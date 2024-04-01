Март на рынке ОВГЗ: топ-5 выпусков, которые выбирали частные инвесторы

ОВГЗ остаются одним из самых популярных инвестиционных инструментов у населения. Но неопределенность с объемами и графиком поступления финансовой помощи от международных партнеров изменила предпочтения частных инвесторов. Вот бумаги, которые стали самыми популярными у покупателей-физлиц в марте.

Лидер марта — военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года

Лидером марта, учитывая экономические неопределенности в стране, стали самые короткие бумаги с погашением 01.05.2024 года. Их приобрели как клиенты, сразу реинвестировавшие свои средства от погашения бумаг 13 марта 2024 года, так и клиенты, привыкшие двигаться короткими периодами.

Доходность по этим бумагам — 14,5%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года

Львиная доля реинвестированных средств пришлась на эти короткие бумаги. Они почти аналогичны лидеру этого месяца, только имеют чуть длиннее срок и немного выше ставку.

Доходность — 15%.

Почти треть всех инвесторов в этом месяце решила инвестировать в эти два выпуска, с кратчайшими сроками погашения.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 20.11 . 2024 года

Эти бумаги также держатся уже несколько месяцев в топе предпочтений инвесторов. Выпуск имеет понятный срок инвестирования и большую доходность по сравнению с более короткими бумагами.

Доходность — 16,1%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 15.10.2025 года

Полуторагодовалые бумаги позволяют не только зафиксировать хорошую доходность на длительный срок, но и приумножить капитал на 26%.

Доходность — 17,5%.

На пятом месте — военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года

Это наиболее популярные бумаги у инвесторов, которые только переходят с депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок для инвестирования, уже привычный по опыту депозитов.

Доходность — 16,75%.

Интересный факт, что все из ТОП-5 лидеров этого месяца — военные бумаги. Это говорит о том, что украинцы стабильно хотят помогать военным всеми возможными способами.

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составляет 58, 19 млрд. гривен (3,6% от общего объема ОВГЗ).

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Макроэкономическая картина

Учетная ставка

НБУ удивил понижением ставки в этом месяце. Учетная ставка была снижена на 0.5 п.п. до 14,5% годовых. Это стало неожиданностью для рынка, поскольку недавний макропрогноз регулятора предполагал неизменную ставку до июля.



Мы прогнозируем, что НБУ может сделать еще одно-два осторожных снижения ставки в первом полугодии. Нацбанк сохранит такую динамику снижения ставки и во втором полугодии при снижении инфляционных рисков, особенно связанных с урожаем.



Более ранние, чем ожидалось, сроки снижения ставок будут стимулировать более оперативное уменьшение процентных ставок в этом году как по банковским депозитам, так и по ОВГЗ.

Инфляция

Потребительская инфляция — 4,3% в годовом измерении по результатам февраля, в рамках ожиданий НБУ на 2024 год.

Курс

Через месяц все же плавно гривна начала ослабляться при контроле НБУ и добавила к дате месячной давности почти гривну. Курс НБУ на 29.03.2024 — 39,22 грн/$

На межбанке картина симметрична изменениям курса НБУ, гривна контролируемо ослабевала и по состоянию на 29.03.2024 составляла 39/39,02 грн/$.

По результатам апреля гривна может еще чуть-чуть ослабнуть, но ни сильного обесценения, ни волнений на рынке не стоит ожидать. Нацбанк активно участвует в работе валютного рынка и удовлетворяет весь спрос. Такая динамика курса больше отражает текущую и реальную ситуацию в экономике, а текущий подход регулятора позволит ему в будущем легче сглаживать чрезмерные колебания курса и избегать шоковых скачков.

Источники финансирования общего фонда государственного бюджета 2024 года

Положительные события произошли в бюджете в марте по отношению к предыдущим месяцам.

В Украину зашел первый транш от Ukraine Facility (средства от ЕС) в размере $4,878 млрд и средства от других стран-партнеров — Японии и Канады. В настоящее время финансирование фонда бюджета с начала года выглядит следующим образом:

ЕС/190,103 млрд. гривен ($4,878 млрд.);

ОВГЗ/107,104 млрд. гривен ($2,8 млрд.);

Канада из 57,594 млрд. гривен ($1,471 млрд.);

Япония с 43,233 млрд. гривен ($1,131 млрд.);

Норвегия с 11,309 млрд гривен ($295 млн);

Испания 122 млн. гривен ($3 млн.)

Ожидаем, что конгресс США все же примет положительное решение и предоставит финансовую помощь Украине, что станет драйвером для стран-партнеров охотнее помогать Украине.