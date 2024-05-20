Электрокар до $10 тыс: как VinFast Auto покоряет автолюбителей и инвесторов

Прошлую неделю американский фондовый рынок прожил на позитиве. В пятницу промышленный индекс Dow Jones впервые закрылся выше отметки 40 000, другие основные индексы также продемонстрировали еженедельный рост. Оптимизм вселяет возможность скорого смягчения монетарной политики ФРС. Трейдеры видят 68%-ную вероятность первого снижения ставок ФРС в сентябре. О самых интересных событиях прошлой и предстоящей недель расскажет «Минфин».

Оптимизм царит не только на американском рынке. Рекордные максимумы показывают фондовые площадки от Токио до Лондона. Из 20 крупнейших бирж мира 14 обновили максимумы в последнее время, — пишет Bloomberg.

Исторический рекорд в минувшую пятницу вновь установил и глобальный индекс MSCI ACWI, который включает акции развитых и развивающихся рынков. Максимумы показали также ключевые индексы Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии.

«Драйверами ралли выступают ожидания снижения ставок, здоровая экономика и корпоративная прибыль. При этом на денежном рынке имеется $6 трлн резервов и отсутствуют серьезные риски», — уточняет издание.

Еще один драйвер — энтузиазм вокруг искусственного интеллекта, подтолкнувший акции Nvidia, Microsoft, Amazon и Alphabet.

Например, в HSBC заявили, что инвесторы по-прежнему значительно недооценивают потенциал прибыли Nvidia, и подняли таргет до $1 350, то есть заложили потенциал роста на 50%. Хотя некоторые аналитики уже начинают искать новых лидеров. На прошлой неделе эксперты Wolfe Research в своем топ-списке заменили акции Nvidia на его конкурента Advanced Micro Devices, поскольку посчитали AMD более перспективной в 2024 году.

Но никто не сомневается в том, что ажиотаж вокруг ИИ с нами еще надолго. Аналитики инвестбанка Jefferies в своей записке для клиентов отмечают, что, по их расчетам, акции производителей ИИ-чипов будут расти еще более года. А в целом до 2028 года этот сектор может прибавить 50%, учитывая приток инвестиций в ИИ. В Jefferies рекомендовали инвесторам покупать акции производителей чипов для ИИ, подешевевшие после того, как текущий сезон отчетности принес «первый настоящий откат в отрасли».

А вот из европейских акций в портфелях глобальных, международных и европейских фондов, которые занимаются долгосрочными инвестициями, чаще всего встречаются бумаги Novo Nordisk, написал Investing.com со ссылкой на исследование Morgan Stanley. Novo создала популярные препараты для людей с диабетом и лишним весом Ozempic и Wegovy. В сентябре 2023 года она стала самой дорогой компанией Европы.

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UBS вообще порекомендовал переключаться с американских акций на европейские, указывая на потенциал экономики Евросоюза. В рейтинге UBS акции из ЕС заняли третье место, пропустив вперед японские и британские бумаги.

До сих пор американская экономика росла значительно быстрее европейской. Например, в первом квартале ВВП США показал прирост на 1,6% против 0,3% роста ВВП еврозоны. Но команда аналитиков UBS считает, что этот разрыв скоро сократится. Соответствующий вывод они обнародовали в статье «Разворот: предпочитая Европу акциям США», выдержки из которой приводит CNBC. Отслеживаемые банком индикаторы, включая индекс деловой активности (PMI), указывают на потенциальный рост европейского ВВП и замедление ВВП США.

Кроме того, отмечает UBS, в Европе выше уровень личных сбережений (население использует их не так активно, как в США) а также более лояльные условия банковского кредитования для компаний, что дополнительно стимулирует рост.

Во многом благодаря царящему на рынках оптимизму стало возможно возвращение «трейдера-провокатора» Кита Гилла, известного под ником Roaring Kitty. Гилл получил известность в 2021 году после публикации в интернете серии видеороликов, которые инвесторы восприняли, как сигнал покупать акции GameStop. В результате, в январе 2021 года бумаги сети магазинов GameStop за две недели поднялись с $20 до $483 и получили прозвище мемных.

Это событие тогда многими было воспринято, как победа частных инвесторов над акулами Уолл-стрит. Но в действительности главный куш тогда сорвали опять-таки крупные инвестиционные компании.

Ралли «мемных» акций Roaring Kitty попытался запустить и на прошлой неделе. Несколько дней бумаги GameStop и AMC Entertainment Holdings действительно двигались вверх на десятки процентов, но к концу недели безумие спало. Вызвать ажиотаж, сравнимый с ситуацией в 2021 году, Гиллу не удалось.

