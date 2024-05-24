Новые хозяева финансового мира: кто лишает лидерства крупнейшие банки

В этом году мировые СМИ обращают внимание на то, что управляющие активами усиливают контроль над финансовой системой США, отодвигая с позиций крупнейшие американские банки. Банки, в свою очередь, тоже стремятся усилить свои инвестиционные подразделения. Акции каких компаний в первом квартале покупали ведущие фонды, выяснил «Минфин».

Крупные инвестиционные компании теперь контролируют в два раза больше активов, чем некогда доминирующие банки США, управляя суммами, которые соперничают с экономиками крупных стран мира, пишет WSJ.

Наиболее крупные фонды превращаются в так называемые «финансовые супермаркеты», предлагающие свои продукты не только богатым и крупным учреждениям, но и инвесторам среднего класса. Управляющие активами также заменяют банки в качестве кредиторов американских компаний и потребителей, и заключают сделки со страховыми компаниями.

Четыре крупнейших управляющих публичными фондами — BlackRock, Fidelity, State Street и Vanguard — контролируют около $26 трлн, что эквивалентно всему годовому объему производства экономики США. Растут и фонды поменьше: за последние четыре года активы частных или «альтернативных» инвестиционных фондов удвоились и доросли почти до $6 трлн. Если посмотреть более широко, управляющие активами, управляющие частными фондами и хедж-фонды контролируют около $43,5 трлн, что почти в два раза превышает $23 трлн, которые контролируют американские банки.

Банки, в свою очередь, стремятся наследовать модели, присущие фондам, усиливая свои инвестиционные подразделения. Goldman Sachs сообщил о выручке от управления активами и капиталом в первом квартале 2024 года в размере около $4 млрд, что в два раза превышает доходы его инвестиционно-банковского подразделения. Доходы в сфере благосостояния Bank of America также выросли, увеличившись на 5,2%, и составили $5,59 млрд.

Что покупали и продавали фонды

По состоянию на 16 мая, агентство провело анализ заявок 13 °F от 1 124 хедж-фондов. Их совокупные активы составили $1,887 трлн, по сравнению с $1,728 трлн тремя месяцами ранее.

Основное их внимание, по данным Bloomberg, было сосредоточено на технологическом секторе. Он занял наибольший вес в портфелях группы инвесторов — 28%.

По данным HedgeFollow, в топ-5 наиболее продаваемых и покупаемых акций в первом квартале вошли следующие:

Nvidia

Наиболее продаваемыми и покупаемыми стали акции Nvidia — всего их скупили на сумму $15,94 млрд. Из них на $6,17 млрд закупился Vanguard Group. Два других наиболее крупных покупателя — BlackRock (+$1,79 млрд) и Geode Capital Management (+$1,75 млрд).

Осторожные продажи фондами бумаг Nvidia начались еще в последнем квартале прошлого года и продлились до отчета компании за первый квартал. Инвесторы опасались переоцененности акций Nvidia, пузыря AI, слишком быстрого роста капитализации Nvidia за год и т. д.

В итоге, бумаг компании продали за первый квартал почти в два раза больше, чем купили, — на $30,24 млрд. Примечательно, что крупных пакетных продаж не было. Самая большая сумма продажи была у T. Rowe Price ($2,5 млрд), чуть меньше продал шотландский фонд Baillie Gifford & Co — на $2,43 млрд. Coatue Management — фонд, специализирующийся на технологиях, основанный и возглавляемый выпускником MIT Филиппом Лаффоном, продал акций Nvidia на $2,05 млрд.

Вскоре после отчета Nvidia за первый квартал опасения инвесторов сошли на нет. Компания заняла прочную третью позицию в портфелях двух наиболее крупных держателей ее акций. В портфеле Vanguard, который владеет акциями Nvidia на $192,76 млрд, на эти бумаги приходится 3,82% портфеля, в портфеле BlackRock — 3,85% ($164,66 млрд). В портфеле третьего крупнейшего холдера акций Nvidia — Fidelity Investments — она занимает первое место: фонд владеет 115,1 млн акций на сумму $104 млрд.

Amazon

В общей сложности акций Amazon выкупили на $14,41 млрд, причем тремя наиболее активными покупателями среди хеджей стали те же, кто покупал и Nvidia. Vanguard скупился на $2,45 млрд, BlackRock — на $1,89, а Geode — на $1,16 млрд.

Продали акции Amazon на $8,9 млрд, и наиболее крупные продажи исчислялись миллионами долларов, а не миллиардами. Так, самая крупная продажа была проведена чикагским фондом Harris Associates (-$486,52 млн), Matrix Capital Management Company продал акций на $479,51 млн, T. Rowe Price — на $454,32 млн.

