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12 мая 2024, 14:05 Читати українською

JPMorgan инвестировал в пять спотовых биткоин-ETF

Финансовый гигант JPMorgan Chase предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ежеквартальный отчет по форме 13 °F. Согласно документу, компания владеет акциями сразу пяти спотовых биткоин-ETF. Об этом сообщает Incrypted.

Финансовый гигант JPMorgan Chase предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ежеквартальный отчет по форме 13 °F.

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JPMorgan инвестировал в такие криптофонды, как:

  • iShares Bitcoin Trust (IBIT);
  • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC);
  • ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO);
  • Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC);
  • Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

В целом компания вложила в криптовалютные ETF на базе биткоина $760 000. Аналитики отмечают, что на фоне инвестиций компании Hightower в этот класс активов в размере $68 млн, в JPMorgan ограничились относительно небольшим вкладом.

В то же время, представители криптосообщества считают такой шаг компании положительным сигналом для отрасли. JPMorgan Chase — это транснациональный финансовый конгломерат, являющийся одним из крупнейших банков мира. Под его управлением находится $2,6 трлн.

Напомним

«Минфин» писал, что аналитики JPMorgan Chase призвали инвесторов сохранять осторожную позицию по криптовалютному рынку. По их мнению, в ближайшее время не следует ожидать возобновления роста отрасли цифровых активов.

Источник: Минфин
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