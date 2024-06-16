Малая приватизация на Prozorro.Продажи принесла бюджетам более 17,2 миллиарда грн

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Сколько поступило в бюджеты

«За шесть лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала от продажи государственного и коммунального имущества через онлайн-аукционы Prozorro. Продажи более 17,2 млрд гривен в бюджеты разных уровней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период прошло 6 тыс. успешных приватизационных аукционов.

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Наибольшее количество средств было привлечено на торгах, объявленных Фондом государственного имущества Украины, — 12,4 млрд грн.

Еще 4,7 млрд грн удалось привлечь в местные бюджеты по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.

За право приобрести государственное или коммунальное имущество соревновались уже более 12 тыс. участников, в среднем — 3 участника на один аукцион.