Но как тогда, так и сейчас, заработали на этом ралли совсем не частные инвесторы. Хедж-фонд Renaissance Technologies купил 1 млн акций GameStop до того, как они выросли на 400%. Первоначально пакет стоил $13 млн, но за несколько дней вырос в цене до $65 млн. Renaissance Technologies также заранее (в марте) вложился в AMC Entertainment Holdings.

Взлеты и падения недели

«Минфин» отобрал тройку акций компаний большой капитализации, которые продемонстрировали самый большой прирост/падение за прошедшую неделю.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Компания Тикер Результат (%) Comfort Systems USA, Inc FIX -8,29 Credicorp Ltd. BAP -6,24 The Clorox Company CLX -5,39 Monday.сom Ltd. MNDY 25,9 MicroStrategy Incorporated MSTR 34,23 VinFast Auto Ltd. VFS 62,13

Акции VinFast Auto (VFS), согласно данным S&P Global Market Intelligence, на прошлой неделе взлетели более чем на 60%. Вьетнамская автомобильная группа, производящая электромобили, получила рекордное для бренда количество заявок на модель VF3. За 66 часов после дебюта модели было получено 27 649 заявок на регистрацию.

Двухдверный компактный кроссовер VF3 во Вьетнаме уже окрестили «национальной моделью». Компания заявила, что готова выйти с ней и на зарубежные рынки, в том числе на рынок США.

По данным VFS, стоимость автомобиля с условием аренды аккумулятора будет ниже $10 тыс. Именно этот фактор сыграл ключевую роль в его небывалой популярности.

Даже после окончания рекламного периода автомобиль будет стоить всего $20 тыс., что все равно значительно меньше стоимости других электрокаров. Например, Model Y от Tesla стоит более $30 тыс., но она все еще недоступна для многих потребителей даже в Соединенных Штатах.

Кроме гибкого ценообразования, в VinFast также предложили гарантию на 7 лет или 160 тыс. км на автомобиль и 8-летнюю гарантию с неограниченным пробегом на аккумулятор. Подобные заверения, несомненно, повысили привлекательность VF 3 для потенциальных покупателей и отправили акции компании в космос.

Ожидается, что первые поставки VF3 начнутся в августе 2024 года. В этом году производитель рассчитывает продать как минимум 20 тыс. автомобилей.

«Несмотря на невероятный взлет прошлой недели, акции компании все еще более чем на 95% ниже, по сравнению с историческими максимумами. Они были зафиксированы после первичного публичного размещения в конце 2023 года», — пишет The Motley Fool.

Акции MicroStrategy Incorporated (MSTR) продолжили набирать высоту на новостях о включении в крупный мировой фондовый индекс. Компания занимается бизнес-аналитикой, программным обеспечением и предоставляет облачные услуги. Но в последние годы стала более известна благодаря своей активной скупке биткоинов. Накапливать в активах криптовалюту номер один MSTR начала с 2020 года, отдав ей предпочтение перед наличными, как средству сбережения.

В итоге, на 26 апреля у MicroStrategy насчитывалось 214 000 BTC, что, исходя из текущих рыночных цен, составляло $13,3 млрд.

Уже с 31 мая бумаги компании начнут учитываться при расчете MSCI — индекса, который считается барометром состояния глобального рынка акций (рассчитывается MSCI Inc., ранее Morgan Stanley Capital International).

Причина такого решения очевидна: по сообщениям MSCI, MicroStrategy вошла в тройку крупнейших компаний индекса. Причем за последний год стоимость ее акций выросла в четыре раза, обогнав биткоин, который прибавил к своей стоимости 130%.

Тот факт, что MicroStrategy включена в мировой фондовый индекс MSCI, является признаком того, что традиционные инвестиционные схемы начинают принимать участие в криптовалюте. Это отличный пример широкой тенденции сочетания цифровых активов с традиционными финансовыми инструментами. Крупные фонды, которые сравниваются с индексом MSCI, вскоре будут косвенно участвовать в торговле биткоинами через акции MicroStrategy.

А сама компания, благодаря своим размерам и накопленным биткоинам, может влиять как на рынок криптовалют, так и на традиционный инвестиционный рынок.

Акции Monday.сom (MNDY), производителя программного обеспечения для управления проектами, стали лидером роста в минувшую среду. По сути, основное использование продуктов компании заключается в том, что менеджеры могут назначать работникам задания и контролировать их выполнение.

Причиной роста акций стал отличный отчет о финансовых результатах за первый квартал. Выручка компании за квартал выросла на 34%, к аналогичному периоду прошлого года, — до $217 млн​​. Количество клиентов с более чем 10 пользователями достигло 55,5 тыс., сейчас 911 компаний платят Monday.com более $100 тыс. ежегодно, что на 55% больше, чем год назад.

Среди главных клиентов — ведущая музыкальная компания Universal Music Group, глобальный бренд управления капиталом Indosuez Wealth Management, крупнейшее финучреждение Crédit Agricole Group и др.

