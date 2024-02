Как Nvidia за день подорожала на $220 млрд и кто оставит ее без сверхприбыли

Перед отчетом Nvidia (NVDA) рынок заметно нервничал: волнения начались еще с предыдущей пятницы, когда резко упали акции как самой NVDA, так и связанные с ней SuperMicro Computer, Adobe и бумаги других компаний акции, работающие в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ). Инвесторы опасались слабого отчета и последующего падения всей темы ИИ.

Отчет Nvidia: инвесторы в восторге, но будущее снова неопределенное

Страхи инвесторов оказались излишними: отчет и прогноз NVDA превысил ожидания, а снижение накануне выступило своеобразным трамплином для обновления новых максимумов как самой акции, так и в целом индекса S&P 500.

Рост акций позволил Nvidia опередить материнскую группу Google, Alphabet, и стать третьей самой дорогой компанией в США и четвертой в мире. Ее рыночная капитализация достигла $2 трн, больше лишь у Microsoft, Apple и Saudi Aramco.

Nvidia создает чипы, имеющие решающее значение для обучения и работы систем искусственного интеллекта — они могут очень быстро выполнять огромную обработку данных, необходимую для таких инструментов, как чат-боты.

Спрос на эту важную инфраструктуру стремительно растет, поскольку крупные технологические компании присоединяются к гонке искусственного интеллекта и создают продукты на основе ИИ, например, ChatGPT, которыми люди хотят пользоваться. Если Nvidia сообщает о высоком спросе на свою продукцию, то это очевидный признак того, что спрос на технологию процветает и инвесторы неизбежно последуют за ней.

Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг сказал, что спрос на генеративный искусственный интеллект — технологию, мгновенно создающую текст, изображение и аудио из введенных подсказок, — достиг «переломной точки».

Детали отчета NVDA:

Скорректированная прибыль на акцию — $5,16, при прогнозируемых $4,53;

Доход — $22,10 млрд (+265% в год), при прогнозируемых $20,41 млрд.

Доход центра обработки данных — $18,4 млрд (+409% в год), при прогнозируемых $17,21 млрд.

Такие данные позволили Nvidia обновить рекорд однодневного увеличения капитализации: за 24 часа бизнес компании прибавил более $220 млрд. Как сообщает Bloomberg, американский разработчик графических процессоров затмил рекорд Meta, которая в начале февраля 2024 подорожала на $197 млрд.

За последние годы Nvidia фактически изменила свою бизнес-модель. Доля игрового подразделения компании в 2019 финансовом году выросла с 53% от общего дохода до 17% в прошлом году. Одновременно увеличилась доля ее подразделения центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, — с 25% до 78%.

По оценкам Forbes, состояние генерального директора и соучредителя Nvidia Дженсена Хуана за последние четыре года увеличилось с менее чем $4 млрд до примерно $70 млрд.

После победного отчета аналитики Уолл-стрит быстро повысили целевую цену Nvidia. Некоторые прогнозы свидетельствуют о том, что капитализация компании скоро достигнет $2,5 трлн.

UBS стала единственной компанией на Уолл-стрит, которая снизила целевую цену на Nvidia с $850 до $800 за акцию (приблизительно на уровне, где акции торговались в пятницу). Финансовые аналитики UBS считают, что Nvidia больше не сможет расти такими же быстрыми темпами и дальше. Причина в появлении реальной конкуренции.

В настоящее время Nvidia занимает более 98% рынка графических процессоров из-за полного отсутствия существенной конкуренции. Это позволило ей устанавливать заоблачные накрутки на свою продукцию. К примеру, в последнем квартале производитель чипов номер один увеличил ее до более 76%. Облачные провайдеры вынуждены соглашаться на такие условия, поскольку за продукцией Nvidia выстраиваются очереди. До сих пор это позволяло Nvidia стабильно обеспечивать ежегодный рост прибыли на акцию на 400%.

Понятно, что такое господство не могло длиться вечно, и в течение последних нескольких месяцев мы увидели первые признаки конкуренции. Это повлияет на рентабельность Nvidia и способность компании продолжать расти ошеломляющими темпами.

К примеру, самый мощный графический процессор в истории человечества уже запустила Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Microsoft недавно анонсировала свой чип Maia AI, а Alphabet продолжает внедрять инновации в своих тензорных процессорах (TPU). Разрабатывают микросхемы ИИ также Oracle Corp. и Meta Platforms Inc.

На прошлой неделе Microsoft и Intel рассказали о том, что будут работать совместно над производством индивидуальных компьютерных чипов. Кроме того, появилась новость, что Microsoft будет разрабатывать собственные сетевые микросхемы, чтобы снизить зависимость от Nvidia.

Создание собственных чипов ИИ технологическими гигантами имеет смысл по многим причинам, главная из которых — более низкая стоимость. Кроме того, все новые участники рынка чипов могут разрабатывать чипы, оптимизированные для их собственной инфраструктуры и приложений. Для облачных провайдеров эта стратегия может предложить большую прибыльность и вертикальную интеграцию, а также повысить устойчивость предложения.

