Программы лояльности: Как заработать или сэкономить на банковских услугах

Большинство украинских банков проводят разнообразные акции и выплачивают своим клиентам бонусы. «Минфин» собрал самые интересные предложения, которые помогут повысить доходность депозитов или сэкономить на покупках.

Конкуренция между банками за клиентов ужесточается. Наши финучреждения далеко впереди европейских коллег по комплексу услуг и уровню клиентского комфорта. В условиях войны эта конкуренция ужесточилась.

Простой пример: в условиях 100-процентного гарантирования вкладов физлиц в случае банкротства банка на первое место для вкладчика получились более привлекательные условия размещения средств. Но на фоне снижения учетной ставки и доходности депозитных сертификатов, одного из основных источников доходов финансистов, сохранять высокие ставки финучреждения не могут.

В этих условиях главными конкурентными преимуществами банков становятся разнообразные программы лояльности и акции. «Минфин» решил разобраться, что именно предлагают финучреждения.

Кешбек

Кешбек — это возврат покупателю части израсходованных средств на товары или услуги. Средства для возврата клиентам банк берет из комиссий за расчеты, которые оплачивает бизнес за эквайринг. Иными словами, банки делятся частью своих доходов, поощряя людей пользоваться именно их услугами.

По данным «Минфина», кешбек выплачивают 17 украинских банков (включая необанки):

А-Банк,

Аккордбанк,

Банк Глобус,

Банк инвестиций и сбережений,

Креди Агриколь Банк,

Кристалбанк,

Пиреус,

Поликомбанк,

ПУМБ,

РВС Банк,

Сенс Банк,

Таскомбанк,

Укрсиббанк,

Юнекс Банк,

izibank,

monobank,

sportbank.

Еще три банка (Укргаз, Радабанк и Кредобанк) сообщили редакции, что, хотя сейчас не выплачивают кешбек, планируют начать это делать в ближайшем будущем. Также акцию по выплате кешбека запустил Приватбанк, но она действует только до конца мая, и денежные средства начисляются только за расчеты по кредитному лимиту. Также Приват предлагает кешбек за покупки в отдельных категориях, например, сейчас за кино и развлечения.

Программы кешбека, как правило, достаточно похожи. Банки предлагают клиентам ряд категорий, в которых могут начисляться средства, а те выбирают несколько из них. По выбранной категории начисляется определенный процент. Дополнительно банки могут предлагать кешбек от партнерских магазинов.

Размер кешбека отличается по категориям и составляет от 0,5 до 20%. К примеру, в марте 20% платил Аккордбанк за расчеты в химчистках, а ПУМБ и Глобус — в транспорте. Если же говорить о такой популярной категории, как «продукты питания», то самый высокий кешбек за расчет собственными средствами, который нашел «Минфин», составлял 2% — его предлагал Глобус.

Начисления кешбека в разных банках отличаются.

🔵 Например, Сенс Банк предлагает начисление кешбека по 12 категориям, а количество тех, которые может выбрать клиент, зависит от уровня участника программы и составляет от 2 до 7. В следующем месяце повышенный кешбек банк будет предлагать в следующих категориях:

Цветы (5% по расчетам кредитными средствами, 6% - собственными);

Химчистки (5%, 6%);

Зоомагазины (5%, 6%);

Кино и театры (5%, 6%);

Книги (5%, 6%);

В других категориях кешбек составляет от 0,75 до 2,5%.

🔵 Также в Сенс Банке есть особая категория — бонусы за расчет гаджетом. То есть каждый раз, когда клиент оплачивает покупки с помощью Apple Pay или Google Pay, получаете 0,5% кешбека. Но если делать покупки в категории, по которой предусмотрен более высокий кешбек, будет именно он.

Пользуясь кешбеком, клиенты банков должны учитывать и ограничения. Практически все банки устанавливают верхний предел начисления в месяц в 500 грн. Кроме того, при выплате средств за кешбек с них взимается налог — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, стоит рассчитывать на максимальную выплату чистыми в размере около 400 грн в месяц.

🟢 В свою очередь, А-Банк каждый месяц предлагает клиентам выбрать кешбек 2 категории из 6−7 предложенных. При этом если держатель карты выбрал категорию и в ней не произвел расходы, то он может зайти в меню «Кешбек» приложения банка и выбрать другую категорию. Подобным образом А-Банк предлагает выбирать партнерские категории — если не выбрали нужного партнера — можно его добавить.

Кроме этого, в А-Банке есть карта «Выгода», по которой начисляется 1% на все расходы, а воспользоваться этим кешбеком можно в сети Эпицентр. Если же использовать карту «АТБ» от банка, то кешбек в магазинах сети будет достигать 1,2%. Самый же высокий кешбек А-Банк в этом месяце предлагает за покупки в кино — 10%.

Бонусы к депозитам

В условиях, когда НБУ снижает учетную ставку, вниз идут и проценты по депозитам — сейчас по годовым вкладам в гривне средняя ставка составляет 13,3%, хотя еще полгода назад была 13,8%, а летом достигала почти 15%.

В то же время, подавляющее большинство банков дают возможность получить повышенные проценты в течение определенного периода или при выполнении некоторых условий. В целом, проанализировав сайты банков, «Минфин» насчитал 48 учреждений, которые позволяют получить повышенный доход по депозиту. Как правило, «бонусы» находятся в пределах 0,5−1%.

Чаще всего финучреждения предлагают увеличенные проценты, когда сумма депозита превышает определенный предел, такие предложения есть в 20 банках. В разных случаях эта сумма может составлять от 100 тыс. и до 10 млн грн.

Среди банков, у которых есть такие предложения, — Сенс Банк.