Самым большим продавцом акций Amazon были не фонды, а сам Джефф Безос, и эти продажи продолжатся на протяжении всего 2024 года. Кроме него, акции продают и 7 топ-менеджеров компании. План продаж был согласован еще в ноябре 2023 года, и пока Безос, по состоянию на февраль 2024 года, продал 50 млн акций Amazon на сумму $8,6 млрд. Переезд Безоса из Сиэтла в Майами поможет ему сэкономить на этой продаже почти $600 млн. Деньги, скорее всего, пойдут на развитие второго детища миллиардера — Blue Origin, и частично на его благотворительные проекты.

Vanguard является наиболее крупным держателем акций Amazon (на сумму $141,74 млрд), чуть меньше у BlackRock ($115,18 млрд), State Street держит $63,42 млрд. Во всех трех фондах Amazon занимает четвертые позиции в портфелях, с долей 2,7−2,9%.

Microsoft

Третьей компанией, акции которой пользовались наибольшим спросом, по результатам подачи форм 13 °F, стала Microsoft. Ее акций скупили на $13,11 млрд, и основными покупателями были BlackRock ($2,82 млрд), Geode ($1,32 млрд) и Vanguard ($1,23 млрд).

Причем продали акций Microsoft на $19,42 млрд. Наиболее крупные продажи сделали Cerity Partners ($1,62 млрд), Goldman Sachs ($1,43 млрд), Arrowstreet Capital Limited Partnership ($1,02 млрд).

Наиболее крупные держатели бумаг Microsoft — Vanguard ($281,04 млрд), BlackRock ($229,72 млрд), State Street ($126,37 млрд). Эти бумаги во всех трех фондах занимают первые места с долей 5,4−5,7% портфеля.

Крупные фонды держат акции Microsoft на первых местах в своих портфелях не просто так. Быстрое вступление компании в гонку генеративного ИИ улучшает ее и до этого неплохие перспективы. Microsoft быстро сориентировался: на раннем этапе инвестировал в OpenAI и активно внедряет ИИ в свои бизнесы. Эта технология, по мнению аналитиков, поможет ему нарастить позиции на рынке облачных вычислений.

Еще в начале года 13 институциональных инвесторов пришли к выводам, что в следующие пять лет Microsoft будет превалировать по рыночной стоимости над Apple. По их мнению, успехи Microsoft в области генеративного искусственного интеллекта дают ей мощное преимущество перед «яблочной» компанией.

Meta

Компания объявила о своих первых денежных дивидендах в размере $0,50 на акцию, которые выплатила 26 марта зарегистрированным по состоянию на 22 февраля акционерам, а также о выкупе акций на сумму $50 млрд. «Мы намерены выплачивать денежные дивиденды ежеквартально в будущем», — говорится в сообщении компании. Все три анонса аналитики назвали «символическим моментом» в истории компании, который показывает, насколько она изменилась со дня основания, став зрелым бизнесом.

Несмотря на это, Meta в первом квартале была одной из тех, чьи акции хедж-фонды больше продавали, чем покупали. Причина, видимо, в метавселенных, из-за которых компания продолжает терять деньги: подразделение Metaverse, Reality Labs, которое включает VR-гарнитуры и умные очки Ray-Ban, продолжало работать с убытком в $3,85 млрд. Сыграли свою роль и проволочки с пресловутым ИИ: Meta пока не удается оперативно переключить достаточное количество ресурсов на полноценное развитие этого направления.

В итоге, продажи бумаг компании хедж-фондами составили $19,34 млрд против покупок на $9,39 млрд. Основные продавцы — Cerity Partners ($1,09 млрд), State Street ($1,06 млрд), T. Rowe Price ($1,01 млрд). А основные покупатели — AllianceBernstein ($2,10 млрд), Jennison Associates ($1,15 млрд), BlackRock ($602,86 млн).

Наибольшие держатели акций компании — Vanguard ($90,89 млрд), BlackRock ($77,18 млрд) и Fidelity ($ 66,40 млрд). В первых двух фондах акции Meta держатся на 5-ых местах с долей в 1,8%. В портфеле Fidelity акции компании Цукерберга расположились на 3 месте, занимая долю в 4,46%.

Apple

В первую тройку по покупке бумаг компания не вошла, зато оказалась на 2 месте по продажам ее акций. Всего ее акций в первом квартале хедж-фонды продали на $30,1 млрд, и наиболее крупным продавцом был Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — фонд продал «яблочных» бумаг на $21,15 млрд. Вторыми активными продавцами были Goldman Sachs ($1,26 млрд) и T. Rowe Price ($701,71 млн).

