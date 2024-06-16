Норвегия выделила Украине $74 миллиона на ремонт энергетики

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Помощь Норвегии

Правительство Норвегии предоставит Украине 1,1 млрд крон (около $74 млн) в помощь в ремонте энергетической инфраструктуры.

«россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимые поставки электроэнергии для населения», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Норвегия ведет диалог с Украиной об использовании предоставленных средств, но «украинцы лучше понимают что нужно». Премьер также добавил, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы.

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Норвегия сообщила, что уже решено, что 120 млн крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове. В семи родильных и операционных операциях в Харьковской области будут установлены солнечные батареи.