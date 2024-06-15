Вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более $1,5 миллиарда для энергетического сектора и гуманитарных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Саммит мира: США объявили о выделении более $1,5 млрд для энергосектора Украины
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Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.
Как сообщают, со стороны USAID это включает $500 млн нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление $324 млн ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине. Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной в войну, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.
Кроме того, вице-президент Гаррис объявила, что, работая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительно $300 миллионов в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей
Эти средства являются частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.
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