Покупали акции Apple менее активно. Среди наиболее крупных покупателей были Geode ($1,26 млрд), Lazard Asset Management ($983,86 млн) и H&H International Investment ($884,57 млн).

Всего акций компании скупили на сумму $11,81 млрд, а наиболее крупными акционерами являются Vanguard ($226,16 млрд), BlackRock ($178,43 млрд), где акции компании на втором месте с долями 4,2 и 4,5%. Но в Berkshire ($135,36 млрд) Apple до сих пор держит первое место — 40,81% портфеля.

Сам Баффет не так давно положительно отозвался о продуктах компании, в частности, об iPhone. «Я достаточно знаю о поведении потребителей, чтобы понять, что это один из отличных продуктов, возможно, величайший продукт всех времен. Ценность, которую они предлагают, невероятная», — сказал он на встрече с акционерами в Омахе.

Другие инвесторы не отрицают былых достижений Apple, но обращают внимание на то, что она не успела встроиться в ИИ-ралли, и не предлагает каких-либо значимых новых продуктов рынку. Vision Pro, которым она пыталась заинтриговать инвесторов, должен был появиться на рынке в феврале, но опоздал. К тому же компанию продолжают преследовать антимонопольные органы, и эта борьба, очевидно, отвлекает немалые ресурсы.

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Баффет покупает страховщика

Кроме продажи крупного пакета акций Apple, в этом сезоне Баффет полностью ликвидировал свои позиции в HP, продав все, что было в портфеле: 22,85 млн акций по средней цене $30,16 за акцию.

Еще одна серьезная продажа — бумаги Paramount, о чем миллиардер уже успел пожалеть. Он продал 88,81% акций компании из своего портфеля — в общей сложности 55,79 млн акций по цене $13,28 за бумагу. «Я был на 100% ответственен за решение по Paramount. Мы продали все и потеряли немало денег. Сейчас я умнее, чем был пару лет назад. Но я также думаю, что я беднее, потому что я приобрел знания, так как я это сделал», — объяснил он свое решение.

В числе продаж помельче акции двух компаний: Chevron и Louisiana-Pacific Corporation, американский производитель стройматериалов из древесины. Акций LPX он продал 446,96 тыс., в собственности остается 6,5 млн бумаг на сумму $553,63 млн (0,17% в портфеле).

Акции же нефтяной компании Баффет понемногу продает уже пятый квартал подряд. В этот раз он продал 3,11 млн акций, в его собственности остается еще 122,98 млн бумаг на общую сумму $19,4 млрд (5,85% портфеля). Несмотря на то, что Berkshire продавала акции Chevron, ее доля в другой нефтяной компании — Occidental Petroleum — продолжает расти. В первом квартале Berkshire купила 4,3 млн акций нефтяников. В общей сложности в ее собственности сейчас находится 248,02 млн акций на сумму $16,12 млрд. Фонд уже владеет почти 25% компании и получил разрешение регулирующих органов на покупку до 50%.

Оракул из Омахи также докупил немного акций информационно-развлекательной группы Liberty Media, а именно — бумаги Liberty SiriusXM. После покупки акций серий A и С доля Liberty достигла в общей сложности 0,9% в портфеле Berkshire.

Но самую главную свою покупку Баффет до последнего держал в секрете, не желая, чтобы кто-то повторял его стратегию и раздувал цены на акции этой компании. Он вложился в швейцарского страхового андеррайтера Chubb, докупив 5,82 млн акций на $1,41 млрд. В общей сложности он теперь владеет 25,92 млн акций «швейцарцев» на сумму $6,72 млрд, а компания заняла 2,03% его портфеля и закрепилась на 9 позиции.

Кроме Berkshire, акции Chubb также покупали такие фонды, как Lazard Asset Management и Goldman Sachs Group, в общей сложности бумаг страховщика в первом квартале скупили на $2,52 млрд.

Топовые пять позиций в портфеле Баффета после всех перемен занимают Apple (40,81%), Bank of America Corp (11,81%), American Express (10,41%), Coca Cola (7,38%) и Chevron (5,85%).

Гриффин ждет энергетических сделок

Акции Bank of America Corp в первом квартале покупал и другой старожил рынка — Кен Гриффин из Citadel Advisors.

В отличие от Баффета, у которого было совсем немного покупок и продаж, Гриффин в первом квартале был куда более активным, если быть точнее — в портфеле не осталось ни одной позиции, которую бы миллиардер не продал и не купил.

