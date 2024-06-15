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15 июня 2024, 13:40 Читати українською

Саммит мира: США объявили о выделении более $1,5 млрд для энергосектора Украины

Вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более $1,5 миллиарда для энергетического сектора и гуманитарных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более $1,5 миллиарда для энергетического сектора и гуманитарных нужд.
Фото:istockphoto

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Подробности

Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

Как сообщают, со стороны USAID это включает $500 млн нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление $324 млн ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине. Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной в войну, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

Кроме того, вице-президент Гаррис объявила, что, работая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительно $300 миллионов в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей

Эти средства являются частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+24
Vadim531
Vadim531
15 июня 2024, 13:55
#
Разворуют все также как это было в 23-м году во время первого восстановления после зимних блэкаутов
+
+27
bonv
bonv
15 июня 2024, 15:55
#
Олігархи в захопленні. А народ нехай платить…
+
0
orest frank
orest frank
15 июня 2024, 16:24
#
Хочуть геть обвалити гривню! Так і до двох гривень за долар недалеко. А то і навпаки…
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