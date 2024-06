Переговоры о вступлении Украины в ЕС: представители стран Евросоюза назвали дату

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Постпреды достигли принципиальной договоренности о рамках для переговоров по вступлению Украины и Молдовы», — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня, что будет означать официальный старт переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

