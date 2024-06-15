россия должна положить конец своей незаконной агрессивной войне и заплатить за нанесенный ею ущерб Украине. В настоящее время нанесенный ущерб оценивается в почти 500 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном коммюнике стран G7 после саммита в Италии.
россия должна выплатить Украине убытки от войны. На сегодняшний день сумма составляет — $468 млрд
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Заявление лидеров G7
Лидеры G7 заявили, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока россия не прекратит войну в Украине и не выплатит убытки Киеву. Или эти средства будут переданы Украине для восстановления.
По данным Всемирного банка, в настоящее время сумма нанесенного ущерба Украине оценивается в 486 миллиардов долларов. Однако с каждым днем эта сумма увеличивается.
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Напомним
На сегодняшний день, согласно данным RDNA3, прямой ущерб инфраструктуре составляет около 157,2 млрд дол. США, а потребность в восстановлении исчислена в объеме 486 млрд дол. США.
Источник: Минфин
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