Инфляционные ожидания британцев упали до минимума за три года

Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу опустились до минимума почти за три года, что говорит о возвращении к средним по историческим меркам уровням, пишет Financial Times со ссылкой на последний ежеквартальный опрос Банка Англии.

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Что известно

В мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 2,8%, тогда как в феврале они прогнозировали инфляцию в районе 3%, показал опрос.

Это минимальный показатель с августа 2021 года. Пикового значения в 4,9% он достигал в августе 2022 года. Средний уровень инфляционных ожиданий в 2000—2021 гг. составлял 2,8%.

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