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15 июня 2024, 13:14 Читати українською

Около 1,5% украинцев уехали и не вернулись в 2024 году — Опендатабот

Более 7,8 млн пересечений границы украинцами зафиксировала Государственная пограничная служба за первые 4 месяца 2024 года. Это гораздо меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 69 тыс. человек уехали и не вернулись. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 7,8 млн пересечений границы украинцами зафиксировала Государственная пограничная служба за первые 4 месяца 2024 года.
Фото:depositphotos

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7,8 млн раз украинцы пересекали границу за первые месяцы этого года. В целом граждане стали уезжать за границу на 10% реже.

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Почти 69 тыс. граждан — 1,5% от общего числа уехавших — не вернулись в страну с начала года. В апреле впервые с начала года домой вернулось больше граждан, чем уехало — на 56 тысяч. Всего в этом году количество не вернувшихся несколько возросло по сравнению с прошлым годом — тогда не вернулось 62 тысячи украинцев.

Для сравнения, за весь прошлый год из Украины выехало 14,1 млн украинцев. Из них только 142 тыс. остались за границей. Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

Стоит отметить, что разница между выехавшими и заехавшими в Украину не дает точного понимания количества эмигрировавших людей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
15 июня 2024, 13:24
#
Норм так статистику имеют) но факт остаётся фактом: люди- уезжают. Голосуют деньгами и ногами. У друга из Борисполя спрашивал, как дела? Скидывает профиль олх, где выставил дом, квартиру, СТО на продажу. Вот и вся статистика. Сейчас выезжать- дорого, но не невозможно.
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