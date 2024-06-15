В январе — мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн, в том числе в мае — 36,0 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
С начала года на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд грн
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Куда направили средства
Эти средства были направлены:
- 113,9 млрд грн, из них в мае — 23,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
- 32,7 млрд грн, из них в мае — 5,9 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 6,4 млрд грн, из них в мае — 1,3 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;
- 23,0 млрд грн, из них в мае — 2,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
- 9,8 млрд грн, из них в мае — 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
- 1,4 млрд грн, из них в мае — 0,4 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
«По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза, а количество получателей выросло на 40%: с 3,6 млн человек до почти 5 млн человек. Основная причина — вынужденное оставление своих домов и созданные войной условия, когда люди теряют доходы, заработки, работу
Источник: Минфин
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