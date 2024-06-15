россия должна выплатить Украине убытки от войны. На сегодняшний день сумма составляет — $468 млрд

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Заявление лидеров G7

Лидеры G7 заявили, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока россия не прекратит войну в Украине и не выплатит убытки Киеву. Или эти средства будут переданы Украине для восстановления.

По данным Всемирного банка, в настоящее время сумма нанесенного ущерба Украине оценивается в 486 миллиардов долларов. Однако с каждым днем эта сумма увеличивается.

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Напомним

На сегодняшний день, согласно данным RDNA3, прямой ущерб инфраструктуре составляет около 157,2 млрд дол. США, а потребность в восстановлении исчислена в объеме 486 млрд дол. США.