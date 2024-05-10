Уоррен Баффет недавно провел «Вудсток для капиталистов» — ежегодное собрание Berkshire Hathaway для акционеров. Это был первый съезд без делового партнера и друга Баффета — Чарли Мангера, который ушел из жизни в прошлом году в возрасте 99 лет. 4 мая гости мероприятия заполнили арену CHI в Омахе на 18 975 мест. Они хотели получить ответ на главный вопрос, что будет с Berkshire после Баффета, которому уже 93 года. И Баффет ответил, и рассказал, и показал еще много чего.
Вудсток для капиталистов: 15 цитат Баффета о том, что происходит в Berkshire и мире
Что сказал и сделал Баффет
Назвал Чарли Мангера архитектором Berkshire. Представил своего преемника — Грега Абеля, который возглавит Berkshire после того, как Баффета не станет. Сейчас Абель руководит нестраховыми операциями компании, и выбор, как на преемника, пал на него еще в 2021 году. Очевидно, это могло быть решением как Баффета, так и Мангера.
Презентовал годовой отчет Berkshire. Рассказал, что операционная прибыль Berkshire выросла до $8 825 на акцию класса А. Акции Berkshire класса A в этом году выросли почти на 10%, превысив общий показатель S&P 500 на 7,5%.
Компания завершила первый квартал с чистой прибылью в $12,7 млрд, что составляет менее половины от $35,5 млрд, о которых она сообщила за тот же период прошлого года.
Страховой андеррайтинговый бизнес Berkshire, один из его основных холдингов, заработал в первом квартале 2,6 миллиарда долларов, что на 185% больше, чем 911 миллионов долларов в первом квартале 2023 года.
Berkshire также выкупила акции на сумму $2,6 млрд в прошлом квартале.
Субботний отчет показал, что Баффет обладает рекордной кучей денег. У Berkshire около $189 миллиардов в денежных средствах и их эквивалентах, что побило рекорд 2023 года в $167,6 миллиардов, сообщает CNN.
Сравнил ИИ с ядерным оружием. Он признался, что у него плохое представление о технологии, лежащей в основе ИИ, но сказал, что все еще опасается ее потенциальных последствий. По его словам, его образ и голос были недавно воспроизведены с помощью инструмента, поддерживаемого искусственным интеллектом, и они были настолько убедительными, что могли обмануть его собственную семью. Он добавил, что мошенничество с использованием дипфейков, вероятно, станет все более распространенным. «Если бы я был заинтересован в инвестировании в мошенничество, это была бы растущая индустрия всех времен», — сказал он собравшимся. Berkshire уже использует ИИ в своей работе, но Баффет пока не может определиться со своим отношением к технологии, считая, что у ИИ огромный потенциал добра и зла, и чем это может закончиться — неизвестно.
А еще — угощал всех гостей принадлежащими Berkshire батончиками See's Candies и Dairy Queen Dilly Bars, поучаствовал в соревновании по метанию газет и лично пообщался со многими гостями.
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Топ-цитаты Баффета
Business Insider выбрал 15 самых ярких его цитат, отредактировав их для ясности.
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«Страхование всегда выглядит проще, чем оно есть на самом деле, и это так весело, потому что сначала вы получаете деньги, а потом выясняете, не сделали ли вы какую-нибудь глупость позже».
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«Я понятия не имею, как работает iPhone, внутри может быть какой-то маленький человек или что-то в этом роде. Но я знаю, что это значит для людей, и я знаю, как они им пользуются. И я достаточно знаю о поведении потребителей, чтобы понять, что это один из отличных продуктов, возможно, величайший продукт всех времен. Ценность, которую они предлагают, невероятная».
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«Я был на 100% ответственен за решение по Paramount. Мы продали все и потеряли немало денег. Сейчас я умнее, чем был пару лет назад. Но я также думаю, что я беднее, потому что я приобрел знания, так как я это сделал».
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«В моей жизни бывали времена, когда у меня было так много возможностей, что я мог бы инвестировать все средства в один день. Но сейчас не то время, когда телефон раскален от новых предложений. Достойных предложений, которые могли бы быть достаточно перспективными, чтобы существенно повлиять на нашу ситуации, мы пока не видим».
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«Я не могу не думать о бюджетном дефиците. Это то, на чем нам следует сосредоточиться. Пауэлл — не только великий человек, он очень, очень мудрый человек, но он не контролирует финансовую политику. А затем он посылает своего рода замаскированную просьбу: «Пожалуйста, обратите на это внимание, потому что именно здесь будут проблемы, если они у нас возникнут».
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«Мы выпустили джинна из бутылки, когда разработали ядерное оружие. Сила этого джинна пугает меня до чертиков. Я не знаю способа вернуть джинна обратно в бутылку. И ИИ в чем-то на этого джинна похож».
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«Мошенничество будет растущей индустрией во все времена».
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«Если вы копируете нужных людей, у вас будет отличный старт. И я не имею в виду отличный старт в зарабатывании денег. Я имею в виду отличный старт в проживании своей жизни».
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«Если вам повезет в жизни, убедитесь, что еще множеству людей тоже повезет».
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«Гораздо веселее иметь кого-то в качестве партнера, кто помогает тебе выбираться из затруднительной ситуации, чем просто сидеть и наблюдать, как идея, которую ты придумал 10 лет назад, продолжает приносить все больше и больше прибыли».
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«Чарли Мангер всегда говорил: „Просто скажи мне, где я умру, и я никогда туда не пойду“. Что ж, правда в том, что он был во многих местах благодаря своему кругозору. Его живой интерес к миру в 99 лет привел к тому, что и мир активно интересовался им».
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«Спросите себя: с кем бы вы хотели провести последний день своей жизни?» После этого придумайте, как начать встречаться с ним сегодня или завтра, и встречайтесь с ним как можно чаще — зачем ждать до последнего дня и тратить время на других?".
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«Это место (Berkshire), если со мной что-то случится, будет функционировать очень хорошо уже на следующий день. Мне не поступают телефонные звонки. Мы можем настроить что-то, чтобы у нас был автоответчик, чтобы люди думали, что я все еще здесь или что-то в этом роде».
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«Любой, кто захочет уйти на пенсию в 65 лет, будет дисквалифицирован с должности СЕО Berkshire. С другой стороны, если он не окажется подходящим человеком, он может выйти на пенсию хоть на следующий день (после назначения)».
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«Большое, больше спасибо вам, что пришли. Я надеюсь, что вы приедете и в следующем году, и надеюсь, что и я приеду в следующем году».
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