НПФ, ОВГЗ или валюта: как более выгодно собирать на пенсию

«Если у вас нет накоплений, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — заявлял министр финансов Сергей Марченко еще до полномасштабного российского вторжения. Война лишь усугубила проблему, а путей ее решения у государства пока нет. У будущих пенсионеров остается один вариант — собирать на будущую пенсию самостоятельно. «Минфин» решил разобраться, стоит ли для этого пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.

Сколько в Украине НПФ и их клиентов

Сейчас в Украине зарегистрировано 63 негосударственных пенсионных фонда, хотя в реальности работают 58.

Эти фонды делятся на открытые, профессиональные и корпоративные. В первую очередь, нас интересуют именно открытые, ведь их участником может стать каждый желающий. Профессиональные создаются для людей определенной профессии, а к корпоративным могут приобщиться только сотрудники определенной компании.

Крупнейший в Украине НПФ именно корпоративный — создан для работников Национального банка. В нем сосредоточено 2,1 млрд грн активов, притом, что у всех фондов вместе взятых 4,88 млрд. В пятерку крупнейших входит и корпоративный фонд Укрэксимбанка, где активов на 384 млн грн.

Среди открытых крупнейшим по объему активов является фонд ОТП Пенсия, в котором их на 456 млн грн, далее следуют Приватфонд (405 млн грн), Эмерит-Украина (268 млн грн), Фармацевтический (211 млн грн) и Династия (191 млн грн).

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам первого полугодия прошлого года, клиентами НПФ было около 886 тыс. человек. Если посчитать, сколько активов приходится на одного человека в таких пенсионных фондах, то сумма окажется незначительной — около 5,5 тыс. грн.

Это говорит о том, что многие являются только формальными участниками фондов, их счета не пополняются. Например, лидер по количеству участников — профессиональный НПФ Магистраль — насчитывает их 326 тыс., но активов у него чуть меньше 66 млн, то есть на одного участника в среднем приходится около 200 грн.

Как работают НПФ

Максимально упрощая, принцип работы НПФ можно описать следующим образом. Став участником фонда, человек в течение определенного срока пополняет счет. НПФ собирает эти деньги и инвестирует их, обеспечивая прирост.

Когда человек достигает определенного заранее возраста, он из этих средств начинает получать регулярные выплаты.

На какую сумму пополнять свой счет и как часто это делать, участник, как правило, решает самостоятельно. В то же время, этот момент следует уточнять в фонде при открытии счета — некоторые из них могут устанавливать свои правила пополнения, например, минимально необходимую сумму, или могут исключать участников за неактивность.

Часто НПФ размещают на своих сайтах калькуляторы, которые позволяют понять, сколько ориентировочно они будут выплачивать средств своим участникам. Там можно указать, на какую сумму и как часто вы планируете пополнять счет, в течение какого времени это будете делать и какой будет ожидаемая доходность. После этого сервис укажет, какие у вас будут ежемесячные выплаты на пенсии. Правда, следует понимать, что указанная в калькуляторе доходность — это только надежда на основе предыдущих показателей, гарантировать ее в будущем никто не может.

Плюсы и минусы НПФ

Основное преимущество таких сбережений — в сложном проценте. То есть проценты начисляются на уже начисленные проценты.

Также следует отметить, что НПФ не может исчезнуть, забрав средства своих участников. Даже если фонд будет ликвидироваться, счета его участников будут переведены в другое учреждение.

Еще один плюс НПФ — его прибыль не облагается налогом, а это позволяет реинвестировать большую сумму.

Минус участия в таких пенсионных фондах — расходы на обслуживание счетов. Формально, это должно компенсироваться тем, что за инвестиции отвечают профессионалы, обеспечивающие более высокую доходность, но здесь, конечно, без гарантий.

Кроме этого, следует понимать, что НПФ не гарантируют заранее определенную доходность, поэтому она ежегодно меняется, в зависимости от эффективности управления средствами. И хотя для минимизации рисков законодательство ограничивает список активов, в которые могут инвестировать пенсионные фонды, от убытков клиенты не застрахованы.

Куда инвестируют НПФ

Закон о негосударственном пенсионном обеспечении устанавливает ограничения по направлениям инвестиций НПФ. В соответствии с ним, они могут распределять средства между такими направлениями:

до 50% - государственные ценные бумаги (ОВГЗ);

до 50% - банковские депозиты;

до 50% - облигации международных финансовых организаций, размещаемых на территории Украины;

до 40% - украинские корпоративные облигации;

до 40% - ипотечные облигации;

до 40% - акции украинских эмитентов;

до 20% - украинские муниципальные облигации;

до 20% - акции иностранных эмитентов;

до 10% - объекты недвижимости;

до 10% - банковские металлы.

Кроме того, закон ограничивает объемы инвестиций в конкретного эмитента ценных бумаг, чтобы вся квота определенной категории не была направлена исключительно на него.

