения частных инвесторов. Вот бумаги, которые стали самыми популярными у покупателей-физлиц в марте.

ОВГЗ остаются одним из самых популярных инвестиционных инструментов у населения.

Лидер марта — военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года

Лидером марта, учитывая экономические неопределенности в стране, стали самые короткие бумаги с погашением 01.05.2024 года. Их приобрели как клиенты, сразу реинвестировавшие свои средства от погашения бумаг 13 марта 2024 года, так и клиенты, привыкшие двигаться короткими периодами.

Доходность по этим бумагам — 14,5%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года

Львиная доля реинвестированных средств пришлась на эти короткие бумаги. Они почти аналогичны лидеру этого месяца, только имеют чуть длиннее срок и немного выше ставку.

Доходность — 15%.

Почти треть всех инвесторов в этом месяце решила инвестировать в эти два выпуска, с кратчайшими сроками погашения.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 20.11 . 2024 года

Эти бумаги также держатся уже несколько месяцев в топе предпочтений инвесторов. Выпуск имеет понятный срок инвестирования и большую доходность по сравнению с более короткими бумагами.

Доходность — 16,1%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 15.10.2025 года

Полуторагодовалые бумаги позволяют не только зафиксировать хорошую доходность на длительный срок, но и приумножить капитал на 26%.

Доходность — 17,5%.

На пятом месте — военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года

Это наиболее популярные бумаги у инвесторов, которые только переходят с депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок для инвестирования, уже привычный по опыту депозитов.

Доходность — 16,75%.

Интересный факт, что все из ТОП-5 лидеров этого месяца — военные бумаги. Это говорит о том, что украинцы стабильно хотят помогать военным всеми возможными способами.

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составляет 58, 19 млрд. гривен (3,6% от общего объема ОВГЗ).

Читайте также: Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

Макроэкономическая картина

Учетная ставка

НБУ удивил понижением ставки в этом месяце. Учетная ставка была снижена на 0.5 п.п. до 14,5% годовых. Это стало неожиданностью для рынка, поскольку недавний макропрогноз регулятора предполагал неизменную ставку до июля.

Мы прогнозируем, что НБУ может сделать еще одно-два осторожных снижения ставки в первом полугодии. Нацбанк сохранит такую динамику снижения ставки и во втором полугодии при снижении инфляционных рисков, особенно связанных с урожаем.

Более ранние, чем ожидалось, сроки снижения ставок будут стимулировать более оперативное уменьшение процентных ставок в этом году как по банковским депозитам, так и по ОВГЗ.

Инфляция

Потребительская инфляция — 4,3% в годовом измерении по результатам февраля, в рамках ожиданий НБУ на 2024 год.

Курс

Через месяц все же плавно гривна начала ослабляться при контроле НБУ и добавила к дате месячной давности почти гривну. Курс НБУ на 29.03.2024 — 39,22 грн/$

На межбанке картина симметрична изменениям курса НБУ, гривна контролируемо ослабевала и по состоянию на 29.03.2024 составляла 39/39,02 грн/$.

По результатам апреля гривна может еще чуть-чуть ослабнуть, но ни сильного обесценения, ни волнений на рынке не стоит ожидать. Нацбанк активно участвует в работе валютного рынка и удовлетворяет весь спрос. Такая динамика курса больше отражает текущую и реальную ситуацию в экономике, а текущий подход регулятора позволит ему в будущем легче сглаживать чрезмерные колебания курса и избегать шоковых скачков.

Источники финансирования общего фонда государственного бюджета 2024 года

Положительные события произошли в бюджете в марте по отношению к предыдущим месяцам.

В Украину зашел первый транш от Ukraine Facility (средства от ЕС) в размере $4,878 млрд и средства от других стран-партнеров — Японии и Канады. В настоящее время финансирование фонда бюджета с начала года выглядит следующим образом:

  • ЕС/190,103 млрд. гривен ($4,878 млрд.);
  • ОВГЗ/107,104 млрд. гривен ($2,8 млрд.);
  • Канада из 57,594 млрд. гривен ($1,471 млрд.);
  • Япония с 43,233 млрд. гривен ($1,131 млрд.);
  • Норвегия с 11,309 млрд гривен ($295 млн);
  • Испания 122 млн. гривен ($3 млн.)

Ожидаем, что конгресс США все же примет положительное решение и предоставит финансовую помощь Украине, что станет драйвером для стран-партнеров охотнее помогать Украине.

Международные резервы на 29.03.2024 составляют $37,1млрд.

Автор:
Величко Андрей
Руководитель брокерского подразделения ICU Величко Андрей
Комментировать

Комментарии - 1

+
+28
vbhjckfd
vbhjckfd
1 апреля 2024, 11:36
#
Що треба змінити у законодавстві аби ФОПи могли купувати ОВДП з своїх валютних рахунків? Наразі це можливо зробити тільки перевівши у гривню й купивши за неї валюту, а це втрата грошей на рівному місці.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами