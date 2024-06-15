Переговоры о вступлении Украины в ЕС: представители стран Евросоюза назвали дату

Постоянные представители стран Европейского Союза согласовали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в соцсети X, пишет Forbes.

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Что известно

«Постпреды достигли принципиальной договоренности о рамках для переговоров по вступлению Украины и Молдовы», — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня, что будет означать официальный старт переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Ambassadors agreed in principle on negotiating frameworks for accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



belgian presidence will call the first intergovernmental conferences on 25 June. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024

Напомним

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены Е С Украине и Молдове на саммите Европейского совета 23 июня 2022 года.

ЕС принял решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

В мае этого года председательствующая в Е С Бельгия подтвердила намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной в июне — до начала председательства Венгрии.

5 июня министры иностранных дел 12 стран ЕС направили письмо Бельгии о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС следует начинать уже в июне.