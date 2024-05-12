Финансовый гигант JPMorgan Chase предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ежеквартальный отчет по форме 13 °F. Согласно документу, компания владеет акциями сразу пяти спотовых биткоин-ETF. Об этом сообщает Incrypted.
JPMorgan инвестировал в пять спотовых биткоин-ETF
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JPMorgan инвестировал в такие криптофонды, как:
- iShares Bitcoin Trust (IBIT);
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC);
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO);
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC);
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
В целом компания вложила в криптовалютные ETF на базе биткоина $760 000. Аналитики отмечают, что на фоне инвестиций компании Hightower в этот класс активов в размере $68 млн, в JPMorgan ограничились относительно небольшим вкладом.
В то же время, представители криптосообщества считают такой шаг компании положительным сигналом для отрасли. JPMorgan Chase — это транснациональный финансовый конгломерат, являющийся одним из крупнейших банков мира. Под его управлением находится $2,6 трлн.
Напомним
«Минфин» писал, что аналитики JPMorgan Chase призвали инвесторов сохранять осторожную позицию по криптовалютному рынку. По их мнению, в ближайшее время не следует ожидать возобновления роста отрасли цифровых активов.
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