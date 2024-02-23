Самая важная компания на планете: что грозит господству Nvidia

Громче всего на этой неделе на фондовых рынках звучало одно слово — Nvidia. Значение этой компании для рынков оказалось даже более весомым, чем позиция ФРС. Почему так происходит и какие риски остаются у инвесторов, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Самый большой рост в истории

На этой неделе на рынках капитала все обсуждения ограничиваются одной темой — «Результаты Nvidia». Что и сказать… Фраза о том, что Nvidia является «самой важной компанией на планете», написанная аналитиком банка Goldman Sachs прямо накануне объявления компанией квартальных результатов, оказалась пророческой. По крайней мере, в кратковременной перспективе. Результаты феноменальные, а о влиянии на рынок и говорить нечего.

Прибой технологического прогресса поднял почти все лодки на финансовых рынках, да еще и как высоко! Даже пророческие заявления от ФРС, который всегда был и остается законодателям мод на рынке, не были в последнее время настолько эффективными, как новости от производителя микросхем. На этой неделе компания подарила рынкам настоящий праздник, ведь благодаря толчку от Nvidia, за один день, в четверг, S&P 500 и Nasdaq выросли так, как не росли уже целый год, соответственно, 2,21% и 3,08%, и установили новые исторические максимумы.

Что же случилось с Nvidia? Квартальные результаты оказались действительно потрясающими: выручка и чистая прибыль в четвертом квартале существенно превзошли прогнозы аналитиков, а прогноз руководства доказал, что компания не собирается останавливаться и открывает новую эру в производстве микросхем.

До объявления результатов среди инвесторов ощущались определенные волнения, что стремительный рост стоимости компании, а она выросла на триллион долларов только за последний год, является лишь нездоровым ажиотажем. Цена на акции компании в течение нескольких дней до объявления снизилась примерно на 10%, но все волнения оказались тщетными.

После того, как стало известно, что фактические квартальные результаты и прогноз выручки на следующий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит на 10%, акции Nvidia прыгнули вверх на 16%, установив абсолютный рекорд роста капитализации за один день и потянув за собой не только практически все компании и индустриальные секторы американского рынка акций, но и рынки других стран — от развивающихся до развитых. Рынки росли даже в таких странах, как Япония, Великобритания или Германия, экономики которых уже официально переживают рецессию.

В чем же суть? «В течение прошлого года мы увидели, что искусственный интеллект (АI) действительно стал совершенно новым пространством для создания приложений и абсолютно новым способом выполнения вычислений, — заявил в среду Дженсен Хуанг, сооснователь и исполнительный директор Nvidia, — формируется совершенно новая индустрия, и это способствует нашему росту».

Похоже, что словам руководителя Nvidia нужно верить — Meta, Amazon, Microsoft, Google и другие технологические гиганты заявляют об увеличении капиталовложений в разработку АI-решений и увеличении мощности вычислительных центров, а в этом деле им не так легко будет обойтись без продуктов Nvidia.

По мнению финансового директора Nvidia Колетт Кресс, «спрос существенно опережает предложение» и это касается не только нынешнего ассортимента продуктов компании. Предложение продуктов следующего поколения, которые компания планирует представить через месяц на собственной тематической конференции, тоже будет ограниченным и не способным удовлетворить спрос.

По мнению руководителя Nvidia, индустрия АI «запускает новую волну инвестиций на триллионы долларов», которые удвоят количество центров обработки данных в мире в течение следующих пяти лет. Сами понимаете, что это значит для Nvidia, которая, по оценке The Wall Street Journal, контролирует 80% рынка микросхем для АI.

Риски остаются

Беспокоит только несколько нюансов. Во-первых, те, кто сегодня являются крупными клиентами компании, вкладывают немалые деньги в производство собственных микросхем, ориентированных на решение специфических задач, присущих компаниям-производителям, следовательно, рано или поздно станут меньше покупать у Nvidia.

Во-вторых, конкуренция не спит и есть немало производителей микросхем в Америке и Азии, которые представляют угрозу для доминантного положения Nvidia.

В-третьих, есть значительные проблемы в отношениях США и Китая, и в настоящее время Nvidia запрещено продавать в Поднебесную свои мощные микросхемы. Учитывая текущую ситуацию на политических фронтах, не исключено, что количество таких запретов может увеличиться.

И еще одно — цена вопроса! Не считая себя настоящим экспертом в сфере технологий, мне трудно подвергать сомнению «авансы», которые выдают индустрии АI те, кто в ней работает, или действительно профессионально разбирается в вопросах сверхсовременных технологий.

Скорее всего, так оно и будет, повторяя историю двадцатипятилетней давности, когда мир был удивлен, очарован и, в конце концов, завоеван интернетом. Но, даже если так и произойдет, то это не означает, что стоит сегодня за любые деньги покупать акции двигающихся в этом направлении компаний.

История свидетельствует о том, что из многих компаний, купавшихся в лучах славы в «нулевые» и без которых человечество не представляло своей жизни, на поверхности осталось не так уж много. А некоторые, хотя и живые и преуспевающие, как, например, Cisco Systems, которую двадцать четыре года назад банкиры Уолл-стрит единодушно считали «важнейшей компанией на планете», а мир интернета не представлял без нее своего существования, с точки зрения нынешней цены акций, все еще дешевле, чем почти четверть века назад.

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Но все это случится, а может и нет, в будущем. А сегодня на улице тех, кто инвестировал в Nvidia и уже отлично на этом заработал, настоящий праздник! Остается только пожелать, чтобы подобные праздники «всегда оставались с вами».