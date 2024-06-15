«Власна справа»: Победители программы получат 1,2 миллиарда гривен на микрогранты

Завершился десятый этап определения победителей грантовой программы «Власна справа». По его итогам выбрали 369 победителей, которые получат 88 млн грн на развитие своего дела. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Что известно

Предприниматели должны создать 718 новых рабочих мест. В целом же с начала 2024 года победителями программы «Власна справа» стали 5029 украинцев. Эти предприниматели получат 1,2 млрд грн на начало или развитие собственного бизнеса.

«В общей сложности от старта программы в июле 2022 года победителями стали уже более 17 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует 4,3 млрд грн. При реализации своих бизнес-проектов предприниматели должны создать 38 тысяч новых рабочих мест. Деньги, которые инвестирует государство, должны вернуться в бюджет уже через три года в виде налогов», — отметила Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов десятой волны 55% женщин, 34% мужчин и 11% юридических лиц.

Где больше всего грантополучателей

Больше грантополучателей проживают во Львовской (53 человека), Киевской (27 человек), Полтавской (26 человек), Ровенской (24 человек), Ивано-Франковской (25 человек) областях и в городе Киеве (31 человек).

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители десятой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 136 человек;

временное размещение и организация питания — 52 человека;

перерабатывающая промышленность — 45 человек.

Как получить грант

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Информацию о получении гранта по программе «Власна справа» можно найти на сайте программы.