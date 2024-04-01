ОВГЗ остаются одним из самых популярных инвестиционных инструментов у населения. Но неопределенность с объемами и графиком поступления финансовой помощи от международных партнеров изменила предпочтения частных инвесторов. Вот бумаги, которые стали самыми популярными у покупателей-физлиц в марте.
Март на рынке ОВГЗ: топ-5 выпусков, которые выбирали частные инвесторы
Лидер марта — военные ОВГЗ с погашением
Лидером марта, учитывая экономические неопределенности в стране, стали самые короткие бумаги с погашением
Доходность по этим бумагам — 14,5%.
На втором месте — военные ОВГЗ с погашением
Львиная доля реинвестированных средств пришлась на эти короткие бумаги. Они почти аналогичны лидеру этого месяца, только имеют чуть длиннее срок и немного выше ставку.
Доходность — 15%.
Почти треть всех инвесторов в этом месяце решила инвестировать в эти два выпуска, с кратчайшими сроками погашения.
На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 20.11 . 2024 года
Эти бумаги также держатся уже несколько месяцев в топе предпочтений инвесторов. Выпуск имеет понятный срок инвестирования и большую доходность по сравнению с более короткими бумагами.
Доходность — 16,1%.
На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 15.10.2025 года
Полуторагодовалые бумаги позволяют не только зафиксировать хорошую доходность на длительный срок, но и приумножить капитал на 26%.
Доходность — 17,5%.
На пятом месте — военные ОВГЗ с погашением
Это наиболее популярные бумаги у инвесторов, которые только переходят с депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок для инвестирования, уже привычный по опыту депозитов.
Доходность — 16,75%.
Интересный факт, что все из ТОП-5 лидеров этого месяца — военные бумаги. Это говорит о том, что украинцы стабильно хотят помогать военным всеми возможными способами.
Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составляет 58, 19 млрд. гривен (3,6% от общего объема ОВГЗ).
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Макроэкономическая картина
Учетная ставка
НБУ удивил понижением ставки в этом месяце. Учетная ставка была снижена на 0.5 п.п. до 14,5% годовых. Это стало неожиданностью для рынка, поскольку недавний макропрогноз регулятора предполагал неизменную ставку до июля.
Мы прогнозируем, что НБУ может сделать еще одно-два осторожных снижения ставки в первом полугодии. Нацбанк сохранит такую динамику снижения ставки и во втором полугодии при снижении инфляционных рисков, особенно связанных с урожаем.
Более ранние, чем ожидалось, сроки снижения ставок будут стимулировать более оперативное уменьшение процентных ставок в этом году как по банковским депозитам, так и по ОВГЗ.
Инфляция
Потребительская инфляция — 4,3% в годовом измерении по результатам февраля, в рамках ожиданий НБУ на 2024 год.
Курс
Через месяц все же плавно гривна начала ослабляться при контроле НБУ и добавила к дате месячной давности почти гривну. Курс НБУ
На межбанке картина симметрична изменениям курса НБУ, гривна контролируемо ослабевала и по состоянию
По результатам апреля гривна может еще чуть-чуть ослабнуть, но ни сильного обесценения, ни волнений на рынке не стоит ожидать. Нацбанк активно участвует в работе валютного рынка и удовлетворяет весь спрос. Такая динамика курса больше отражает текущую и реальную ситуацию в экономике, а текущий подход регулятора позволит ему в будущем легче сглаживать чрезмерные колебания курса и избегать шоковых скачков.
Источники финансирования общего фонда государственного бюджета 2024 года
Положительные события произошли в бюджете в марте по отношению к предыдущим месяцам.
В Украину зашел первый транш от Ukraine Facility (средства от ЕС) в размере $4,878 млрд и средства от других стран-партнеров — Японии и Канады. В настоящее время финансирование фонда бюджета с начала года выглядит следующим образом:
- ЕС/190,103 млрд. гривен ($4,878 млрд.);
- ОВГЗ/107,104 млрд. гривен ($2,8 млрд.);
- Канада из 57,594 млрд. гривен ($1,471 млрд.);
- Япония с 43,233 млрд. гривен ($1,131 млрд.);
- Норвегия с 11,309 млрд гривен ($295 млн);
- Испания 122 млн. гривен ($3 млн.)
Ожидаем, что конгресс США все же примет положительное решение и предоставит финансовую помощь Украине, что станет драйвером для стран-партнеров охотнее помогать Украине.
Международные резервы
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