«Короче говоря, усиление конкуренции оказывает давление на цены, маржу и долю рынка Nvidia, а также на темпы роста прибыли и прибыли на акцию. Ничто из этого не означает, что Nvidia будет падать с той же скоростью, с которой выросла. Но дни скорейшего повышения курса акций могут быть позади.

Возможно, придется поработать немного больше и немного дольше подождать, чтобы получить следующий триллион доходов от рыночной капитализации — и это может заставить некоторых инвесторов зафиксировать прибыль и найти другую ставку на ИИ", — пишет MarketWatch.

О чем говорили на последнем заседании Федрезерва

Параллельно с отчетом NVDA был опубликован протокол заседания ФРС. Финансовые медиа акцентировали внимание инвесторов на том, что подавляющее большинство членов Федрезерва видят риски преждевременного перехода к снижению ставок, потому что это может ускорить инфляцию. Однако, в самих текстах с заголовками профильных новостей есть важный сигнал, который остался незаметным.

А именно: к началу 2024 года большинство членов ФРС склонялись к тому, чтобы прекратить сокращение баланса ориентировочно в июле. Однако, сейчас чиновники склоняются к тому, чтобы завершить политику монетарного усиления (QT) раньше. При этом размер баланса активов ФРС может быть выше, чем считалось ранее.

Следует посмотреть, собственно, на размер баланса. Сейчас он составляет $7,63 трлн, сократившись с пика 2021 года в $8,945 трлн, то есть на $1,3 трлн, или на 15%.

В прошлый раз, когда ФРС сокращали баланс (2017−2019), объем активов уменьшился с $4,48 до $3,76 трлн, то есть на $0,7 трлн, или на 15%.

Основная причина такого изменения риторики — более быстрый темп сокращения резервов в механизме Reverse Repo. Для рынков капитала этот переход положительный, ведь открывает новый арсенал спекуляций вокруг этой темы. Остановка QT открывает возможности для монетарного стимулирования.

Для облигаций это, безусловно, позитив, а вот для акций — еще вопрос: не зря ли ФРС готовит поле для маневра?

Взлеты и падения недели

Теперь более подробно о новостях корпораций:

Компания Тикер Результат за неделю Palo Alto Networks PANW -23,11% Warner Brothers WBD -15,09% Enphase Energy ENPH -13,34% Nvidia NVDA +8,48% Garmin GRMN +9,32% Discover Financial DFS +9,93%

Акции Palo Alto Networks (PANW) были любимцами инвесторов в кибербезопасность. С января 2020 года акции компании выросли примерно на 400%. Тем не менее, в прошлую среду акции упали более чем на 23% после обнародования отчета.

Доходы выросли на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию — на 39%. Но генеральный директор Palo Alto Никеш Арора во время телефонного разговора сообщил, что Palo Alto собирается возглавить значительные изменения отрасли, ускорив «платформизацию» кибербезопасности с помощью рекламных акций и стимулов для объединения многих профильных продуктов.

Одним из последствий платформизации, что означает агрессивное привлечение новых клиентов к использованию всего портфолио, а не только отдельных продуктов, стало то, что Palo Alto снизил ориентировочный доход. То есть компания будет субсидировать привлечение новых клиентов. Вот что сильно ударило по акциям", — написал Forbes.

Акции медиагиганта Warner Brothers (WBD) достигли нового 52-недельного минимума также после слабого отчета. Выручка компании снизилась на 7% — до $10,3 млрд, скорректированная прибыль не оправдала ожиданий из-за больших, чем прогнозировалось, убытков стримингового и студийного подразделений Warner Bros. Эти результаты еще раз подчеркивают сложности медиа-бизнеса и дают инвесторам основание ожидать дальнейшего падения телекоммуникационных компаний с высокой задолженностью.

Акции изготовителя инверторов для солнечных панелей Enphase Energy (ENPH) упали на фоне слабого отчета конкурента SolarEdge, реагируя на продолжение циклического спада всей отрасли.

Акции Garmin (GRMN) выросли после сильного отчета. Компания предоставляет навигационные, коммуникационные и информационные устройства, большинство которых поддерживается технологией глобальной системы позиционирования (GPS).

Из пяти направлений, в которых представлена продукция компании, самую лучшую динамику продемонстрировало фитнес-направление, где продажи выросли на 22% — до $412 млн в декабре. Снижение прибылей зафиксировано только в секторе продаж устройств для авиационной отрасли. Среди других важных новостей Garmin одобрила программу выкупа акций на сумму до $330 млн, и планирует увеличить квартальные дивиденды с 73 до 75 центов на акцию. Акционеры проголосуют за повышение дивидендов на годовом собрании компании 7 июня.

Акции кредитного бюро Discover Financial (DFS) выросли после оглашения намерений поглощения со стороны конкурентов Capital One (COF). Capital One согласилась купить DFS в рамках сделки с акциями на сумму $35 млрд. COF предлагает 1,0192 собственных акций за каждую акцию DFS — премия 26,6% к цене закрытия 16 февраля. Ожидается, что сделка завершится в конце 2024 года или в начале 2025 года после одобрения регуляторов и акционеров обеих компаний.