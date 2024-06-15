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15 июня 2024, 14:30 Читати українською

Индия скупает золото: В мае страна импортировала на $3,333 млрд

Индия в мае 2024 года импортировала золота на $3,333 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Индия в мае 2024 года импортировала золота на $3,333 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСпрос на золотоЭто на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем в апреле 2024 года.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спрос на золото

Это на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем в апреле 2024 года.

Спрос на золото в период праздника Акшая Тритья оставался высоким, отмечает аналитик World Gold Council Кавита Чако. Теперь возобновление спроса будет привязано к сезону праздников, который начнется в августе-сентябре, до тех пор спрос на украшения, вероятно, останется низким, покупки ограничатся свадьбами, а вот спрос на монеты и слитки, скорее всего, сохранится, прогнозирует аналитик.

Читайте: НБУ не скупает золото, как другие центробанки мира, а переплавляет лом. Сколько весит золотой запас Украины

Всего за первые 5 месяцев года импорт золота в Индию составил $16,039 млрд, что на 42% больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном — на 16%.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Напомним

Как писал «Минфин», объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны.

Крупнейшими покупателями стали Центральный банк Турции (+8 тонн), Национальный банк Казахстана (+6 тонн), Резервный банк Индии (+6 тонн), Национальный банк Польши (+5 тонн), Валютное управление Сингапура (+4 тонны), ЦБ россии (+3 тонны) и Чешский национальный банк (+2 тонны).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 июня 2024, 16:16
#
Рублі нехай скуповує:)))
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