Вудсток для капиталистов: 15 цитат Баффета о том, что происходит в Berkshire и мире

Уоррен Баффет недавно провел «Вудсток для капиталистов» — ежегодное собрание Berkshire Hathaway для акционеров. Это был первый съезд без делового партнера и друга Баффета — Чарли Мангера, который ушел из жизни в прошлом году в возрасте 99 лет. 4 мая гости мероприятия заполнили арену CHI в Омахе на 18 975 мест. Они хотели получить ответ на главный вопрос, что будет с Berkshire после Баффета, которому уже 93 года. И Баффет ответил, и рассказал, и показал еще много чего.

Что сказал и сделал Баффет

Назвал Чарли Мангера архитектором Berkshire. Представил своего преемника — Грега Абеля, который возглавит Berkshire после того, как Баффета не станет. Сейчас Абель руководит нестраховыми операциями компании, и выбор, как на преемника, пал на него еще в 2021 году. Очевидно, это могло быть решением как Баффета, так и Мангера.

Презентовал годовой отчет Berkshire. Рассказал, что операционная прибыль Berkshire выросла до $8 825 на акцию класса А. Акции Berkshire класса A в этом году выросли почти на 10%, превысив общий показатель S&P 500 на 7,5%.

Компания завершила первый квартал с чистой прибылью в $12,7 млрд, что составляет менее половины от $35,5 млрд, о которых она сообщила за тот же период прошлого года.

Страховой андеррайтинговый бизнес Berkshire, один из его основных холдингов, заработал в первом квартале 2,6 миллиарда долларов, что на 185% больше, чем 911 миллионов долларов в первом квартале 2023 года.

Berkshire также выкупила акции на сумму $2,6 млрд в прошлом квартале.

Субботний отчет показал, что Баффет обладает рекордной кучей денег. У Berkshire около $189 миллиардов в денежных средствах и их эквивалентах, что побило рекорд 2023 года в $167,6 миллиардов, сообщает CNN.

Сравнил ИИ с ядерным оружием. Он признался, что у него плохое представление о технологии, лежащей в основе ИИ, но сказал, что все еще опасается ее потенциальных последствий. По его словам, его образ и голос были недавно воспроизведены с помощью инструмента, поддерживаемого искусственным интеллектом, и они были настолько убедительными, что могли обмануть его собственную семью. Он добавил, что мошенничество с использованием дипфейков, вероятно, станет все более распространенным. «Если бы я был заинтересован в инвестировании в мошенничество, это была бы растущая индустрия всех времен», — сказал он собравшимся. Berkshire уже использует ИИ в своей работе, но Баффет пока не может определиться со своим отношением к технологии, считая, что у ИИ огромный потенциал добра и зла, и чем это может закончиться — неизвестно.

А еще — угощал всех гостей принадлежащими Berkshire батончиками See's Candies и Dairy Queen Dilly Bars, поучаствовал в соревновании по метанию газет и лично пообщался со многими гостями.

Читайте также: Говард Баффет: главный друг Украины на Уолл-Стрит и самый богатый фермер мира

Топ-цитаты Баффета

Business Insider выбрал 15 самых ярких его цитат, отредактировав их для ясности.