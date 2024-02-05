Meta начинает выплачивать дивиденды, а руководство Amazon распродает свои акции

Прошедшая неделя была насыщена событиями, однако, настроение сохраняется положительным: S&P 500 вырос еще на 1,4%. В фокусе инвесторов были отчеты крупнейших технологических гигантов, решение ФРС по ставке и проблемы региональных банков. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Первую половину недели рынок падал на слабом отчете Google во вторник, и решении ФРС по процентной ставке в среду.

Как Google испортил настроение инвесторам

Прибыль Alphabet, материнской компании Google, не оправдала ожиданий аналитиков в части доходов от рекламы — $65,5 млрд, вместо прогнозируемых $65,8 млрд. Ситуацию не спас тот факт, что общий доход, без учета расходов на приобретение трафика, оказался лучше прогноза ($72 млрд против ожиданий почти в $71 млрд). Из-за неутешительного отчета о прибыли от рекламы акции Alphabet упали, что повлияло на более широкое падение высокотехнологичного Nasdaq.

Alphabet заявила, что капитальные расходы в 2024 году будут значительно выше, чем в 2023 году. И это при том, что компания сворачивает неприоритетные проекты и сокращает организационные уровни в попытке оптимизировать бизнес. Рост капитальных затрат связан с инвестициями в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру: капитальные затраты за отчетный квартал составили $11 млрд, по сравнению с $8 млрд в сентябрьском квартале.

Google не хочет терять конкуренцию Microsoft с ее инвестициями в OpenAI, создателя ChatGPT.

Google уже запустила несколько инициатив по интеграции искусственного интеллекта в свои инструменты поиска и разработки усовершенствованных языковых моделей. Среди них — Bard, search Generative Experience и Gemini.

ФРС прибавил негатива, но ненадолго

В среду падение усилилось. ФРС ожидаемо сохранила неизменными ключевые ставки. В то же время, глава регулятора отверг вероятность первого их снижения уже в марте. В ответ рынок акций упал почти на 2%. Особенно ярким было падение Growth-акций: кто сильно вырос, тот и падал сильнее.

Инвесторы снова начали беспокоиться о том, что длительное сохранение высоких ставок ФРС может повлечь за собой рецессию.

Для оценки ситуации в экономике США сейчас ключевые данные — это рынок труда. И рынок труда не подвел: по итогам января, экономика прибавила 353 тыс. новых рабочих мест (ожидали в два раза меньше), а безработица составила 3,7%. Ускоряется и темп роста заработных плат (+0,7% в месяц). Рынок труда остается главным фактором поддержки экономики, стимулируя спрос потребителей.

Не подвели и отчеты Amazon, Meta Platforms (Facebook) в четверг вечером.

Руководство Amazon избавляется от акций компании

Amazon представила итоги IV квартала 2023 г. после закрытия рынка 1 февраля. Результаты компании существенно превзошли ожидания инвесторов, и на постмаркете ее акции взлетели на 7,11% — до $170,6 за бумагу.

Правда, в финансовом отчете за 2023 год Amazon уже предупредила инвесторов, что изменение климата может привести к колебаниям продаж и операционным результатам компании. А это, в свою очередь, усложнит поддержку роста, или даже обернется снижением доходов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на документ.

Из других резонансных новостей, ставших известными из отчетов Amazon, — планы основателя Джеффа Безоса продать до 50 млн акций компании в течение 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованную на сайте корпорации годовую отчетность.

Рыночная стоимость 50 млн акций Amazon составляет $8,6 млрд при текущей цене $171,8. План их продаж был согласован в ноябре прошлого года. Как говорится в сообщении Amazon, план реализации данного пакета акций завершится 31 января 2025 при соблюдении определенных условий. Помимо самого Безоса, продать свои акции Amazon намерены не менее 7 топ-менеджеров компании. И, похоже, они выбрали для продажи своих пакетов хорошее время. После падения в 2022 году акции Amazon прибавили почти 90%.

Более того, недавний переезд Безоса во Флориду из штата Вашингтон будет означать, что он сможет избежать налогов штата на прирост капитала при продаже акций.