В шорт-лист наиболее крупных покупок и продаж попали следующие акции:

Компания Покупка/продажа акций, шт Ср. цена 1 акции Bank of America +22,43 млн $35,8 Hess Corp +8,82 млн $148,4 Verizon Communications +6,24 млн $39,83 At&T -30,99 млн $17,19 Micron Technology -3,41 млн $101,62 AMD -2,9 млн $163,95

Кен Гриффин продолжает придерживаться принципа «маленьких кусочков»: самая крупная доля в портфеле составляет всего 1,8% и приходится не на акции конкретной компании, а на индексный SPDR S&P 500 Trust ETF на сумму $1,87 млрд.

1,41% приходится на Pioneer Natural Resources — американскую компанию, которая занимается разведкой углеводородов в Пенсильвании. Компания владеет перспективными площадями, и в октябре 2023 года стала предметом заинтересованности со стороны ExxonMobil: сделка по покупке Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд должна завершиться до конца первого полугодия 2024 года.

1,37% портфеля Citadel приходится еще на одну энергетическую компанию — Hess Corporation. Компания ведет разведку и добычу углеводородов по всему миру. На покупку этой компании претендует Chevron, который в октябре предложил два варианта: выкуп всех акций Hess за $53 млрд, либо сделка на $60 млрд, с учетом долгового бремени компании. Ключевой актив в сделке — 30%-ная доля Hess в нефтяном блоке Стабрук на шельфе Гайаны.

ExxonMobil, в свою очередь, является оператором проекта разработки блока с 45%-ной долей участия, и считает, что Chevron могла бы получить долю участия Hess, но только после того, как от нее откажется ExxonMobil. Еще 25% в проекте принадлежит китайской CNOOC.

В марте Exxon подала иск в арбитражный суд при Международной торговой палате (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже, чтобы сохранить за собой преимущественное право выкупа 30% доли участия в Стабруке. По такому же пути, кстати, пошли и «китайцы». Из 15 крупнейших инвесторов Hess двое — HBK Capital Management и DE Shaw — согласились с тем, что сделка должна быть отсрочена. Сделка, которую должны были закрыть до конца первого полугодия этого года, теперь, скорее всего, затянется минимум до конца года.

В топ-5 портфеля Citadel входят также бумаги Microsoft и Amazon с долями 1,21% и 1,14% соответственно. В общей сложности Гриффин владеет 2,98 млн акций Microsoft на сумму $1,25 млрд. На Amazon приходится 6,58 млн акций на сумму $1,19 млрд.

Вуд продолжает покупать Tesla

Похожие мелкие дольки собирает в своей портфель и Кэти Вуд из ARK Investment Management Holding. И точно так же, как у Гриффина, нет ни одной компании в ее портфеле, акции которой она бы не продавала и не покупала в первом квартале. С одним отличием: продавала она более активно, чем покупала, а результативность работы фонда по результатам первого квартала составила -2,53%.

Самую крупную долю в ее портфеле занимает Coinbase Global — 8,22%. В этот раз Вуд продала 4,18 млн акций, оставив в собственности чуть больше половины от проданного — 4,42 млн акций на сумму $1,17 млрд.

Похудели также третья и пятая позиции портфеля: финансовый конгломерат Bloc (бывшая Square) и созданный бухарестскими программистами разработчик ПО для автоматизации роботизированных процессов UiPath. Вуд продала 15,42% акций первой и 27,24% акций второй, оставив в собственности бумаг Bloc на $850,39 млн, а Uipath — на $717,02 млн. Обе компании теперь занимают 5,96% и 5,03% портфеля фонда соответственно.

Зато инвестор пополняла запасы второй и четвертой позиций. В частности, докупила 522,06 тыс. акций Rocu, доведя ее долю до 5,31% в портфеле (в собственности Вуд всего 13,08 млн акций на сумму на $754,12 млн). И, конечно, она не изменила себе, и вновь покупала бумаги Tesla: вера Вуд в компанию Маска остается непоколебимой.

В первом квартале она купила 1,38 млн акций компании, и Tesla обосновалась на второй позиции ее портфеля с долей в 6,38% (в собственности Вуд было 5,18 млн акций на сумму $910,32 млн). Впрочем, уже в апреле, когда акции автопроизводителя пошли вниз, она докупила еще 18,05 млн акций, отчетность по которым увидим в следующем квартале. Так же, как и данные по покупке акций OpenAI, которые она купила уже после подачи заявок 13 °F по первому кварталу.