Хотя законодательство устанавливает достаточно широкий перечень активов, в которые могут инвестировать НПФ, в основном, выбирают лишь два из них, а на остальную часть приходится незначительная доля.

По данным НКЦБФР, в прошлом году распределение активов фондов было следующим:

45,6% - государственные облигации;

43,3% - депозиты;

6,1% - украинские корпоративные облигации;

1,8% - недвижимость;

1,3% - дебиторская задолженность;

1% - акции;

0,5% - банковские металлы;

0,2% - муниципальные облигации.

Если смотреть на структуру портфеля ключевых НПФ, то соотношение активов будет отличаться непринципиально — у всех ведущее место занимают ОВГЗ и депозиты.

Доходность НПФ

По итогам прошлого года, все крупнейшие НПФ обеспечили достаточно неплохую доходность:

Династия — 21,3%,

Эмерит-Украина — 19,4%,

ОТП Пенсия — 17,6%,

Фармацевтический — 15,7%,

Приватфонд — 14,1%.

Инфляция же, по официальным данным, в прошлом году составила всего 5,1%, таким образом, крупнейшие фонды ее уверенно обогнали.

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В то же время, если посмотреть на их доходность на более длинном отрезке, то картина будет не такой радужной. За последние 10 лет их средняя доходность была следующей:

Династия — 19%,

Эмерит-Украина — 15,7%,

ОТП Пенсия — 15%,

Приватфонд — 13,6%,

Фармацевтический — 11,6%.

Средняя инфляция за этот период составила 14,9%. Таким образом, среди самых больших фондов два не смогли даже защитить средства клиентов от инфляционного обесценения.

Можно ли заработать больше

Украинцы, которые не хотят обращаться в НПФ, могут самостоятельно откладывать себе на пенсию.

Среди простейших инструментов можно рассмотреть ОВГЗ и наличную валюту. Депозиты мы здесь не рассматриваем, поскольку ранее Минфин уже рассчитал, что ОВГЗ приносят большую доходность, чем самые выгодные банковские вклады.

Посмотрим, сколько удалось бы заработать инвестору за 10 лет в условиях самой высокой и самой низкой доходности среди фондов, которые входят в список крупнейших. Так, 10 тыс. грн, размещенные с доходностью 19% в Династии, превратились бы в 56,95 тыс. Зато при доходности 11,6%, как в НПФ Фармацевтический, удалось бы получить 29,97 тыс. грн.

Средняя доходность ОВГЗ, выпущенных на срок 1−3 года, за этот же период составила 15,6%. Это больше, чем доходность большинства НПФ, но меньше, чем у лидеров. 10 тыс. грн, размещенные по такой ставке, превратились бы за 10 лет в 42,62 тыс. грн. Таким образом, не все, но некоторые НПФ могут принести большие заработки, чем самостоятельная покупка гособлигаций.

Теперь сравним с валютой. 10 лет назад официальный курс доллара США к гривне составлял 9,39, то есть тогда за 10 тыс. грн. можно было купить $1 065. Сейчас, исходя из официального курса, их удалось бы обменять на 40,76 тыс. грн. Если бы доллары 10 лет лежали в банке с доходностью, скажем, 1,5%, они бы превратились в $1 236, а после конвертации — в 47,30 тыс. грн.

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Таким образом, некоторые из НПФ действительно могут обеспечить прибыль больше, чем самостоятельное использование простейших инструментов. В то же время, это касается далеко не всех фондов, а потому, прежде чем открывать счет в каком-либо из них, следует проверить, по крайней мере, какова была его доходность за предыдущие периоды.