🔵 В нем до 30 июня действует акция «Бонус к депозиту»: по ее условиям при открытии депозита «Прибыльный» на срок от 99 дней и на сумму от 250 тыс. грн (или на ту же сумму в долларах США по курсу НБУ) , клиент может получить дополнительные проценты. Для получения дополнительных процентов нужно вытянуть карту со скрытым размером бонуса.

Также 20 банков готовы платить более высокие проценты, если счет открывается онлайн, а в 18 учреждениях есть бонус к ставке при пролонгации депозита.

Кроме того, у 5 банков «Минфин» нашел программы повышенных процентов по депозитам для военнослужащих. Это Аккордбанк, Коминбанк, Кристаллбанк, Укргаз и УБРР. Также в банках Альянс и Львов проходит акция, по которой начисляется дополнительная доходность депозита, но перечисляется она в поддержку ВСУ.

🟢 Необычное предложение подготовил А-Банк: если клиент перечислит деньги на карту этого банка с карты или счета другого, и оформит вклад Online, финучреждение начислит ему трансфер-бонус в размере 0,5% на счет кешбека.

Еще одно неожиданное предложение — от Таскомбанка. В то время, как финучреждения преимущественно побуждают открывать вклады онлайн, он дарит памятную монету при открытии вклада от 150 тыс. грн именно в отделении.

Также 4 банка принимают участие в акции «Бонус к депозиту» от нашего сайта. По ней дополнительную доходность до 1,25% годовых можно получить, открыв вклад через «Минфин».

Что говорят о бонусах банкиры

Бонусы и программы лояльности являются ключевыми факторами при выборе банка для диджитальных клиентов, которые выбирают для себя самые выгодные предложения на рынке. В декабре 2023 года компания Inmind. Research&Consulting провела исследование, согласно которому около 45% клиентов готовы изменить банк, если найдут лучшие условия программы лояльности. Причем самыми важными бонусами для себя потребители банковских услуг считают те, которые могут получить за регулярные операции. Например, покупка продуктов, покупка лекарств или оплата билетов в кино.

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За банковскими картами — будущее финансового сектора Украины. А если выбирать — просто сделать расход и ничего не получить, или получать кешбек или скидки на расходы, которые, в любом случае, пришлось бы делать, — выбор очевиден. Поэтому, как только начинается новый месяц, мы всегда с нетерпением представляем клиентам новые категории.

Что еще придумывают банки

В целом, упоминания о различных акциях, за исключением кешбека и бонусов к депозиту, редакция нашла на сайтах 28 банков, поэтому поделимся теми, которые, по нашему мнению, являются наиболее интересными или оригинальными.

🔵 Сенс Банк создал реферальную программу «Пригласи друга», для участия в которой нужно пригласить клиента, никогда до этого не пользовавшегося услугами этого учреждения. Сразу после открытия карты в мобильном приложении Sense SuperApp и нынешний, и новый клиент получают вознаграждение в виде 100 бонусов Cash'u — это баллы, по которым выплачивается кешбек и их можно обменять на гривны.

Реферальные программы, в целом, достаточно распространены в украинских банках. «Минфин» узнал, что также их проводят, в частности, monobank, izibank, sportbank, Укрсиббанк, Прокредитбанк, Глобус и Идея. В Поликомбанке действует реферальная программа при привлечении нового клиента для аренды индивидуального сейфа: за это можно получить скидку 10%.

Благодаря акциям банки пытаются привлекать клиентов и к своим зарплатным или пенсионным проектам. К примеру, Кредобанк предоставляет бонус 500 грн на счет каждому работнику вновь открытого зарплатного проекта после выплаты ему первой зарплаты. А у Кристалбанка есть возможность выиграть 1 тыс. или 5 тыс. грн за открытие пенсионной карты.

Популярны в банках также всевозможные розыгрыши. Особенно любят финучреждения дарить новые iPhone. Акции с розыгрышем этого гаджета есть, в частности, в Ощадбанке (надо рассчитаться детской картой от MasterCard), Таскомбанке (за расчеты картой Very Card), А-Банке (за переводы за границу с валютной карты), Пиреус (за расчеты картой Visa), Райффайзен (основное условие — установить приложение банка).

🔵 Также Сэнс разыгрывает «яблочный» ноутбук (шанс выиграть можно обменять на баллы на кешбек), а Таскомбанк — ноутбук Asus (стоит рассчитываться картой Visa).

🟢 А-Банк делает ставку на партнерские программы с Эпицентром и АТБ. К примеру, при входе в программу лояльности «АТБ» клиент увидит самые актуальные предложения по карте и сравнения, на сколько процентов он опережает других пользователей по сумме начисленного кешбека. Также в этом меню можно увидеть все расходы по карте «АТБ», по которой пользователи получают скидки до 50%, и просмотреть чек и увидеть, сколько в целом удалось сэкономить средств.

Также банки приобщаются к акциям, которые организовывают системы платежных карт. В частности, Visa для владельцев всех карт предлагает бесплатный доступ к видеосервису Sweet.tv (стоит рассчитываться на определенную сумму ежемесячно) и скидки в общественном транспорте Киева и Львова.

MasterCard предоставляет скидки на билеты Укрзализныци, покупки в Fozzy, на сайте Сильпо и т. д. Для премиальных карт оба сервиса предусматривают значительно больший список акций и скидок.

Большое количество разнообразных акций позволяют клиентам подбирать самые выгодные для них услуги, а также держать в кошельке карты ряда банков, чтобы фактически за любые покупки получать кешбек и другие бонусы.

💰 Какие бонусы будут предлагать банки в апреле 💰