Компания также повысила прогноз на год по всем направлениям, и все показатели оказались выше ожиданий.

Monday.сom основана в 2012 году, как Dapulse, в 2017 году сменила название на Monday.com. В 2021 году вышла на биржу, и ее акции были довольно волатильными: взлетели на 40% в 2021 году, упали на 60% в 2022 году и выросли на 54% в 2023 году. Однако инвесторов впечатляет тот факт, что компания уже стала прибыльной, что остается непосильной задачей для многих технологических стартапов.

Топ-5 событий этой недели

Предстоящая неделя также не будет обделена важными новостями, которые дадут импульс новым взлетам и падениям на фондовом рынке и не только. Главные экономические события текущей недели собрал сайт Investing.

Протоколы ФРС и спикеры

В среду, 22 мая, ФРС опубликует протокол своего заседания 30 апреля — 1 мая, на котором председатель регулятора Джером Пауэлл не исключил, что высокие ставки останутся с нами еще надолго из-за сохраняющегося инфляционного давления.

Однако свежий инфляционный отчет, который был обнародован на прошлой неделе, показал, что потребительские цены в США в апреле выросли меньше прогноза, т. е. в начале второго квартала инфляция снова начала снижаться.

Именно поэтому инвесторы будут пристально следить за новыми сигналами Федрезерва. Текущие настроения регулятора должны прояснить выступления представителей ФРС, которые ожидаются на этой неделе: в ближайшие 5 дней выступят президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, управляющие Майкле Барр, Кристофер Уоллер и Филип Джефферсон, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Также на этой неделе в Штатах будут обнародованы статистика о продажах домов, заказах на товары длительного пользования и настроениях потребителей.

Отчет NVIDIA

В среду Nvidia обнародует свои квартальные результаты, которые могут задать тон фондовому рынку США и отразиться на компаниях, работающих в области искусственного интеллекта.

Ожидается, что один из главных бенефициаров ажиотажного интереса к ИИ сообщит о значительном скачке доходов и прибыли за первый квартал финансового года.

Согласно данным LSEG, которые приводит Reuters, выручка вырастет до $24,8 млрд с $7,2 млрд годом ранее, а прибыль на акцию — до $5,57 с $1,09.

Чтобы сохранить восходящую динамику стоимости своих акций, Nvidia придется оправдать столь высокие ожидания. В этом году ее акции уже подорожали более чем на 90% после того, как утроили свою стоимость в 2023 году.

Сигналы о состоянии мировой экономики

США, Китай, еврозона и Великобритания на этой неделе опубликуют майские данные индекса деловой активности (PMI), которые, как ожидается, укрепят оптимистические настроения в отношении мировой экономики.

После шести кварталов застоя и отрицательного роста экономика еврозоны начинает восстанавливаться, инфляция в США снова снижается, а Китай закрыл первый квартал лучше, чем ожидалось.

Так что и сейчас от глобальных индексов деловой активности ожидают показателей роста.

Впрочем, резкое повышение тарифов США на китайский импорт — от аккумуляторов для электромобилей до компьютерных чипов — подчеркивает хрупкие перспективы мировой торговли и экономического роста. Китай пообещал нанести ответный удар.

Производители Германии, крупнейшей экономики Европы, уже ощущают изменения в мировой торговле и геополитике. Возросшая торговая напряженность, с приближением выборов в США, может нанести им еще больший вред, помешать восстановлению экономики Китая и вновь разжечь инфляцию в США.

Данные по инфляции в Великобритании

Великобритания опубликует апрельские данные по индексу потребительских цен в среду. Экономисты ожидают, что годовой уровень инфляции резко замедлится почти до 2% — целевого показателя Банка Англии.

Перед следующим заседанием Банка Англии, которое пройдет 20 июня, будет опубликован еще один отчет по инфляции. Стабильное снижение ценового давления может дать чиновникам основание для снижения процентных ставок.

Во вторник, перед публикацией инфляционного отчета, с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли.

В пятницу, 24 мая, в Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель.

Монетарная политика регулятора Новой Зеландии

В среду также пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором, как ожидается, будет принято решение сохранить ставки на действующем уровне. Это будет уже седьмым заседанием регулятора с аналогичным результатом. Причины такой стабильности — устойчивая инфляция и застой в экономике.

РБНЗ был первым крупным центральным банком, который снизил ставку в начале пандемии, и первым повысил ее после ее окончания.

Рынок прогнозирует возможное начало снижения ставок РБНЗ в октябре, что будет значительно позже его коллег. По прогнозам, Европейский центральный банк перейдет к смягчению монетарной политики в июне, Банк Англии — в августе, ФРС — в сентябре. Швейцария и Швеция уже начали снижать ставки.

Сам РБНЗ настроен еще пессимистичнее, и не прогнозирует снижение своих ставок до следующего года.