Что говорят специалисты

Как работают негосударственные пенсионные фонды во время войны «Минфин» спросил о том, как настроена работа негосударственных пенсионных фондов (НПФ), у OTP Capital — компании, которая управляет активами четырех негосударственных пенсионных фондов и является основателем крупнейшего среди отрытых НПФ — фонда «ОТП Пенсия». На наши вопросы отвечали генеральный директор Наталья Меженская, руководитель департамента по инвестдеятельности Юрий Алексеенко и руководитель департамента по маркетингу и продажам Светлана Парандий. Начнём со знакомства с НПФ. Негосударственные пенсионные фонды — это распространенный во всем мире инструмент накопления средств на пенсию. Главная цель фонда — уберечь пенсионные накопления от инфляции и приумножить их путем инвестирования в финансовые инструменты. 💸 Каковы преимущества таких инвестиций Преимущества инвестиций в НПФ, по сравнению с самостоятельными сбережениями, очевидны. В первую очередь, инвестируя в НПФ, участник выигрывает от эффекта масштаба. Ведь НПФ аккумулирует средства всех участников и инвестирует в разные финансовые активы. Большой портфель инвестиций — это возможность инвестировать на более выгодных условиях, что, в итоге, дает более высокую прибыль. В частности, Фонд позволяет сэкономить на разных комиссиях. Также, выбирая НПФ, вы минимизируете риски инвестиций. Поскольку НПФ использует максимально широкий набор финансовых инструментов: от депозитов и государственных облигаций до акций в корпоративном сегменте. Такой диверсифицированный подход более надежный, нежели вкладывать все средства «в одну корзину». Но главное преимущество НПФ — их защищенность. Негосударственные пенсионные фонды создаются и работают, в соответствии с Законом о негосударственном пенсионном обеспечении. Согласно этому закону, фонд не может быть объявлен банкротом. Даже в случае принятия решения о ликвидации фонда его учредителями, закон обязывает их передать все средства на управление другому пенсионному фонду. Этот механизм гарантирует, что потеря пенсионных накоплений невозможна. 🤔 Какие риски существуют Следует заметить, что НПФ действуют, как инвестиционные инструменты, и поэтому они подвергаются инвестиционным рискам. К примеру, существует риск уменьшения стоимости активов во время экономических кризисов. Однако, исторические данные показывают, что пенсионные фонды, как правило, успешно восстанавливают свою финансовую стабильность в течение некоторого времени после таких событий. Например, в кризис 2008 года стоимость активов американских пенсионных фондов уменьшилась до 30%, но в течение пяти лет большинство фондов смогли вернуться на свои начальные позиции. Законодательство устанавливает правила, которые эти риски уменьшают. Оно предполагает, что активы фонда должны быть диверсифицированы, устанавливают ограничения на виды активов, в которые может инвестировать фонд, и на их количество. Основная ответственность за инвестиционную деятельность лежит на компании по управлению активами, поэтому она заинтересована в том, чтобы разработать стратегию, которая принесла бы максимальный доход при минимальных рисках. 💡 Во что вкладываются НПФ и почему Украинские НПФ могут использовать инвестиционные инструменты, которые разрешены законодательством. В Законе есть список активов, в которые фонд может вкладывать деньги. С начала 2023 года, учитывая военное положение и высокую инфляцию 2022 года, OTP Capital придерживается строгой политики по уменьшению рисков в управлении средствами НПФ. Было принято решение отказаться от инвестиций в инструменты, у которых высокий уровень риска: корпоративные и муниципальные облигации. Предпочтение было отдано ОВГЗ и депозитам. Как сработали инвестиции в ОВГЗ В сегменте ОВГЗ была применена диверсификация по сроку погашения с приоритетом инвестиций в краткосрочные и среднесрочные ОВГЗ (погашение до года и двух лет соответственно). Такая стратегия инвестирования позволила минимизировать рыночные риски (риски увеличения процентных ставок, в результате чего стоимость ОВГЗ предыдущих выпусков снижается), а активная перебалансировка портфеля НПФ позволила получить дополнительный доход. 💰 Инвестиции в среднесрочные ОВГЗ были самыми доходными в течение 2023 года, сгенерировав около 32% годовых. Сколько заработали на акциях и банковских депозитах В сегменте депозитов инвестиционная стратегия предусматривает максимальное сотрудничество с государственными банками, у которых хотя и более низкие ставки по депозитам, чем у коммерческих банков, однако, они обеспечены финансовой поддержкой от государства. Размещение в коммерческие банки происходит после тщательного анализа их кредитного рейтинга и согласования со стороны риск-комитета ОТП Группы. 💰 Доходность по депозитам не превышала 18,75% годовых. 💰 Хуже всего сработала инвестиция в акции Райффайзен Банка, которая принесла около 11% годовых в 2023 году. Однако, у данных акций накопленный потенциал роста в пределах 60%-80%, который может быть реализован за счет выплаты накопленных дивидендов в период 2021—2023 годов, после разрешения НБУ на вывод дивидендов за границу. Как НПФ работают во время войны Что касается работы с клиентами в условиях войны, стоит отметить, что украинские НПФ в начале полномасштабного вторжения «замерли», количество привлечений в них резко сократилось, ведь война стала вызовом для всех. Не стал исключением и фонд «ОТП Пенсия». Война в Украине оказала существенное влияние на жизнь людей, заставив многих переосмыслить свои финансовые планы. Сейчас, как никогда, важно иметь надежный инструмент для накопления и сохранения сбережений. Запомнилась ситуация, когда в марте 2022 года к нам обратился первый клиент для открытия пенсионного контракта. Сказал: «Вижу свое будущее здесь. Кому, как не мне, нужно позаботиться о нем». Такие слова вдохновляют, внушают веру в будущее и переполняют гордостью за наших людей. Сейчас мы постепенно возобновляем работу с агентами, переформировывая и модернизируя процессы. За этот период мы сконцентрировались на онлайн-каналах, которые, в итоге, начали приводить все больше и больше клиентов. Поэтому нас радует то, что меняется сознание нашего общества, и все мы постепенно берем ответственность за свое будущее на себя.

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