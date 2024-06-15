С начала года на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн

В январе — мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн, в том числе в мае — 36,0 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда направили средства

Эти средства были направлены:

113,9 млрд грн, из них в мае — 23,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

32,7 млрд грн, из них в мае — 5,9 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

6,4 млрд грн, из них в мае — 1,3 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;

23,0 млрд грн, из них в мае — 2,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

9,8 млрд грн, из них в мае — 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

1,4 млрд грн, из них в мае — 0,4 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.