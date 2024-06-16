От запуска приватизационных аукционов на платформе Prozorro. Продажи состоялось 6 тыс. успешных торгов, на которых удалось привлечь более 17,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке .
Малая приватизация на Prozorro.Продажи принесла бюджетам более 17,2 миллиарда грн
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько поступило в бюджеты
«За шесть лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала от продажи государственного и коммунального имущества через онлайн-аукционы Prozorro. Продажи более 17,2 млрд гривен в бюджеты разных уровней», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за этот период прошло 6 тыс. успешных приватизационных аукционов.
Читайте: В Киеве разрешения на установку МАФов будут продавать на Prozorro.
Наибольшее количество средств было привлечено на торгах, объявленных Фондом государственного имущества Украины, — 12,4 млрд грн.
Еще 4,7 млрд грн удалось привлечь в местные бюджеты по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.
За право приобрести государственное или коммунальное имущество соревновались уже более 12 тыс. участников, в среднем — 3 участника на один аукцион.
Комментарии