Акции Tesla попали во вторую десятку наиболее покупаемых и продаваемых фондами в первом квартале. Так что Кэти Вуд стала далеко не единственной покупательницей. Всего акций Tesla в первом квартале фонды купили на $5,94 млрд, продали на $5,27 млрд. Самый крупный покупатель — Loomis Sayles & Co, один из старейших американских фондов, основанный еще в 1926 году. Фонд купил акций Tesla на $889,53 млн. Среди наиболее крупных продавцов еще один старый американский фонд — Jennison Associates, продавший бумаг автопроизводителя на $1,33 млрд.

Кэти Вуд не ограничивалась только этими покупками, и, кроме них, в этот раз в ее портфеле появилась новая позиция — акции ARK 21Shares Bitcoin ETF — спотового фонда, за который так долго боролась Вуд. Акции этого фонда появились в портфелях 76 институциональных инвесторов (из них 18 — хедж-фонды), и Кэти Вуд со своей покупкой оказалась только на третьем месте, купив 2,91 млн акций на $206,48 млн.

Больше всего — 4,33 млн акций на сумму $307,16 млн — купил Bracebridge Capital, небольшой бостонский фонд (AUM $520,54 млн), примечательный тем, что основатели имеют отношение к управлению Гарвардом, частично в его управлении находятся деньги Принстона и Йеля, а бывшая президент Аргентины Кристина де Киршнер назвала их стервятниками и террористами. Причина таких эпитетов была в том, что фонд был одним из кредиторов страны и, в конце концов, и получил $1,5 млрд от реструктуризации аргентинского долга в 2016 году.

$10,56 млн вложил в ARK 21Shares Bitcoin ETF и Кен Гриффин из Citadel Advisors.

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Кто еще инвестировал в спотовые биткоин-ETF и сколько вложили

По состоянию на конец марта крупные управляющие биткоин-ETF компании (от $100 млн) накопили активов на $10,6 млрд. Фонды присматривались к новому инструменту, и в первом квартале решили начать вкладываться в спотовые биткоин-ETF.

Susquehanna International Group купила наиболее крупную позицию — на $1,09 млрд — в Grayscale Bitcoin Trust ETF . Кроме нее, в бумаги ETF вложились еще 620 институциональных инвесторов, из которых 116 — хедж-фонды. Наиболее крупным держателем среди популярных хедж-фондов является Horizon Kinetics Asset Management, который владеет бумагами на $945,92 млн, Millennium Management ($202,03 млн) и Jane Street ($117,35 млн).

iShares Bitcoin Trust привлек внимание 415 институциональных инвесторов, из которых было 108 хедж-фондов. Самое крупное вложение сделал Millennium Management — $844,18 млн. Два других популярных хедж-фонда — Schonfeld Strategic Advisors и Aristeia Capital — инвестировали $248,02 млн и $163,37 млн соответственно.

Fidelity Wise Origin Bitcoin пользовалась самым большим спросом у Millennium Management (+$806,64 млн), также вложились в этот ETF еще 236 институциональных инвесторов, из них 53 хедж-фонда. В числе других наиболее популярных хедж-фондов, купивших эти бумаги, — Schonfeld Strategic Advisors ($231,83 млн) и Jane Street ($185,23 млн).

Бумаги Bitwise Bitcoin ETF купили 99 инвесторов (из них 24 фонда), с самым крупным покупателем в виде Jane Street ($53,79 млн). Два других популярных хедж-фонда, которые выбрали эти акции, — Millennium Management ($44,74 млн) и Citadel Advisors ($5,43 млн).

В VanEck Bitcoin Trust ETF вложились в общей сложности 28 институциональных инвесторов, из которых было 4 хедж-фонда. Основную покупку сделала «мама» — Van Eck Associates, выкупив бумаг «спота» на $98,42 млн. Среди популярных хедж-фондов инвестировали в этот ETF Jane Street ($5,39 млн) и Citadel Advisors ($1,69 млн).

Invesco Galaxy Bitcoin ETF появилась в портфелях 20 институциональных инвесторов, в числе которых 5 фондов. Susquehanna International Group вложилась в Invesco больше остальных — на $11,8 млн. Среди наиболее популярных хедж-фондов, которые сделали вложения, — Jane Street ($ 6,17 млн), Citadel Advisors ($ 3,11 млн) и Renaissance Technologies Джима Саймонса ($1,71 млн).

Наиболее активно инвестировавшими в биткоин-ETF фондами стали все тот же Bracebridge Capital ($404 млн), Boothbay Fund Management ($303 млн) и Morgan Stanley ($269,9 млн). Самые крупные суммы в такие ETF вкладывали Millennium Management ($2 млрд) и Susquehanna International Group ($1,1 млрд).