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16 июня 2024, 9:22 Читати українською

Инфляционные ожидания британцев упали до минимума за три года

Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу опустились до минимума почти за три года, что говорит о возвращении к средним по историческим меркам уровням, пишет Financial Times со ссылкой на последний ежеквартальный опрос Банка Англии.

Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу опустились до минимума почти за три года, что говорит о возвращении к средним по историческим меркам уровням, пишет Financial Times со ссылкой на последний ежеквартальный опрос Банка Англии.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноВ мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 2,8%, тогда как в феврале они прогнозировали инфляцию в районе 3%, показал опрос.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 2,8%, тогда как в феврале они прогнозировали инфляцию в районе 3%, показал опрос.

Это минимальный показатель с августа 2021 года. Пикового значения в 4,9% он достигал в августе 2022 года. Средний уровень инфляционных ожиданий в 2000—2021 гг. составлял 2,8%.

Читайте: Инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня за три года

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Что с инфляцией

Как сообщало ранее британское статистическое управление ONS, потребительские цены в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года.

Следующее заседание Банка Англии состоится в четверг, 20 июня. Аналитики в целом прогнозируют, что на этом заседании процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25% годовых.

Источник: Минфин
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