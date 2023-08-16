Америка будет вам должна: зачем покупать US Treasuries

Казначейские облигации, трежерис, часто встречаются в речи экспертов по финансовым рынкам. Что это за бумаги, почему они важны для инвесторов всех калибров и сколько на них зарабатывают сейчас, «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Евгений Тригубченко.

Что такое трежерис и зачем их покупают инвесторы

Казначейские облигации США (англ. Treasury bonds) — это государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга.

Казначейские ценные бумаги работают так же, как и стандартные облигации: их собственник имеет право на получение денежного дохода в течение всего срока владения обязательством. Выплату надлежащего владельцу дохода осуществляют по купонам или при погашении обязательства путем начисления процентов к номиналу.

Доходность трежерис может расти и падать. На их цену влияют два ключевых фактора:

Динамика ставки ФРС (чем она выше, тем выше доходность по выпущенным трежерис, и тем ниже их цена).

Экономическая ситуация в мире. Например, банковский кризис в середине марте 2023 года привел к падению доходности и росту цен.

Инвесторы и правительства других стран покупают американские облигации, потому что это надежный и ликвидный актив, который позволяет сформировать финансовую подушку и получать стабильный доход.

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Почему американские облигации так популярны

Безопасность. US Treasuries считаются одними из самых безопасных инвестиционных инструментов. Поскольку это облигации, которые выпускает правительство Соединенных Штатов, риск невыплаты очень низкий, если учитывать финансовый уровень страны. Ликвидность. Рынок US Treasuries является одним из самых ликвидных рынков в мире. Это означает, что инвесторы могут очень быстро покупать или продавать эти ценные бумаги без значительных потерь в цене (спреды минимальные). Доходность. US Treasuries, как правило, предоставляют стабильный денежный поток для инвесторов в виде купонов. Это особенно привлекательно для тех, кто ищет надежный источник дохода. А сейчас доходность еще и аномально высокая. Глобальное доверие. Как инструменты от правительства США, американские облигации пользуются высоким уровнем доверия среди глобальных инвесторов, что делает их популярными не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Регуляторная роль. Многие институты и банки используют US Treasuries в качестве базового актива для соответствия регулятивным требованиям по капиталу и ликвидности.

В целом, US Treasuries популярны из-за своей безопасности, ликвидности, стабильного дохода и роли в диверсификации портфеля, что делает их заслуженной частью многих инвестиционных стратегий.

US Treasuries на прошлой неделе

Доходность коротких облигаций немного снизилась, но доходность среднесрочных и долгосрочных бумаг существенно выросла.

Так, 10-летние бонды выросли по доходности на 0,14%. Триггером к росту стали данные по инфляции США, несмотря на то, что, по мнению многих экономистов, они указывают на продолжение снижения инфляционного давления.

Аукцион 10-летних облигаций прошел на фоне сильного спроса, а 30-летние — разместились с более высокой доходностью и слабым спросом. Аукционы, в целом, нормально абсорбируются рынком, и это не является ключевым драйвером доходности.

Доходность US Treasuries

Источник: Bloomberg

Доходность самая высокая за последние 12 лет

По состоянию на 15 августа 2023 года, у коротких облигаций (до 1 года) доходность 5,2% годовых, у 2-летних бумаг — 4,9%, у 5-летних облигаций — 4,3%, а у 10-летних казначейских облигаций прибыль составляет 4,16%, тогда как долгосрочные 30-летние казначейские облигации приносят 4,26% годовых.

Так, в 2021 году доходность 30-летних бумаг была около 1,96%, а годом ранее — еще ниже. Фактически, доходность казначейских облигаций в 2022—2023 годах является самой высокой с 2010 года.

Являются ли казначейские облигации хорошей инвестицией

Будут казначейские облигации хорошей инвестицией или плохой — зависит от вашего финансового плана.

Для людей, которые не склонны к риску и хотят сохранить капитал, облигации, которые выпускает правительство США, могут прекрасно подойти. Но для тех, кто вкладывает для выполнения долгосрочных инвестиционных целей, таких как, например, выход на пенсию, казначейские облигации вряд ли обеспечат достаточно высокий уровень доходности, чтобы выполнить поставленные задачи. Акции все же дают лучшие результаты для прироста капитала на долгосрочном временном интервале.

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Недостатки инвестирования в US Treasuries

У инвестирования в казначейские облигации есть свои некоторые недостатки.

Во-первых, у казначейских облигаций может быть значительная волатильность цены со временем, особенно в первые годы, когда до их погашения остаются еще десятилетия.

Во-вторых, если рыночные процентные ставки повысятся, стоимость имеющихся казначейских облигаций может упасть. Хотя сейчас уже все понемногу готовятся к снижению ставки в следующем году, что, наоборот, принесет позитив держателям облигаций в виде роста стоимости актива.

В-третьих, проблемой может стать то, что казначейские облигации выплачивают проценты каждые полгода, что может быть неудобным для людей, которые полагаются на свои инвестиции для покрытия повседневных расходов.