Meta начинает платить дивиденды

Отчет Meta был еще лучше: выручка превзошла прогнозы аналитиков, а прибыль утроилась. Кроме того, впервые в истории компания решила выплатить дивиденды: 50 центов на акцию, которую акционеры получат 26 марта. В дальнейшем Meta планирует сделать выплаты ежеквартальными. На этих новостях акции Meta взлетели на премаркете более чем на 20%, капитализация компании выросла почти на $150 млрд.

Основатель Meta Марк Цукерберг, которому принадлежит около 350 млн акций, может получить дивиденды на сумму около $175 млн за квартал до вычета налогов, или $700 млн в год, подсчитал Bloomberg.

Также Meta объявила новую программу выкупа акций на $50 млрд. Лишь одна МЕТА внесла 0,4% в недельный рост S&P 500 на 1,4%. Лидерами по секторам стали циклическое потребление и коммуникации:

Циклическое потребление +3,29% Коммуникации +2,65% Товары первой необходимости +2,12% Медицина +1,95% Промышленность +1,9% Финансы +0,85% Сырье +0,7% Коммунальные предприятия +0,46% Технологии +0,24% Недвижимость -0,47% Энергетика -0,97%

Сильные отчеты и экономическая статистика привели к росту рынка в четверг-пятницу. Не помешали даже новые угрозы региональным банкам. Внимание к отрасли снова привлек крайне слабый отчет New York Community Bancorp: ущерб в 280 млн, увеличение резервов под проблемные кредиты до 550 млн и сокращение дивидендов.

Этот банк в прошлом году выкупил значительную долю активов обанкротившегося Signature Bank — в основном, это кредиты под жилую и коммерческую недвижимость, и именно коммерческая недвижимость является источником угрозы. Стоимость объектов офисов и другой недвижимости сильно упала после 2020-го года, и сейчас многие высококачественные объекты продаются со значительным дисконтом — существенный риск невозврата кредитов.

Взлеты и падения на прошлой неделе

Своими достижениями или потерями лидеры и аутсайдеры индекса S&P 500 на прошлой неделе обязаны публикациям квартальных отчетов (или даже их переносу):

Компания Тикер Результат за неделю Marker Axess MKTX -18,73% United Parces Services UPS -10,95% Rockwell Automation ROK -11,55% Amazon AMZN +7,98% General Motors GM +10,6% Meta Platforms META +20,51%

Электронная платформа для торговли облигациями MarketAxess сообщила о стабильном росте дохода почти на 11%, а также о больших объемах торгов по нескольким продуктам и регионам. Общий доход за четвертый квартал вырос на 10,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до $197,2 млн.

Прибыль крупнейшей логистической компании в мире United Parcel Services оказалась лучше ожиданий, а выручка — хуже. В 4 квартале годовые объемы перевозок в США упали на 7,4%, а международные объемы — на 8,3%. Компании удалось избежать забастовок, но профсоюз добился повышения зарплат. Если в 2022 году операционная маржа была 14%, то в 2023 году ожидается на уровне 11%. Компания сократит 12 тыс. рабочих мест. На 2024 год прогнозы UPS оказались ниже ожиданий рынка.

Rockwell Automation отчитался о прибыли и выручке, хуже ожиданий. Продажи выросли почти на 4%. СЕО компании сообщил о высоком уровне запасов в каналах сбыта и некоторых ограничениях в цепочке поставок. Компания снизила прогноз на год по прибыли на акцию с $11,49−12,99 до $11,24−12,74.

General Motors показал прибыль и выручку, лучше прогнозируемых. Объем продаж в США в 4-м квартале не изменился, по сравнению с 2022 годом. Продажи дорогих моделей GMC и Cadillac упали на 6,5% и 7% соответственно. На 2024 год GM прогнозирует прибыль в $12−14 млрд, при прогнозах $10,8 млрд.

Прошли все важные отчеты, реакция рынка положительная, сезон отчетов идет хорошо. На этой неделе также не будет значительной макроэкономической статистики, так что у рынка акций нет существенных препятствий для достижения важного круглого значения — 5000 по индексу S&P 500. И только неожиданность, вроде обострения войны на Ближнем Востоке, может испортить позитивный настрой.